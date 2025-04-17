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США и Иран продолжат переговоры в субботу, сообщил Госдеп - РИА Новости, 17.04.2025
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21:25 17.04.2025 (обновлено: 22:27 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/gosdep-2011921129.html
США и Иран продолжат переговоры в субботу, сообщил Госдеп
США и Иран продолжат переговоры в субботу, сообщил Госдеп - РИА Новости, 17.04.2025
США и Иран продолжат переговоры в субботу, сообщил Госдеп
Второй раунд переговоров представителей США и Ирана пройдет в субботу в Риме, сообщила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. РИА Новости, 17.04.2025
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в мире
сша
иран
государственный департамент сша
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
рим
ядерное оружие
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Второй раунд переговоров представителей США и Ирана пройдет в субботу в Риме, сообщила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс."Это будет в субботу в Риме", - сказала она на брифинге.
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сша
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в мире, сша, иран, государственный департамент сша, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, рим, ядерное оружие
В мире, США, Иран, Государственный департамент США, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Рим, Ядерное оружие
США и Иран продолжат переговоры в субботу, сообщил Госдеп

Госдеп: второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в субботу в Риме

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Второй раунд переговоров представителей США и Ирана пройдет в субботу в Риме, сообщила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс.
"Это будет в субботу в Риме", - сказала она на брифинге.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Правительство Ирана заявило о риске срыва переговоров с США
Вчера, 18:56
 
В миреСШАИранГосударственный департамент СШАСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаРимЯдерное оружие
 
 
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