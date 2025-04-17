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Гуцул выразила сожаление по поводу решения суда о домашнем аресте - РИА Новости, 17.04.2025
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16:35 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/gutsul-2011862651.html
Гуцул выразила сожаление по поводу решения суда о домашнем аресте
Гуцул выразила сожаление по поводу решения суда о домашнем аресте - РИА Новости, 17.04.2025
Гуцул выразила сожаление по поводу решения суда о домашнем аресте
Глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила сожаление по поводу решения апелляционного суда Молдавии, который в четверг отклонил ходатайства ее защиты и оставил в... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:35:00+03:00
2025-04-17T16:35:00+03:00
в мире
гагаузия
кишинев
молдавия
евгения гуцул
мария захарова
европейский суд по правам человека (еспч)
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила сожаление по поводу решения апелляционного суда Молдавии, который в четверг отклонил ходатайства ее защиты и оставил в силе меру пресечения для политика в виде домашнего ареста. "Еще три недели я буду ходить с этим браслетом", — сказала Гуцул журналистам после заседания судебной коллегии Апелляционной палаты. Адвокат главы Гагаузии Наталия Байрам пояснила, что прокуратура требовала продления предварительного ареста на 30 дней, а защита настаивала на полном освобождении Гуцул из-под домашнего ареста, считая эту меру пресечения незаконной и необоснованной. Байрам отметила, что защита намерена подать жалобы относительно незаконного задержания главы Гагаузии и готовит обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), ссылаясь на нарушение статьи 5 Европейской конвенции о правах человека. Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинёва по обвинению в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также в незаконном финансировании политической партии "Шор" и подделке документов. Суд Кишинёва 9 апреля изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила обеспокоенность в связи с действиями молдавских властей в отношении Гагаузии, охарактеризовав их как "тоталитарные методы". Она призвала международные структуры обратить внимание на ситуацию и принять меры для защиты прав человека и национальных меньшинств. Захарова подчеркнула, что Москва осуждает политику Кишинева, направленную против гагаузской автономии, и считает необходимым вмешательство профильных международных организаций для предотвращения дальнейшего ущемления прав гагаузского народа. Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинёв провозгласил курс на евроинтеграцию.️
https://ria.ru/20250407/gutsul-2009755688.html
https://ria.ru/20250416/gagauziya-2011677338.html
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в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, мария захарова, европейский суд по правам человека (еспч), задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Гагаузия, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Мария Захарова, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Задержание главы Гагаузии Гуцул
Гуцул выразила сожаление по поводу решения суда о домашнем аресте

Глава Гагаузии Гуцул выразила сожаление по поводу продления ее домашнего ареста

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила сожаление по поводу решения апелляционного суда Молдавии, который в четверг отклонил ходатайства ее защиты и оставил в силе меру пресечения для политика в виде домашнего ареста.
"Еще три недели я буду ходить с этим браслетом", — сказала Гуцул журналистам после заседания судебной коллегии Апелляционной палаты.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Защита Гуцул готовит иск в ЕСПЧ
7 апреля, 10:33
Адвокат главы Гагаузии Наталия Байрам пояснила, что прокуратура требовала продления предварительного ареста на 30 дней, а защита настаивала на полном освобождении Гуцул из-под домашнего ареста, считая эту меру пресечения незаконной и необоснованной.
Байрам отметила, что защита намерена подать жалобы относительно незаконного задержания главы Гагаузии и готовит обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), ссылаясь на нарушение статьи 5 Европейской конвенции о правах человека.
Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинёва по обвинению в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также в незаконном финансировании политической партии "Шор" и подделке документов. Суд Кишинёва 9 апреля изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила обеспокоенность в связи с действиями молдавских властей в отношении Гагаузии, охарактеризовав их как "тоталитарные методы". Она призвала международные структуры обратить внимание на ситуацию и принять меры для защиты прав человека и национальных меньшинств. Захарова подчеркнула, что Москва осуждает политику Кишинева, направленную против гагаузской автономии, и считает необходимым вмешательство профильных международных организаций для предотвращения дальнейшего ущемления прав гагаузского народа.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинёв провозгласил курс на евроинтеграцию.️
Участники митинга в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул в Комрате - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Жители Гагаузии потребовали освобождения Гуцул
16 апреля, 20:14
 
В миреГагаузияКишиневМолдавияЕвгения ГуцулМария ЗахароваЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Задержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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