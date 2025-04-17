Франция стала первой в Европе страной по числу просителей убежища
Eurostat: Франция опередила Германию по числу запросов на предоставление убежища
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкБеженцы в центре по распределению мигрантов во Франции
Беженцы в центре по распределению мигрантов во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 апр - РИА Новости. Франция впервые получила больше всего в ЕС запросов на предоставление убежища, обогнав Германию, следует из отчёта европейского агентства статистики Eurostat.
Число заявлений о предоставлении убежища во Франции в последние месяцы остается стабильным. Пик был достигнут в октябре 2024 года, тогда было получено 15 500 заявлений.
Однако в Германии их число резко сократилось: с 21 215 заявлений в июле 2024 года до 10 630 в марте 2025 года, то есть на 50%.
Как указывает издание Figaro, это связано с ужесточением миграционной политики в Германии, которая столкнулась с рядом террористических актов. В августе прошлого года в Золингене гражданин Сирии убил трех человек и ранил нескольких человек во время общественного праздника. В декабре на рождественской ярмарке в Магдебурге 50-летний саудовский врач въехал в толпу, в результате чего погибли шесть человек и около 300 получили ранения.
Согласно недавнему исследованию агентства Fondapol, Франция действительно является европейской страной, которая предоставляет самые высокие социальные пособия просителям убежища, которые не могут быть поселены в центрах размещения (426 евро в месяц по сравнению с 367 евро в Германии, 365 евро в Австрии, 348 евро в Финляндии или 201 евро в Швеции).
Иностранцы, находящиеся в стране нелегально, также могут бесплатно пользоваться медицинской и больничной помощью. Эта программа стоила Франции 1,2 миллиарда евро в 2024 году.