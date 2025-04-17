Германия передала Украине 66 бронеавтомобилей и 230 беспилотников
Германия поставила Киеву 66 бронемашин MRAP и 230 БПЛА
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Германия поставила Украине 66 бронеавтомобилей MRAP, ракеты для IRIS-T SLM, а также 230 беспилотников разных типов, следует из обновленного списка переданных ВСУ вооружений на сайте кабмина ФРГ.
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В новый пакет военной помощи Киеву также вошли боеприпасы для танков Leopard 2 из запасов бундесвера, четыре машины кинетической защиты (Diehl Defence), 38 тысяч снарядов к ЗСУ Gepard и три самоходные артиллерийские установки Zuzana 2 (совместно с Данией и Норвегией), 27 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров и 1 тысячу - калибра 122 миллиметра.
Также Германия поставила 6 бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) Bergepanzer 2 с запасными частями, четыре машины разминирования WISENT 1 с запасными частями, два минных трала.
Кроме того, Киев получил 917 противотанковых гранатометов RGW-90, 3769 автоматических винтовок G3 и 800 винтовок MK 556.
Также в пакет помощи среди прочего вошли жгуты, спальники, наземные радары наблюдения, лазерные дальномеры и инфракрасные бинокли.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.