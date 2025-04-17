Гуцул выразила сожаление по поводу решения суда о домашнем аресте
Глава Гагаузии Гуцул выразила сожаление по поводу продления ее домашнего ареста
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 апр - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила сожаление по поводу решения апелляционного суда Молдавии, который в четверг отклонил ходатайства ее защиты и оставил в силе меру пресечения для политика в виде домашнего ареста.
"Еще три недели я буду ходить с этим браслетом", — сказала Гуцул журналистам после заседания судебной коллегии Апелляционной палаты.
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Адвокат главы Гагаузии Наталия Байрам пояснила, что прокуратура требовала продления предварительного ареста на 30 дней, а защита настаивала на полном освобождении Гуцул из-под домашнего ареста, считая эту меру пресечения незаконной и необоснованной.
Байрам отметила, что защита намерена подать жалобы относительно незаконного задержания главы Гагаузии и готовит обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), ссылаясь на нарушение статьи 5 Европейской конвенции о правах человека.
Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинёва по обвинению в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также в незаконном финансировании политической партии "Шор" и подделке документов. Суд Кишинёва 9 апреля изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила обеспокоенность в связи с действиями молдавских властей в отношении Гагаузии, охарактеризовав их как "тоталитарные методы". Она призвала международные структуры обратить внимание на ситуацию и принять меры для защиты прав человека и национальных меньшинств. Захарова подчеркнула, что Москва осуждает политику Кишинева, направленную против гагаузской автономии, и считает необходимым вмешательство профильных международных организаций для предотвращения дальнейшего ущемления прав гагаузского народа.
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