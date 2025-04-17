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Ефимов: семь домов по реновации завершили в Москве в марте - РИА Новости, 17.04.2025
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22:08 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/efimov-2011924346.html
Ефимов: семь домов по реновации завершили в Москве в марте
Ефимов: семь домов по реновации завершили в Москве в марте - РИА Новости, 17.04.2025
Ефимов: семь домов по реновации завершили в Москве в марте
В Москве в марте этого года в рамках программы реновации было завершено строительство семи новых домов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T22:08:00+03:00
2025-04-17T22:08:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Москве в марте этого года в рамках программы реновации было завершено строительство семи новых домов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В пяти округах столицы в марте этого года возвели семь новостроек общей площадью почти 150 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Заммэра уточнил, что три новых жилых объекта были построены в Восточном административном округе: два – на улице Черное Озеро, один – на Никитской улице. В Северном, Юго-Западном, Южном и Троицком административных округах построили по одному объекту, рассчитанному на 1,5 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой.Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что два дома на 173 квартиры было построено в Косино-Ухтомском районе, по одному - в Западном Дегунине, Котловке, Царицыне, Измайлове и в Троицке. В этих новостройках более 1,2 тысячи квартир, отметил он.Придомовая территория новых домов благоустроена - оборудована детскими и спортивными площадками, а также зонами отдыха.Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при возведении домов в рамках реновации.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: семь домов по реновации завершили в Москве в марте

Ефимов: в марте в Москве в рамках реновации окончено строительство семи домов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. В Москве в марте этого года в рамках программы реновации было завершено строительство семи новых домов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В пяти округах столицы в марте этого года возвели семь новостроек общей площадью почти 150 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заммэра уточнил, что три новых жилых объекта были построены в Восточном административном округе: два – на улице Черное Озеро, один – на Никитской улице. В Северном, Юго-Западном, Южном и Троицком административных округах построили по одному объекту, рассчитанному на 1,5 тысячи квартир с готовой улучшенной отделкой.
Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что два дома на 173 квартиры было построено в Косино-Ухтомском районе, по одному - в Западном Дегунине, Котловке, Царицыне, Измайлове и в Троицке. В этих новостройках более 1,2 тысячи квартир, отметил он.
Придомовая территория новых домов благоустроена - оборудована детскими и спортивными площадками, а также зонами отдыха.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о применении префаб-технологий при возведении домов в рамках реновации.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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