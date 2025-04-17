https://ria.ru/20250417/gosdep-2011925037.html

Госдеп не согласился, что Россия отклонила предложение по миру на Украине

Госдеп не согласился, что Россия отклонила предложение по миру на Украине - РИА Новости, 17.04.2025

Госдеп не согласился, что Россия отклонила предложение по миру на Украине

Госдеп не может утверждать, что РФ якобы отклонила предложение президента США Дональда Трампа по перемирию на Украине, заявила в четверг официальный... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T22:18:00+03:00

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2025-04-17T22:18:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Госдеп не может утверждать, что РФ якобы отклонила предложение президента США Дональда Трампа по перемирию на Украине, заявила в четверг официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. "Я бы поспорила и немного опровергла ваше утверждение о том, что русские что-то отклонили", - сказала журналистам Брюс во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, что Россия якобы отклонила предложение США. Она отметила, что госсекретарь США Марко Рубио вместе со специальными посланниками Стивом Уиткоффом и Китом Келлоггом в настоящее время находятся в Париже, оценивая приверженность России прекращению огня на Украине. Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что ждёт ответа России по предложению о прекращении огня на Украине уже на этой неделе.

https://ria.ru/20250417/zelenskij-2011914911.html

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, марко рубио, стив уиткофф, государственный департамент сша