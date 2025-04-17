https://ria.ru/20250417/economist-2011863024.html

Economist раскрыл, в чьих руках находится власть на Украине

Economist раскрыл, в чьих руках находится власть на Украине - РИА Новости, 17.04.2025

Economist раскрыл, в чьих руках находится власть на Украине

Реальную власть на Украине получают чиновники из офиса Зеленского, которых не выбирали, пишет журнал Economist. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T16:36:00+03:00

2025-04-17T16:36:00+03:00

2025-04-17T19:07:00+03:00

украина

сша

владимир зеленский

валерий залужный

дмитрий кулеба

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Реальную власть на Украине получают чиновники из офиса Зеленского, которых не выбирали, пишет журнал Economist."Власть концентрируется не в правительстве или в парламенте, а в руках нескольких неизбранных чиновников из офиса (Зеленского. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.Среди них издание называет главу офиса президента Украины Андрея Ермака и советника по вопросам коммуникации Дмитрия Литвина. Журнал отмечает, что команда не хочет делиться влиянием с оппонентами и потенциальными соперниками."Те, кто проявляет слишком большую независимость, пользуется слишком большой поддержкой населения или имеет прямые связи с западными странами, были уволены или отстранены от дел", — пишет Economist.Издание приводит в пример посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, бывшего министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и бывшего главу госагентства по восстановлению и развитию Украины Мустафу Найема.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский утверждал, что "они сейчас несвоевременны". В конце февраля Владимир Путин объяснил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что в итоге они приведут к отмене военного положения и ему придется пойти на выборы. При этом российский лидер подчеркивал, что рейтинг Зеленского в два раза ниже, чем у Залужного.

https://ria.ru/20250417/ukraina-2011755422.html

https://ria.ru/20250416/zapad-2011615084.html

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украина, сша, владимир зеленский, валерий залужный, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, в мире