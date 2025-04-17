Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: свыше 10 километров дорог построят для пищевого кластера в ТиНАО - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/efimov-2011793718.html
Ефимов: свыше 10 километров дорог построят для пищевого кластера в ТиНАО
Ефимов: свыше 10 километров дорог построят для пищевого кластера в ТиНАО - РИА Новости, 17.04.2025
Ефимов: свыше 10 километров дорог построят для пищевого кластера в ТиНАО
Москомархитектура утвердила проект планировки участка улично-дорожной сети для обслуживания пищевого кластера в Краснопахорском районе, планируется построить... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:12:00+03:00
2025-04-17T14:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_0:97:3000:1785_1920x0_80_0_0_c763f64266ae16a8531cf40cc6fe0956.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Москомархитектура утвердила проект планировки участка улично-дорожной сети для обслуживания пищевого кластера в Краснопахорском районе, планируется построить свыше 10 километров дорог, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Проектом предполагается создать 11,5 километра дорог для транспортного обслуживания кластера по производству пищевой продукции, который формируется в Краснопахорском районе. Планируется, что в районе пересечения Варшавского шоссе и дороги в поселок Щапово построят около 9 километров и реконструируют свыше двух километров улично-дорожной сети", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что работы планируют провести по адресной инвестиционной программе.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что для строительства производства в составе пищевого кластера в Новой Москве предоставили более 96 гектаров земли по льготной ставке. Тут возведут распределительный центр мясокомбината, предприятия по выпуску хлебобулочных, молочных, кондитерских изделий. Также планируется возвести предприятия готовых блюд.При этом председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что для комфорта пешеходов обустроят дополнительные переходы и тротуары. Это поможет в формировании безопасной и устойчивой пешеходной связи внутри кластера.Общая площадь всех объектов в составе кластера составит около 600 тысяч квадратных метров, говорится в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за 2024 год в городе построили 100 километров дорог.
https://ria.ru/20250417/moskva-2011708998.html
https://ria.ru/20250416/efimov-2011638622.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_13e61be69634079c9b5fabaaaa436d9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: свыше 10 километров дорог построят для пищевого кластера в ТиНАО

Ефимов: более 10 километров дорог построят для пищевого кластера в Новой Москве

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Москомархитектура утвердила проект планировки участка улично-дорожной сети для обслуживания пищевого кластера в Краснопахорском районе, планируется построить свыше 10 километров дорог, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Проектом предполагается создать 11,5 километра дорог для транспортного обслуживания кластера по производству пищевой продукции, который формируется в Краснопахорском районе. Планируется, что в районе пересечения Варшавского шоссе и дороги в поселок Щапово построят около 9 километров и реконструируют свыше двух километров улично-дорожной сети", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Ефимов: три помещения в исторических зданиях в Москве выставят на торги
Вчера, 11:12
В сообщении уточняется, что работы планируют провести по адресной инвестиционной программе.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что для строительства производства в составе пищевого кластера в Новой Москве предоставили более 96 гектаров земли по льготной ставке. Тут возведут распределительный центр мясокомбината, предприятия по выпуску хлебобулочных, молочных, кондитерских изделий. Также планируется возвести предприятия готовых блюд.
При этом председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что для комфорта пешеходов обустроят дополнительные переходы и тротуары. Это поможет в формировании безопасной и устойчивой пешеходной связи внутри кластера.
Общая площадь всех объектов в составе кластера составит около 600 тысяч квадратных метров, говорится в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за 2024 год в городе построили 100 километров дорог.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Ефимов: инвесторы в Москве сэкономят 1 млрд рублей на льготной аренде
16 апреля, 17:33
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала