Рейтинг@Mail.ru
Время покажет, насколько эффективен диалог РФ-США, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 17.04.2025 (обновлено: 14:33 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/dialog-2011813212.html
Время покажет, насколько эффективен диалог РФ-США, заявил глава РФПИ
Время покажет, насколько эффективен диалог РФ-США, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 17.04.2025
Время покажет, насколько эффективен диалог РФ-США, заявил глава РФПИ
Диалог России и США идет: есть много сложных вопросов, время покажет его эффективность, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:22:00+03:00
2025-04-17T14:33:00+03:00
россия
российский фонд прямых инвестиций
сша
кирилл дмитриев
павел зарубин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447527_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_102f3a87d586f214dc9eb246b544063f.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Диалог России и США идет: есть много сложных вопросов, время покажет его эффективность, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Очень важно, что идет диалог. Безусловно, есть очень много сложных вопросов, которые еще надо решать", - сказал Дмитриев в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."Но диалог идет, диалог конструктивный, поэтому время покажет", - добавил глава РФПИ.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831447527_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_424171af5bb50a25b0c330553a7797e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, российский фонд прямых инвестиций, сша, кирилл дмитриев, павел зарубин, в мире
Россия, Российский фонд прямых инвестиций, США, Кирилл Дмитриев, Павел Зарубин, В мире
Время покажет, насколько эффективен диалог РФ-США, заявил глава РФПИ

Дмитриев: время покажет, насколько эффективен диалог между Россией и США

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Диалог России и США идет: есть много сложных вопросов, время покажет его эффективность, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Очень важно, что идет диалог. Безусловно, есть очень много сложных вопросов, которые еще надо решать", - сказал Дмитриев в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
"Но диалог идет, диалог конструктивный, поэтому время покажет", - добавил глава РФПИ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин и Трамп запустили российско-американские горки
19 марта, 11:58
 
РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийСШАКирилл ДмитриевПавел ЗарубинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала