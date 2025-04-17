https://ria.ru/20250417/ekosertifikat-2011770402.html
Экосертификатом отмечен бизнес-центр, возведенный по программе МПТ в Москве
Экосертификатом отмечен бизнес-центр, возведенный по программе МПТ в Москве - РИА Новости, 17.04.2025
Экосертификатом отмечен бизнес-центр, возведенный по программе МПТ в Москве
Офисный блок торгово-офисного центра "Ботаника", возведенный в районе Ростокино в прошлом году по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T12:00:00+03:00
2025-04-17T12:00:00+03:00
2025-04-17T12:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011769297_0:303:2730:1839_1920x0_80_0_0_d3b23965084c58edc17daa2bc13f981e.jpg
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Офисный блок торгово-офисного центра "Ботаника", возведенный в районе Ростокино в прошлом году по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), получил сертификат соответствия экологическим стандартам системы "Клевер", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов.По словам министра, за центром столичного мегаполиса инвесторы строят объекты различного назначения по программе МПТ. Данные строения соответствуют мировым экологическим стандартам и обеспечивают горожан дополнительными рабочими местами."Например, значительный вклад в получение сертификата внесли такие критерии как комфорт сотрудников и польза объекта для общества. В общей сложности благодаря возведению торгово-офисного центра по программе МПТ, трудоустроиться рядом с домом могут более тысячи жителей северо-востока столицы", – подчеркнул глава ДИПП.Нацсистему "Клевер" создали три года назад, чтобы оценивать качество реализации проектов в сфере недвижимости. Методика предусматривает оценку коммерческой недвижимости на соответствие стандартам "зеленого" строительства, а также учитывает транспортную доступность объекта, качество организации внутреннего пространства, степень благоустройства территории и другие характеристики.Как сообщил директор по управлению проектами компании PIONEER Алексей Варламов, у "Ботаники" есть целый ряд характеристик, которые важны для оценки "зеленых стандартов" на объекте."Среди них – полная адаптированность проекта к потребностям маломобильных групп, в том числе безбарьерная среда, современная инженерия – приточно-вытяжная вентиляция в сочетании с естественным проветриванием помещений", - отметил Варламов.Он добавил, что воздух в здании подвергается нескольким ступеням очистки, а стеклопакеты с низкоэмиссионным покрытием снижают теплопотери и сокращают степень нагрева объекта от солнца.Программа МПТ за пять лет своей работы охватила почти все столичные районы. Инвесторы построят свыше 230 зданий, чья общая площадь составит свыше 6 миллионов "квадратов". Среди них - новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Новые объекты создадут свыше 310 тысяч рабочих мест в разных сферах московской экономики.
https://ria.ru/20250416/demozona-2011573554.html
https://ria.ru/20250415/moskva-2011250924.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011769297_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b4963d13ef21bcc656dd642b4199c40f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
Экосертификатом отмечен бизнес-центр, возведенный по программе МПТ в Москве
Экосертификат получил бизнес-центр, построенный по программе МПТ в столице
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Офисный блок торгово-офисного центра "Ботаника", возведенный в районе Ростокино в прошлом году по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), получил сертификат соответствия экологическим стандартам системы "Клевер", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов.
По словам министра, за центром столичного мегаполиса инвесторы строят объекты различного назначения по программе МПТ. Данные строения соответствуют мировым экологическим стандартам и обеспечивают горожан дополнительными рабочими местами.
"Например, значительный вклад в получение сертификата внесли такие критерии как комфорт сотрудников и польза объекта для общества. В общей сложности благодаря возведению торгово-офисного центра по программе МПТ, трудоустроиться рядом с домом могут более тысячи жителей северо-востока столицы", – подчеркнул глава ДИПП.
Нацсистему "Клевер" создали три года назад, чтобы оценивать качество реализации проектов в сфере недвижимости. Методика предусматривает оценку коммерческой недвижимости на соответствие стандартам "зеленого" строительства, а также учитывает транспортную доступность объекта, качество организации внутреннего пространства, степень благоустройства территории и другие характеристики.
Как сообщил директор по управлению проектами компании PIONEER Алексей Варламов, у "Ботаники" есть целый ряд характеристик, которые важны для оценки "зеленых стандартов" на объекте.
"Среди них – полная адаптированность проекта к потребностям маломобильных групп, в том числе безбарьерная среда, современная инженерия – приточно-вытяжная вентиляция в сочетании с естественным проветриванием помещений", - отметил Варламов.
Он добавил, что воздух в здании подвергается нескольким ступеням очистки, а стеклопакеты с низкоэмиссионным покрытием снижают теплопотери и сокращают степень нагрева объекта от солнца.
Программа МПТ за пять лет своей работы охватила почти все столичные районы. Инвесторы построят свыше 230 зданий, чья общая площадь составит свыше 6 миллионов "квадратов". Среди них - новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Новые объекты создадут свыше 310 тысяч рабочих мест в разных сферах московской экономики.