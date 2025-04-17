https://ria.ru/20250417/indonezija-2011867023.html

Союз журналистов Индонезии осудил удаление статьи о Запорожье

Союз журналистов Индонезии осудил удаление статьи о Запорожье - РИА Новости, 17.04.2025

Союз журналистов Индонезии осудил удаление статьи о Запорожье

Публикация об организованной RT поездке в Запорожье индонезийского журналиста была незаконно удалена по просьбе с украинской стороны, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:49:00+03:00

2025-04-17T16:49:00+03:00

2025-04-17T16:49:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 17 апр – РИА Новости. Публикация об организованной RT поездке в Запорожье индонезийского журналиста была незаконно удалена по просьбе с украинской стороны, заявил РИА Новости генеральный секретарь Союза независимых журналистов Индонезии Байу Вардхана. Ранее Telegram-канал RT сообщил, что у журналистов и профессора из Индонезии начались проблемы после того, как они съездили в пресс-тур в Запорожье. Уточняется, что материалы о поездке были удалены с сайта государственной телерадиокомпании RRI. По словам Вардханы, руководство RRI обратилось к нему за советом, как лучше поступить в этой ситуации и стоит ли удалять публикацию журналиста после поступившей жалобы. "Я сказал, что это недопустимо. Этого делать нельзя. Даже если вам приходит жалоба от другой стороны, нужно предоставить ей право на ответ. В случае поступления жалобы истцу будет организовано интервью, которое будет опубликовано в новостях", - отметил генеральный секретарь Союза независимых журналистов. По его словам, он не знает всех подробностей инцидента, однако осведомлен, что жалоба поступила именно со стороны Украины. "Я знаю, что жалоба поступила от украинской стороны. Я не могу сказать точно, жаловалось ли посольство или кто-то еще", - сообщил Вардхана. Он добавил, что удаление публикации было сделано противозаконно - удалять материалы не разрешает индонезийское законодательство. "С нашей точки зрения, удалять материалы на самом деле не разрешается. В индонезийских правилах это фактически запрещено, за исключением особых случаев, касающихся безопасности несовершеннолетних. Материалы необходимо оставлять, по необходимости выпуская исправление, если, например, было указано неправильное имя или неправильный контекст… Все наши средства массовой информации подчиняются этим рекомендациям", - пояснил генеральный секретарь организации. По его словам, Союз независимых журналистов Индонезии будет отстаивать интересы необоснованно пострадавших журналистов, если у них возникнут какие-то проблемы.

https://ria.ru/20250411/sanktsii-2010819400.html

https://ria.ru/20250331/vsu-2008312771.html

https://ria.ru/20250227/ukraina-2001904204.html

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