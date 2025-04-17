https://ria.ru/20250417/gazprombank-2011787572.html

Газпромбанк Мобайл запустил акцию при переносе номера от другого оператора

Газпромбанк Мобайл запустил акцию при переносе номера от другого оператора - РИА Новости, 17.04.2025

Газпромбанк Мобайл запустил акцию при переносе номера от другого оператора

Мобильный оператор Газпромбанк Мобайл запустил акцию для абонентов, которые переносят свой номер к оператору. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:32:00+03:00

2025-04-17T16:32:00+03:00

2025-04-17T16:32:00+03:00

газпромбанк

операторы

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011830863_0:93:3027:1796_1920x0_80_0_0_b5da6728e07aac38245d0e32fce024e3.png

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Мобильный оператор Газпромбанк Мобайл запустил акцию для абонентов, которые переносят свой номер к оператору.Перенос мобильного номера — это услуга, позволяющая клиенту сохранить свой номер при переходе от одного оператора связи к другому. Так, абоненты, которые перенесут свой номер в Газпромбанк Мобайл на один из годовых тарифных планов "Начни", "Движение" или "Вперед", смогут вернуть всю стоимость выбранного тарифа за год себе на счет в виде бонусных рублей в соответствии с условиями акции, размещенными по ссылке. Акция действует c 14 апреля по 15 июня 2025 года.Дополнительно продолжает действовать акция, по условиям которой новые абоненты при переносе номера получают 100 гигабайтов интернет-трафика на год. Таким образом, участники могут воспользоваться двумя предложениями одновременно: получить значительный объем интернет-трафика и вернуть полную стоимость годовой оплаты бонусными рублями, которые можно потратить на приобретение роуминговых опций и дополнительных услуг: интернет-трафика, минут связи, безлимитных пакетов и прочих.Возможность объединить две акции позволяет сохранить привычный номер, получить дополнительные гигабайты и компенсировать траты на годовую связь."Наши новые абоненты смогут не только получить приятные бонусы за переход со своим номером, но и оценить другие преимущества нашей мобильной связи, будь то безлимитные звонки внутри сети, комфортные условия для путешествий, систему защиты от спама и иных цифровых угроз. Особое внимание рекомендуем уделить конвергентным продуктам с Газпромбанком, благодаря которым помимо услуг связи и интернета вам будут доступны разные финансовые привилегии", — отметила генеральный директор ГПБ Мобайл Анастасия Спешилова.Подробнее про действующие тарифы, актуальные акции, правила их проведения и количество, порядок получения призов и иные предложения можно узнать на сайте.Организатор акции: ООО "НМК", 117418, Москва, улица Новочеремушкинская, дом 63, этаж 1, помещение VI, комната 89, лицензия №183555.Реклама, "Газпромбанк" (Акционерное общество), erid: F7NfYUJCUneRHydLWNv9

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

газпромбанк, операторы, технологии