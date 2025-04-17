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Генпрокуратура поддержит обмен данных по переводам на счетах мигрантов - РИА Новости, 17.04.2025
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11:53 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/genprokuratura-2011773289.html
Генпрокуратура поддержит обмен данных по переводам на счетах мигрантов
Генпрокуратура поддержит обмен данных по переводам на счетах мигрантов - РИА Новости, 17.04.2025
Генпрокуратура поддержит обмен данных по переводам на счетах мигрантов
Генеральная прокуратура РФ готова поддержать инициативу об обмене данными о переводах на счетах нерезидентов и мигрантов, сообщил начальник отдела... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T11:53:00+03:00
2025-04-17T11:53:00+03:00
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ готова поддержать инициативу об обмене данными о переводах на счетах нерезидентов и мигрантов, сообщил начальник отдела ведомственного управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Андрей Баукин. "Первую инициативу… которую можно поддержать – про обмен данными между банками и органами, осуществляющими учет граждан, в том числе нерезидентов. У нас сейчас можно спокойно прийти с пластиковой картой, открыть счет, вывести деньги. У нас нет у банков такого доступа, очень важно было бы организовать такой обмен данными, чтобы мы могли понимать, кто этим средства выводит. Потому что там прямо автобусами привозят иногда мигрантов. Они сами не понимают, может быть, до конца своих действий", - сказал Баукин на круглом столе в Совете Федерации по теме "Укрепление национальной и международной финансовой безопасности".
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россия, совет федерации рф, общество, генеральная прокуратура рф
Россия, Совет Федерации РФ, Общество, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура поддержит обмен данных по переводам на счетах мигрантов

Генпрокуратура поддержала обмен данными о переводах нерезидентов и мигрантов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ готова поддержать инициативу об обмене данными о переводах на счетах нерезидентов и мигрантов, сообщил начальник отдела ведомственного управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Андрей Баукин.
"Первую инициативу… которую можно поддержать – про обмен данными между банками и органами, осуществляющими учет граждан, в том числе нерезидентов. У нас сейчас можно спокойно прийти с пластиковой картой, открыть счет, вывести деньги. У нас нет у банков такого доступа, очень важно было бы организовать такой обмен данными, чтобы мы могли понимать, кто этим средства выводит. Потому что там прямо автобусами привозят иногда мигрантов. Они сами не понимают, может быть, до конца своих действий", - сказал Баукин на круглом столе в Совете Федерации по теме "Укрепление национальной и международной финансовой безопасности".
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