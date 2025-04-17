NYT: страны ЕС обвинили администрацию Трампа в одностороннем подходе
NYT: европейские чиновники заявили, что США не интересуются мнением союзников
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Евросоюзе считают, что представители администрации президента США Дональда Трампа не интересуются мнением своих европейских союзников и придерживаются "одностороннего подхода" в принятии решений, сообщает газета New York Times со ссылкой на европейских чиновников.
"Европейские чиновники сказали, что считают чиновников Трампа вежливыми, но поглощенными выполнением желаний президента, заявив, что они (американские чиновники - ред.) не проявляют особого интереса к своим союзникам", - говорится в публикации издания.
По словам собеседников издания, представители администрации Трампа, в частности, не предупредили европейцев о возобновлении переговоров с Ираном в прошлую субботу.
"(Администрация Трампа - ред.) не особо заинтересована в том, что скажут европейцы. Они придерживаются одностороннего подхода и не особо советуются. В конце концов, если они не считают нас союзниками в соответствующей степени, то зачем им это?" - рассуждает неназванный европейский чиновник, слова которого приводит New York Times.
Кроме того, европейские чиновники считают, что более эффективными собеседниками являются не сотрудники американских внешнеполитических ведомств, а специальные посланники или советники, как, например, предприниматель Илон Маск.
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