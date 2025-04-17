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Газпромбанк Мобайл запустил акцию при переносе номера от другого оператора
Газпромбанк Мобайл запустил акцию при переносе номера от другого оператора - РИА Новости, 17.04.2025
Газпромбанк Мобайл запустил акцию при переносе номера от другого оператора
Мобильный оператор Газпромбанк Мобайл запустил акцию для абонентов, которые переносят свой номер к оператору. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T16:32:00+03:00
2025-04-17T16:32:00+03:00
2025-04-17T16:32:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Мобильный оператор Газпромбанк Мобайл запустил акцию для абонентов, которые переносят свой номер к оператору.Перенос мобильного номера — это услуга, позволяющая клиенту сохранить свой номер при переходе от одного оператора связи к другому. Так, абоненты, которые перенесут свой номер в Газпромбанк Мобайл на один из годовых тарифных планов "Начни", "Движение" или "Вперед", смогут вернуть всю стоимость выбранного тарифа за год себе на счет в виде бонусных рублей в соответствии с условиями акции, размещенными по ссылке. Акция действует c 14 апреля по 15 июня 2025 года.Дополнительно продолжает действовать акция, по условиям которой новые абоненты при переносе номера получают 100 гигабайтов интернет-трафика на год. Таким образом, участники могут воспользоваться двумя предложениями одновременно: получить значительный объем интернет-трафика и вернуть полную стоимость годовой оплаты бонусными рублями, которые можно потратить на приобретение роуминговых опций и дополнительных услуг: интернет-трафика, минут связи, безлимитных пакетов и прочих.Возможность объединить две акции позволяет сохранить привычный номер, получить дополнительные гигабайты и компенсировать траты на годовую связь."Наши новые абоненты смогут не только получить приятные бонусы за переход со своим номером, но и оценить другие преимущества нашей мобильной связи, будь то безлимитные звонки внутри сети, комфортные условия для путешествий, систему защиты от спама и иных цифровых угроз. Особое внимание рекомендуем уделить конвергентным продуктам с Газпромбанком, благодаря которым помимо услуг связи и интернета вам будут доступны разные финансовые привилегии", — отметила генеральный директор ГПБ Мобайл Анастасия Спешилова.Подробнее про действующие тарифы, актуальные акции, правила их проведения и количество, порядок получения призов и иные предложения можно узнать на сайте.Организатор акции: ООО "НМК", 117418, Москва, улица Новочеремушкинская, дом 63, этаж 1, помещение VI, комната 89, лицензия №183555.Реклама, "Газпромбанк" (Акционерное общество), erid: F7NfYUJCUneRHydLWNv9
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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газпромбанк, операторы, технологии
Газпромбанк, операторы, Технологии
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Мобильный оператор Газпромбанк Мобайл запустил акцию для абонентов, которые переносят свой номер к оператору.
Перенос мобильного номера — это услуга, позволяющая клиенту сохранить свой номер при переходе от одного оператора связи к другому. Так, абоненты, которые перенесут свой номер в Газпромбанк Мобайл на один из годовых тарифных планов "Начни", "Движение" или "Вперед", смогут вернуть всю стоимость выбранного тарифа за год себе на счет в виде бонусных рублей в соответствии с условиями акции, размещенными по ссылке
. Акция действует c 14 апреля по 15 июня 2025 года.
Дополнительно продолжает действовать акция, по условиям которой новые абоненты при переносе номера получают 100 гигабайтов интернет-трафика на год. Таким образом, участники могут воспользоваться двумя предложениями одновременно: получить значительный объем интернет-трафика и вернуть полную стоимость годовой оплаты бонусными рублями, которые можно потратить на приобретение роуминговых опций и дополнительных услуг: интернет-трафика, минут связи, безлимитных пакетов и прочих.
Возможность объединить две акции позволяет сохранить привычный номер, получить дополнительные гигабайты и компенсировать траты на годовую связь.
"Наши новые абоненты смогут не только получить приятные бонусы за переход со своим номером, но и оценить другие преимущества нашей мобильной связи, будь то безлимитные звонки внутри сети, комфортные условия для путешествий, систему защиты от спама и иных цифровых угроз. Особое внимание рекомендуем уделить конвергентным продуктам с Газпромбанком, благодаря которым помимо услуг связи и интернета вам будут доступны разные финансовые привилегии", — отметила генеральный директор ГПБ Мобайл Анастасия Спешилова.
Подробнее про действующие тарифы, актуальные акции, правила их проведения и количество, порядок получения призов и иные предложения можно узнать на сайте
.
Организатор акции: ООО "НМК", 117418, Москва, улица Новочеремушкинская, дом 63, этаж 1, помещение VI, комната 89, лицензия №183555.
Реклама, "Газпромбанк" (Акционерное общество), erid: F7NfYUJCUneRHydLWNv9