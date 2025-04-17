https://ria.ru/20250417/efimov-2011793718.html

Ефимов: свыше 10 километров дорог построят для пищевого кластера в ТиНАО

Ефимов: свыше 10 километров дорог построят для пищевого кластера в ТиНАО - РИА Новости, 17.04.2025

Ефимов: свыше 10 километров дорог построят для пищевого кластера в ТиНАО

Москомархитектура утвердила проект планировки участка улично-дорожной сети для обслуживания пищевого кластера в Краснопахорском районе, планируется построить... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T14:12:00+03:00

2025-04-17T14:12:00+03:00

2025-04-17T14:12:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Москомархитектура утвердила проект планировки участка улично-дорожной сети для обслуживания пищевого кластера в Краснопахорском районе, планируется построить свыше 10 километров дорог, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Проектом предполагается создать 11,5 километра дорог для транспортного обслуживания кластера по производству пищевой продукции, который формируется в Краснопахорском районе. Планируется, что в районе пересечения Варшавского шоссе и дороги в поселок Щапово построят около 9 километров и реконструируют свыше двух километров улично-дорожной сети", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что работы планируют провести по адресной инвестиционной программе.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что для строительства производства в составе пищевого кластера в Новой Москве предоставили более 96 гектаров земли по льготной ставке. Тут возведут распределительный центр мясокомбината, предприятия по выпуску хлебобулочных, молочных, кондитерских изделий. Также планируется возвести предприятия готовых блюд.При этом председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что для комфорта пешеходов обустроят дополнительные переходы и тротуары. Это поможет в формировании безопасной и устойчивой пешеходной связи внутри кластера.Общая площадь всех объектов в составе кластера составит около 600 тысяч квадратных метров, говорится в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за 2024 год в городе построили 100 километров дорог.

https://ria.ru/20250417/moskva-2011708998.html

https://ria.ru/20250416/efimov-2011638622.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)