https://ria.ru/20250417/gutsul-2011862651.html

Гуцул выразила сожаление по поводу решения суда о домашнем аресте

Гуцул выразила сожаление по поводу решения суда о домашнем аресте - РИА Новости, 17.04.2025

Гуцул выразила сожаление по поводу решения суда о домашнем аресте

Глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила сожаление по поводу решения апелляционного суда Молдавии, который в четверг отклонил ходатайства ее защиты и оставил в... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:35:00+03:00

2025-04-17T16:35:00+03:00

2025-04-17T16:35:00+03:00

в мире

гагаузия

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евгения гуцул

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европейский суд по правам человека (еспч)

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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила сожаление по поводу решения апелляционного суда Молдавии, который в четверг отклонил ходатайства ее защиты и оставил в силе меру пресечения для политика в виде домашнего ареста. "Еще три недели я буду ходить с этим браслетом", — сказала Гуцул журналистам после заседания судебной коллегии Апелляционной палаты. Адвокат главы Гагаузии Наталия Байрам пояснила, что прокуратура требовала продления предварительного ареста на 30 дней, а защита настаивала на полном освобождении Гуцул из-под домашнего ареста, считая эту меру пресечения незаконной и необоснованной. Байрам отметила, что защита намерена подать жалобы относительно незаконного задержания главы Гагаузии и готовит обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), ссылаясь на нарушение статьи 5 Европейской конвенции о правах человека. Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинёва по обвинению в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также в незаконном финансировании политической партии "Шор" и подделке документов. Суд Кишинёва 9 апреля изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила обеспокоенность в связи с действиями молдавских властей в отношении Гагаузии, охарактеризовав их как "тоталитарные методы". Она призвала международные структуры обратить внимание на ситуацию и принять меры для защиты прав человека и национальных меньшинств. Захарова подчеркнула, что Москва осуждает политику Кишинева, направленную против гагаузской автономии, и считает необходимым вмешательство профильных международных организаций для предотвращения дальнейшего ущемления прав гагаузского народа. Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинёв провозгласил курс на евроинтеграцию.️

https://ria.ru/20250407/gutsul-2009755688.html

https://ria.ru/20250416/gagauziya-2011677338.html

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молдавия

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в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, мария захарова, европейский суд по правам человека (еспч), задержание главы гагаузии гуцул