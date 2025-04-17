https://ria.ru/20250417/dtp-2011741707.html

В Челябинске столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

В Челябинске столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 17.04.2025

В Челябинске столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

Четыре автомобиля столкнулись утром в четверг в Челябинске, в ДТП пострадали четыре человека, идет проверка, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T09:23:00+03:00

2025-04-17T09:23:00+03:00

2025-04-17T09:26:00+03:00

происшествия

челябинск

дтп

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись утром в четверг в Челябинске, в ДТП пострадали четыре человека, идет проверка, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. По данным пресс-службы, ДТП произошло 17 апреля в 07.45 (05.45 мск) около дома 62с по Троицкому тракту. Предварительно, столкнулись автомобили Hyundai Solaris под управлением женщины 1973 года рождения, ГАЗ под управлением мужчины 1987 года рождения, "Лада Гранта" под управлением мужчины 1961 года рождения и SsangYong под управлением мужчины 1983 года рождения. "В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водитель и пассажир автомобиля Hyundai Solaris, а также водитель и пассажир автомобиля ГАЗ", - говорится в сообщении. Госавтоинспекция города Челябинска устанавливает все обстоятельства ДТП, поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20250213/avtobus-1999024845.html

челябинск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинск, дтп