https://ria.ru/20250417/finansirovanie-2011752760.html
Красноярские власти дополнят на 300 млн руб финансирование ИТ-отрасли
Красноярские власти дополнят на 300 млн руб финансирование ИТ-отрасли - РИА Новости, 17.04.2025
Красноярские власти дополнят на 300 млн руб финансирование ИТ-отрасли
Власти Красноярского края в 2025 году дополнительно выделят более 300 миллионов рублей на развитие ИТ-отрасли края, сообщает пресс-служба министерства цифрового РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T10:21:00+03:00
2025-04-17T10:21:00+03:00
2025-04-17T10:21:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 17 апр - РИА Новости. Власти Красноярского края в 2025 году дополнительно выделят более 300 миллионов рублей на развитие ИТ-отрасли края, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития региона. "Финансирование краевой программы "Развитие информационного общества" увеличится в этом году на 306 млн рублей. Дополнительные расходы связаны с реализацией нового нацпроекта "Экономика данных". Средства пойдут на развитие инфраструктуры связи в отдаленных малочисленных поселках... Масштабирование проекта поддержали губернатор края и правительство региона", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в частности, речь идет о продолжении строительства волоконно-оптической линии связи на севере края. В прошлом году линия была проложена от деревни Анцифрерово до Новоназимово в Енисейском районе. В этом году с учетом дополнительного финансирования строительство пройдет дальше на север – до посёлка Индыгино Туруханского района. В 2026 году – от Индыгино до поселка Бор Туруханского района. "Базовые станции, которые сейчас подключены по спутниковому каналу связи, будут переподключены на оптику. Кроме того, проект позволит обеспечить высокоскоростным интернетом 59 социально значимых объектов", – отметил министр цифрового развития края Николай Распопин. Также дополнительные средства направят на приобретение дополнительных лицензий российского программного обеспечения, на закупку отечественного ПО для краевой больницы. Изменения в госпрограмму "Развитие информационного общества" внесены в рамках проекта корректировки регионального бюджета.
https://ria.ru/20250416/krasnoyarsk-2011559911.html
https://ria.ru/20250415/zarnitsy-2011386655.html
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красноярский край, it-индустрия
Красноярский край, IT-индустрия
Красноярские власти дополнят на 300 млн руб финансирование ИТ-отрасли
Красноярские власти в 2025 году выделят более 300 млн руб на развитие ИТ-отрасли
КРАСНОЯРСК, 17 апр - РИА Новости. Власти Красноярского края в 2025 году дополнительно выделят более 300 миллионов рублей на развитие ИТ-отрасли края, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития региона.
"Финансирование краевой программы "Развитие информационного общества" увеличится в этом году на 306 млн рублей. Дополнительные расходы связаны с реализацией нового нацпроекта "Экономика данных". Средства пойдут на развитие инфраструктуры связи в отдаленных малочисленных поселках... Масштабирование проекта поддержали губернатор края и правительство региона", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в частности, речь идет о продолжении строительства волоконно-оптической линии связи на севере края. В прошлом году линия была проложена от деревни Анцифрерово до Новоназимово в Енисейском районе. В этом году с учетом дополнительного финансирования строительство пройдет дальше на север – до посёлка Индыгино Туруханского района. В 2026 году – от Индыгино до поселка Бор Туруханского района.
"Базовые станции, которые сейчас подключены по спутниковому каналу связи, будут переподключены на оптику. Кроме того, проект позволит обеспечить высокоскоростным интернетом 59 социально значимых объектов", – отметил министр цифрового развития края Николай Распопин.
Также дополнительные средства направят на приобретение дополнительных лицензий российского программного обеспечения, на закупку отечественного ПО для краевой больницы. Изменения в госпрограмму "Развитие информационного общества" внесены в рамках проекта корректировки регионального бюджета.