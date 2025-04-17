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В Пуэрто-Рико более миллиона человек остались без электричества - РИА Новости, 17.04.2025
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https://ria.ru/20250417/elektrichestvo-2011730323.html
В Пуэрто-Рико более миллиона человек остались без электричества
В Пуэрто-Рико более миллиона человек остались без электричества - РИА Новости, 17.04.2025
В Пуэрто-Рико более миллиона человек остались без электричества
Более миллиона жителей Пуэрто-Рико остались без электричества из-за сбоя, с которым столкнулся крупнейший дистрибьютор электроэнергии на острове Luma Energy,... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T07:56:00+03:00
2025-04-17T07:56:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Более миллиона жителей Пуэрто-Рико остались без электричества из-за сбоя, с которым столкнулся крупнейший дистрибьютор электроэнергии на острове Luma Energy, сообщает газета USA Today. Согласно последней переписи населения США, проведенной в 2020 году, население Пуэрто-Рико составило 3,3 миллиона человек. "Компания (Luma Energy - ред.) заявила, что "было зафиксировано происшествие, повлиявшее на обслуживание по всему острову" - то есть все 1,4 миллиона клиентов на острове остались без электричества", - заключает газета. С опорой на собственную оценку компании газета указывает, что на восстановление доступа к электричеству для 90% клиентов после блэкаута у дистрибьютора уйдет от 48 до 72 часов.
https://ria.ru/20250316/panama-2005294100.html
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в мире, пуэрто-рико, сша
В мире, Пуэрто-Рико, США
В Пуэрто-Рико более миллиона человек остались без электричества

USA Today: более миллиона жителей Пуэрто-Рико остались без света из-за сбоя

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Электроподстанция - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Более миллиона жителей Пуэрто-Рико остались без электричества из-за сбоя, с которым столкнулся крупнейший дистрибьютор электроэнергии на острове Luma Energy, сообщает газета USA Today.
Согласно последней переписи населения США, проведенной в 2020 году, население Пуэрто-Рико составило 3,3 миллиона человек.
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"Компания (Luma Energy - ред.) заявила, что "было зафиксировано происшествие, повлиявшее на обслуживание по всему острову" - то есть все 1,4 миллиона клиентов на острове остались без электричества", - заключает газета.
С опорой на собственную оценку компании газета указывает, что на восстановление доступа к электричеству для 90% клиентов после блэкаута у дистрибьютора уйдет от 48 до 72 часов.
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