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NYT: страны ЕС обвинили администрацию Трампа в одностороннем подходе - РИА Новости, 17.04.2025
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12:01 17.04.2025 (обновлено: 12:04 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/es-2011775371.html
NYT: страны ЕС обвинили администрацию Трампа в одностороннем подходе
NYT: страны ЕС обвинили администрацию Трампа в одностороннем подходе - РИА Новости, 17.04.2025
NYT: страны ЕС обвинили администрацию Трампа в одностороннем подходе
В Евросоюзе считают, что представители администрации президента США Дональда Трампа не интересуются мнением своих европейских союзников и придерживаются... РИА Новости, 17.04.2025
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Евросоюзе считают, что представители администрации президента США Дональда Трампа не интересуются мнением своих европейских союзников и придерживаются "одностороннего подхода" в принятии решений, сообщает газета New York Times со ссылкой на европейских чиновников. "Европейские чиновники сказали, что считают чиновников Трампа вежливыми, но поглощенными выполнением желаний президента, заявив, что они (американские чиновники - ред.) не проявляют особого интереса к своим союзникам", - говорится в публикации издания. По словам собеседников издания, представители администрации Трампа, в частности, не предупредили европейцев о возобновлении переговоров с Ираном в прошлую субботу. "(Администрация Трампа - ред.) не особо заинтересована в том, что скажут европейцы. Они придерживаются одностороннего подхода и не особо советуются. В конце концов, если они не считают нас союзниками в соответствующей степени, то зачем им это?" - рассуждает неназванный европейский чиновник, слова которого приводит New York Times. Кроме того, европейские чиновники считают, что более эффективными собеседниками являются не сотрудники американских внешнеполитических ведомств, а специальные посланники или советники, как, например, предприниматель Илон Маск.
https://ria.ru/20250412/evropa-2010888333.html
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в мире, цены на нефть, сша, иран, дональд трамп, илон маск, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Цены на нефть, США, Иран, Дональд Трамп, Илон Маск, Введение Трампом пошлин на импорт
NYT: страны ЕС обвинили администрацию Трампа в одностороннем подходе

NYT: европейские чиновники заявили, что США не интересуются мнением союзников

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Евросоюзе считают, что представители администрации президента США Дональда Трампа не интересуются мнением своих европейских союзников и придерживаются "одностороннего подхода" в принятии решений, сообщает газета New York Times со ссылкой на европейских чиновников.
"Европейские чиновники сказали, что считают чиновников Трампа вежливыми, но поглощенными выполнением желаний президента, заявив, что они (американские чиновники - ред.) не проявляют особого интереса к своим союзникам", - говорится в публикации издания.
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По словам собеседников издания, представители администрации Трампа, в частности, не предупредили европейцев о возобновлении переговоров с Ираном в прошлую субботу.
"(Администрация Трампа - ред.) не особо заинтересована в том, что скажут европейцы. Они придерживаются одностороннего подхода и не особо советуются. В конце концов, если они не считают нас союзниками в соответствующей степени, то зачем им это?" - рассуждает неназванный европейский чиновник, слова которого приводит New York Times.
Кроме того, европейские чиновники считают, что более эффективными собеседниками являются не сотрудники американских внешнеполитических ведомств, а специальные посланники или советники, как, например, предприниматель Илон Маск.
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