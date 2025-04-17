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ВСУ трижды обстреляли Горловку натовскими снарядами за полчаса - РИА Новости, 17.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:50 17.04.2025 (обновлено: 16:58 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/gorlovka-2011735103.html
ВСУ трижды обстреляли Горловку натовскими снарядами за полчаса
ВСУ трижды обстреляли Горловку натовскими снарядами за полчаса - РИА Новости, 17.04.2025
ВСУ трижды обстреляли Горловку натовскими снарядами за полчаса
Украинские войска с 7.50 до 8.20 мск трижды обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в четверг в... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T08:50:00+03:00
2025-04-17T16:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
иван приходько
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 апр – РИА Новости. Украинские войска с 7.50 до 8.20 мск трижды обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в четверг в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:50 – населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. По его данным, в 8.00 и 8.20 было выпущено еще по два таких же снарядов по указанному району города. Кроме того, на рассвете в 4.00 в Калининском районе был сброшен боеприпас с беспилотника. Мэр города Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что из-за сброшенных украинским беспилотником боеприпасов поврежден транспорт одного из городских коммунальных предприятий. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20250417/obstrely-2011708741.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
украина
донецкая народная республика
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горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, НАТО, Происшествия
ВСУ трижды обстреляли Горловку натовскими снарядами за полчаса

ВСУ за полчаса выпустили семь натовских снарядов по Никитовскому району Горловки

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела ВСУ Никитовского района Горловки. 17 апреля 2025
Последствия обстрела ВСУ Никитовского района Горловки. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела ВСУ Никитовского района Горловки. 17 апреля 2025
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ДОНЕЦК, 17 апр – РИА Новости. Украинские войска с 7.50 до 8.20 мск трижды обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в четверг в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:50 – населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. По его данным, в 8.00 и 8.20 было выпущено еще по два таких же снарядов по указанному району города. Кроме того, на рассвете в 4.00 в Калининском районе был сброшен боеприпас с беспилотника.
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Мэр города Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что из-за сброшенных украинским беспилотником боеприпасов поврежден транспорт одного из городских коммунальных предприятий.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоНАТОПроисшествия
 
 
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