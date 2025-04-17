https://ria.ru/20250417/efimov-2011924346.html

Ефимов: семь домов по реновации завершили в Москве в марте

Ефимов: семь домов по реновации завершили в Москве в марте - РИА Новости, 17.04.2025

Ефимов: семь домов по реновации завершили в Москве в марте

В Москве в марте этого года в рамках программы реновации было завершено строительство семи новых домов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T22:08:00+03:00

2025-04-17T22:08:00+03:00

2025-04-17T22:08:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011923822_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_4fee73b11bb4ce9a7a556df35f2bcd93.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Москве в марте этого года в рамках программы реновации было завершено строительство семи новых домов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В пяти округах столицы в марте этого года возвели семь новостроек общей площадью почти 150 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Заммэра уточнил, что три новых жилых объекта были построены в Восточном административном округе: два – на улице Черное Озеро, один – на Никитской улице. В Северном, Юго-Западном, Южном и Троицком административных округах построили по одному объекту, рассчитанному на 1,5 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой.Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что два дома на 173 квартиры было построено в Косино-Ухтомском районе, по одному - в Западном Дегунине, Котловке, Царицыне, Измайлове и в Троицке. В этих новостройках более 1,2 тысячи квартир, отметил он.Придомовая территория новых домов благоустроена - оборудована детскими и спортивными площадками, а также зонами отдыха.Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при возведении домов в рамках реновации.

https://ria.ru/20250416/efimov-2011484739.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы