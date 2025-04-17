https://ria.ru/20250417/dialog-2011813212.html

Время покажет, насколько эффективен диалог РФ-США, заявил глава РФПИ

Время покажет, насколько эффективен диалог РФ-США, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 17.04.2025

Время покажет, насколько эффективен диалог РФ-США, заявил глава РФПИ

Диалог России и США идет: есть много сложных вопросов, время покажет его эффективность, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T14:22:00+03:00

2025-04-17T14:22:00+03:00

2025-04-17T14:33:00+03:00

россия

российский фонд прямых инвестиций

сша

кирилл дмитриев

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Диалог России и США идет: есть много сложных вопросов, время покажет его эффективность, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Очень важно, что идет диалог. Безусловно, есть очень много сложных вопросов, которые еще надо решать", - сказал Дмитриев в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."Но диалог идет, диалог конструктивный, поэтому время покажет", - добавил глава РФПИ.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, российский фонд прямых инвестиций, сша, кирилл дмитриев, павел зарубин, в мире