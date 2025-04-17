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США и Иран продолжат переговоры в субботу, сообщил Госдеп
США и Иран продолжат переговоры в субботу, сообщил Госдеп - РИА Новости, 17.04.2025
США и Иран продолжат переговоры в субботу, сообщил Госдеп
Второй раунд переговоров представителей США и Ирана пройдет в субботу в Риме, сообщила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T21:25:00+03:00
2025-04-17T21:25:00+03:00
2025-04-17T22:27:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Второй раунд переговоров представителей США и Ирана пройдет в субботу в Риме, сообщила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс."Это будет в субботу в Риме", - сказала она на брифинге.
https://ria.ru/20250417/iran-2011892623.html
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в мире, сша, иран, государственный департамент сша, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, рим, ядерное оружие
В мире, США, Иран, Государственный департамент США, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Рим, Ядерное оружие
США и Иран продолжат переговоры в субботу, сообщил Госдеп
Госдеп: второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в субботу в Риме