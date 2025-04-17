https://ria.ru/20250417/elektrichestvo-2011730323.html

В Пуэрто-Рико более миллиона человек остались без электричества

В Пуэрто-Рико более миллиона человек остались без электричества - РИА Новости, 17.04.2025

В Пуэрто-Рико более миллиона человек остались без электричества

Более миллиона жителей Пуэрто-Рико остались без электричества из-за сбоя, с которым столкнулся крупнейший дистрибьютор электроэнергии на острове Luma Energy,... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T07:56:00+03:00

2025-04-17T07:56:00+03:00

2025-04-17T07:56:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Более миллиона жителей Пуэрто-Рико остались без электричества из-за сбоя, с которым столкнулся крупнейший дистрибьютор электроэнергии на острове Luma Energy, сообщает газета USA Today. Согласно последней переписи населения США, проведенной в 2020 году, население Пуэрто-Рико составило 3,3 миллиона человек. "Компания (Luma Energy - ред.) заявила, что "было зафиксировано происшествие, повлиявшее на обслуживание по всему острову" - то есть все 1,4 миллиона клиентов на острове остались без электричества", - заключает газета. С опорой на собственную оценку компании газета указывает, что на восстановление доступа к электричеству для 90% клиентов после блэкаута у дистрибьютора уйдет от 48 до 72 часов.

https://ria.ru/20250316/panama-2005294100.html

https://ria.ru/20250329/myanma-2008084337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пуэрто-рико, сша