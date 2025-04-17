https://ria.ru/20250417/elektrichestvo-2011730323.html
В Пуэрто-Рико более миллиона человек остались без электричества
В Пуэрто-Рико более миллиона человек остались без электричества - РИА Новости, 17.04.2025
В Пуэрто-Рико более миллиона человек остались без электричества
Более миллиона жителей Пуэрто-Рико остались без электричества из-за сбоя, с которым столкнулся крупнейший дистрибьютор электроэнергии на острове Luma Energy,... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T07:56:00+03:00
2025-04-17T07:56:00+03:00
2025-04-17T07:56:00+03:00
в мире
пуэрто-рико
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33129/34/331293429_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_73285addb4988752ad032cd41c9be532.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Более миллиона жителей Пуэрто-Рико остались без электричества из-за сбоя, с которым столкнулся крупнейший дистрибьютор электроэнергии на острове Luma Energy, сообщает газета USA Today. Согласно последней переписи населения США, проведенной в 2020 году, население Пуэрто-Рико составило 3,3 миллиона человек. "Компания (Luma Energy - ред.) заявила, что "было зафиксировано происшествие, повлиявшее на обслуживание по всему острову" - то есть все 1,4 миллиона клиентов на острове остались без электричества", - заключает газета. С опорой на собственную оценку компании газета указывает, что на восстановление доступа к электричеству для 90% клиентов после блэкаута у дистрибьютора уйдет от 48 до 72 часов.
https://ria.ru/20250316/panama-2005294100.html
https://ria.ru/20250329/myanma-2008084337.html
пуэрто-рико
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33129/34/331293429_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_43c99b6770dc7287eb12a18ded743513.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пуэрто-рико, сша
В Пуэрто-Рико более миллиона человек остались без электричества
USA Today: более миллиона жителей Пуэрто-Рико остались без света из-за сбоя