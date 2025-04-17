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Время покажет, насколько эффективен диалог РФ-США, заявил глава РФПИ
Время покажет, насколько эффективен диалог РФ-США, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 17.04.2025
Время покажет, насколько эффективен диалог РФ-США, заявил глава РФПИ
Диалог России и США идет: есть много сложных вопросов, время покажет его эффективность, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:22:00+03:00
2025-04-17T14:22:00+03:00
2025-04-17T14:33:00+03:00
россия
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Диалог России и США идет: есть много сложных вопросов, время покажет его эффективность, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Очень важно, что идет диалог. Безусловно, есть очень много сложных вопросов, которые еще надо решать", - сказал Дмитриев в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."Но диалог идет, диалог конструктивный, поэтому время покажет", - добавил глава РФПИ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, российский фонд прямых инвестиций, сша, кирилл дмитриев, павел зарубин, в мире
Россия, Российский фонд прямых инвестиций, США, Кирилл Дмитриев, Павел Зарубин, В мире
Время покажет, насколько эффективен диалог РФ-США, заявил глава РФПИ
Дмитриев: время покажет, насколько эффективен диалог между Россией и США