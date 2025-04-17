ВСУ трижды обстреляли Горловку натовскими снарядами за полчаса
ВСУ за полчаса выпустили семь натовских снарядов по Никитовскому району Горловки
© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела ВСУ Никитовского района Горловки. 17 апреля 2025
Последствия обстрела ВСУ Никитовского района Горловки. 17 апреля 2025
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ДОНЕЦК, 17 апр – РИА Новости. Украинские войска с 7.50 до 8.20 мск трижды обстреляли Никитовский район Горловки, выпустив семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в четверг в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:50 – населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. По его данным, в 8.00 и 8.20 было выпущено еще по два таких же снарядов по указанному району города. Кроме того, на рассвете в 4.00 в Калининском районе был сброшен боеприпас с беспилотника.
Мэр города Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что из-за сброшенных украинским беспилотником боеприпасов поврежден транспорт одного из городских коммунальных предприятий.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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