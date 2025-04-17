https://ria.ru/20250417/gagauziya-2011768707.html

Эксперт усомнился в том, что ООН и ОБСЕ ответят на призыв жителей Гагаузии

Эксперт усомнился в том, что ООН и ОБСЕ ответят на призыв жителей Гагаузии - РИА Новости, 17.04.2025

Эксперт усомнился в том, что ООН и ОБСЕ ответят на призыв жителей Гагаузии

Призыв жителей Гагаузии к ООН, ОБСЕ и Совету Европы с просьбой установить международный мониторинг ситуации в регионе, о котором сообщалось по итогам прошедшего РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T11:34:00+03:00

2025-04-17T11:34:00+03:00

2025-04-17T11:34:00+03:00

в мире

гагаузия

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Призыв жителей Гагаузии к ООН, ОБСЕ и Совету Европы с просьбой установить международный мониторинг ситуации в регионе, о котором сообщалось по итогам прошедшего в регионе 16 апреля митинга, будет проигнорирован, такое мнение высказал директор Фонда содействия актуальным историческим исследованиям "Историческая память" Александр Дюков в разговоре с РИА Новости. Ранее на митинге сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул в Комрате было объявлено о создании комитета защиты автономии, представители которого должны обратиться к дипломатам, а также в ОБСЕ, ООН и Совет Европы с просьбой установить мониторинг за ситуацией, чтобы не допустить дальнейшего ущемления прав гагаузов. "Разумеется, подобное обращение будет проигнорировано. В этом нет абсолютно никаких сомнений, потому что страны ЕС и евробюрократы давно уже выбрали позицию, которую они занимают по Молдавии. Эта позиция – это поддержка режима госпожи (президента Молдавии Майи) Санду. И никакие действия, которые предпринимает Санду, не могут поколебать этой поддержки", - сказал он. Эксперт добавил, что страны Европы последовательно продолжают поддерживать Санду в том числе и после того, как она пришла к власти в прошлом году, "подтасовывая результаты". "Что же касается ООН, то мы за последние как минимум 10 лет не видели заявлений ООН, которые хоть как-то расходились бы с позицией коллективного Запада, соответственно, дальше смотрите позицию стран Европы", - отметил Дюков. Относительно ОБСЕ он также пояснил, что позиция организации известна по истории с их деятельностью в Донбассе, когда наблюдательная миссия ОБСЕ не просто игнорировала обстрелы с украинской стороны, а более того, предоставляла информацию для украинской стороны, не только нарушая свой мандат, но и плюя на любые дипломатические нормы, поэтому ожидать какой-либо реакции от организации не стоит. "Что касается Санду, то вне всякого сомнения, будет усиливать нажим на Гагаузию. Башкан Гагаузии уже арестована. Будут преследоваться другие гагаузские политики. Ну и будут предприниматься действия, направленные на ограничение гагаузской автономии, но прямых разгонок в ближайшее время не будет. Будет выбивание ключевых политиков, фабрикация против них уголовных дел, будет последовательное нарушение прав Гагаузской автономии. Но активного разгона не будет, такого подарка своим противникам Санду не сделает", - заключил эксперт. Жители Гагаузии собрались в среду у здания Исполнительного комитета (правительства) автономии, чтобы поддержать главу Гагаузии Евгению Гуцул, которая находится под домашним арестом. Депутаты местного парламента, члены гагаузского правительства, представители общественных организаций и рядовые жители Гагаузии собрались на площади в центре Комрата, чтобы протестовать против давления со стороны Кишинева. Мероприятие завершилось принятием резолюции. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250416/gagauziya-2011677338.html

https://ria.ru/20250415/gagauziya-2011397191.html

https://ria.ru/20250415/kishinev-2011372961.html

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