https://ria.ru/20250417/gosdep-2011921129.html

США и Иран продолжат переговоры в субботу, сообщил Госдеп

США и Иран продолжат переговоры в субботу, сообщил Госдеп - РИА Новости, 17.04.2025

США и Иран продолжат переговоры в субботу, сообщил Госдеп

Второй раунд переговоров представителей США и Ирана пройдет в субботу в Риме, сообщила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс. РИА Новости, 17.04.2025

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государственный департамент сша

ситуация вокруг "ядерного досье" ирана

рим

ядерное оружие

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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Второй раунд переговоров представителей США и Ирана пройдет в субботу в Риме, сообщила официальный представитель госдепа Тэмми Брюс."Это будет в субботу в Риме", - сказала она на брифинге.

https://ria.ru/20250417/iran-2011892623.html

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в мире, сша, иран, государственный департамент сша, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, рим, ядерное оружие