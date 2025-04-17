https://ria.ru/20250417/germanija-2011883258.html

Германия передала Украине 66 бронеавтомобилей и 230 беспилотников

Германия передала Украине 66 бронеавтомобилей и 230 беспилотников - РИА Новости, 17.04.2025

Германия передала Украине 66 бронеавтомобилей и 230 беспилотников

Германия поставила Украине 66 бронеавтомобилей MRAP, ракеты для IRIS-T SLM, а также 230 беспилотников разных типов, следует из обновленного списка переданных... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T17:43:00+03:00

2025-04-17T17:43:00+03:00

2025-04-17T17:43:00+03:00

германия

украина

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нато

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в мире

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Германия поставила Украине 66 бронеавтомобилей MRAP, ракеты для IRIS-T SLM, а также 230 беспилотников разных типов, следует из обновленного списка переданных ВСУ вооружений на сайте кабмина ФРГ. Берлин направил Киеву 70 разведывательных беспилотников Vector, 150 оснащённых вооружением БПЛА HF-1 и 10 надводных беспилотных аппаратов. В новый пакет военной помощи Киеву также вошли боеприпасы для танков Leopard 2 из запасов бундесвера, четыре машины кинетической защиты (Diehl Defence), 38 тысяч снарядов к ЗСУ Gepard и три самоходные артиллерийские установки Zuzana 2 (совместно с Данией и Норвегией), 27 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и 1 тысячу - калибра 122 миллиметра. Также Германия поставила 6 бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) Bergepanzer 2 с запасными частями, четыре машины разминирования WISENT 1 с запасными частями, два минных трала. Кроме того, Киев получил 917 противотанковых гранатометов RGW-90, 3769 автоматических винтовок G3 и 800 винтовок MK 556. Также в пакет помощи среди прочего вошли жгуты, спальники, наземные радары наблюдения, лазерные дальномеры и инфракрасные бинокли. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

https://ria.ru/20250415/germaniya-2011275528.html

https://ria.ru/20250414/merts-2011201101.html

германия

украина

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германия, украина, киев, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, в мире