https://ria.ru/20250417/ekosertifikat-2011770402.html

Экосертификатом отмечен бизнес-центр, возведенный по программе МПТ в Москве

Экосертификатом отмечен бизнес-центр, возведенный по программе МПТ в Москве - РИА Новости, 17.04.2025

Экосертификатом отмечен бизнес-центр, возведенный по программе МПТ в Москве

Офисный блок торгово-офисного центра "Ботаника", возведенный в районе Ростокино в прошлом году по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T12:00:00+03:00

2025-04-17T12:00:00+03:00

2025-04-17T12:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Офисный блок торгово-офисного центра "Ботаника", возведенный в районе Ростокино в прошлом году по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), получил сертификат соответствия экологическим стандартам системы "Клевер", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов.По словам министра, за центром столичного мегаполиса инвесторы строят объекты различного назначения по программе МПТ. Данные строения соответствуют мировым экологическим стандартам и обеспечивают горожан дополнительными рабочими местами."Например, значительный вклад в получение сертификата внесли такие критерии как комфорт сотрудников и польза объекта для общества. В общей сложности благодаря возведению торгово-офисного центра по программе МПТ, трудоустроиться рядом с домом могут более тысячи жителей северо-востока столицы", – подчеркнул глава ДИПП.Нацсистему "Клевер" создали три года назад, чтобы оценивать качество реализации проектов в сфере недвижимости. Методика предусматривает оценку коммерческой недвижимости на соответствие стандартам "зеленого" строительства, а также учитывает транспортную доступность объекта, качество организации внутреннего пространства, степень благоустройства территории и другие характеристики.Как сообщил директор по управлению проектами компании PIONEER Алексей Варламов, у "Ботаники" есть целый ряд характеристик, которые важны для оценки "зеленых стандартов" на объекте."Среди них – полная адаптированность проекта к потребностям маломобильных групп, в том числе безбарьерная среда, современная инженерия – приточно-вытяжная вентиляция в сочетании с естественным проветриванием помещений", - отметил Варламов.Он добавил, что воздух в здании подвергается нескольким ступеням очистки, а стеклопакеты с низкоэмиссионным покрытием снижают теплопотери и сокращают степень нагрева объекта от солнца.Программа МПТ за пять лет своей работы охватила почти все столичные районы. Инвесторы построят свыше 230 зданий, чья общая площадь составит свыше 6 миллионов "квадратов". Среди них - новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Новые объекты создадут свыше 310 тысяч рабочих мест в разных сферах московской экономики.

https://ria.ru/20250416/demozona-2011573554.html

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москва, анатолий гарбузов