https://ria.ru/20250417/frantsija-2011761551.html

Франция стала первой в Европе страной по числу просителей убежища

Франция стала первой в Европе страной по числу просителей убежища - РИА Новости, 17.04.2025

Франция стала первой в Европе страной по числу просителей убежища

Франция впервые получила больше всего в ЕС запросов на предоставление убежища, обогнав Германию, следует из отчёта европейского агентства статистики Eurostat. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T11:04:00+03:00

2025-04-17T11:04:00+03:00

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ПАРИЖ, 17 апр - РИА Новости. Франция впервые получила больше всего в ЕС запросов на предоставление убежища, обогнав Германию, следует из отчёта европейского агентства статистики Eurostat. Так, в феврале 2025 года Франция получила 13 065 заявлений, опередив Испанию (12 975) и Германию (12 775). Эти три страны значительно опережают Бельгию (3060), Швейцарию (1755) или Польшу (1695). Число заявлений о предоставлении убежища во Франции в последние месяцы остается стабильным. Пик был достигнут в октябре 2024 года, тогда было получено 15 500 заявлений. Однако в Германии их число резко сократилось: с 21 215 заявлений в июле 2024 года до 10 630 в марте 2025 года, то есть на 50%. Как указывает издание Figaro, это связано с ужесточением миграционной политики в Германии, которая столкнулась с рядом террористических актов. В августе прошлого года в Золингене гражданин Сирии убил трех человек и ранил нескольких человек во время общественного праздника. В декабре на рождественской ярмарке в Магдебурге 50-летний саудовский врач въехал в толпу, в результате чего погибли шесть человек и около 300 получили ранения. Согласно недавнему исследованию агентства Fondapol, Франция действительно является европейской страной, которая предоставляет самые высокие социальные пособия просителям убежища, которые не могут быть поселены в центрах размещения (426 евро в месяц по сравнению с 367 евро в Германии, 365 евро в Австрии, 348 евро в Финляндии или 201 евро в Швеции). Иностранцы, находящиеся в стране нелегально, также могут бесплатно пользоваться медицинской и больничной помощью. Эта программа стоила Франции 1,2 миллиарда евро в 2024 году.

https://ria.ru/20250410/frontex-2010383841.html

https://ria.ru/20250311/migranty-2004373351.html

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