https://ria.ru/20250417/chemk-2011764155.html

Процесс остановки электродного производства запущен на ЧЭМК

Процесс остановки электродного производства запущен на ЧЭМК - РИА Новости, 17.04.2025

Процесс остановки электродного производства запущен на ЧЭМК

Процесс безаварийной остановки электродного производства запущен на Челябинском электрометаллургическом комбинате, работающем уже 95 лет, он займет чуть более... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T11:15:00+03:00

2025-04-17T11:15:00+03:00

2025-04-17T15:15:00+03:00

челябинская область

алексей текслер

челябинская область

челябинский электрометаллургический комбинат

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 апр – РИА Новости. Процесс безаварийной остановки электродного производства запущен на Челябинском электрометаллургическом комбинате, работающем уже 95 лет, он займет чуть более двух месяцев, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер. По данным пресс-службы, в четверг Текслер посетил Челябинский электрометаллургический комбинат. "Сегодня по-настоящему историческое событие для Челябинска. Девяноста пять лет назад первым крупным промышленным предприятием, которое заработало в Челябинске, стал как раз Челябинский электрометаллургический комбинат — первенец индустриализации. За 95 лет многое изменилось, совсем другие требования, в том числе к экологии. Предприятие находится близко к центру города. Поэтому принято решение об остановке самого вредного производства, которое сегодня находится в городе. Это электродное производство Челябинского электрометаллургического комбината. Я обращался к президенту, и он поддержал, дал соответствующее поручение. Сегодня мы начали процесс остановки", - цитирует пресс-служба слова Текслера. По словам губернатора, процесс будет длиться чуть больше 2 месяцев, это связано со спецификой технологических процессов, до полной остановки - 67 дней. "Электроды в нашей стране производятся на более современных предприятиях. Поэтому с технологической точки зрения никакие процессы не будут нарушены. Предприятие уникальное, многое сделало для обороноспособности страны. Когда речь идёт об основном производстве — процессе его переноса и создания новых мощностей — это процесс чуть более долгий. Будем также его контролировать", - сказал Текслер. Как отметил гендиректор ЧЭМК Анатолий Бровко, остановка электродного производства влечет за собой прямой и весьма значительный экологический эффект. "Утвержденная для ЧЭМК на 2024 год надзорными природоохранными ведомствами норма выбросов была около 18 тысяч тонн в год, а наш фактический объем в прошлом году составил 5,6 тысячи тонн, то есть более чем в 3 раза ниже официально разрешенного норматива. А после остановки электродного производства эта цифра еще уменьшится на 330 тонн в год. Но что еще важнее, будет прекращен выброс возникающих при обжиге электродов таких вредных веществ, как бензапирен, формальдегид, диоксид азота, диоксид серы, моноокись углерода (угарный газ) и пыль каменного угля. С этого момента комбинат станет практически безопасным с экологической точки зрения предприятием", - цитирует пресс-служба Бровко. По словам первого замгубернатора региона Ивана Куцевляка, одна из важных задач, связанных с остановкой вредного производства графитированных электродов на ЧЭМК, - обеспечение трудоустройства его сотрудников с сохранением заработных плат. "Всем задействованным в технологическом производстве работникам будет предложено трудоустройство в другие цеха и подразделения ЧЭМК. Мы это специально обсуждали с руководством предприятия, что закрытие электродного цеха не повлияет на благополучие его сотрудников. Всем будут предложены достойные вакансии, непосредственно здесь на комбинате", - цитирует пресс-служба слова Куцевляка. Он отметил, что если у отдельных сотрудников всё же возникнет необходимость, им помогут трудоустроиться и на другие промышленные предприятия города, контролируя соблюдение прав работников. Министр экологии региона Игорь Гилев напомнил, что электрометаллургический комбинат построен более 95 лет назад – в эпоху, когда Россия из крестьянской державы превращалась в страну заводов и машин, а строительство ЧЭМК было связано с развитием металлургической промышленности на Урале в годы первых пятилеток. Он добавил, что сейчас времена изменились. "Челябинск стал крупным промышленным центром, вокруг комбината разросся город, и ЧЭМК оказался не так далеко от центра и жилых домов, что накладывало свой отпечаток на жизнь горожан. "Современные экологические требования ужесточились. Безопасная остановка электродного производства — в первую очередь, выполнение поручения президента России Владимира Владимировича Путина и, безусловно, важный шаг на пути к дальнейшему снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух столицы региона. Уже сейчас мы снизили их на 47% по отношению к 2017 году и продолжим работу по достижению целей, поставленных президентом РФ в национальном проекте "Экологическое благополучие", чтобы сделать жизнь южноуральцев еще более комфортной", - цитирует пресс-служба слова Гилева. В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером предложил закрыть часть вредного производства ЧЭМК для улучшения экологической обстановки в городе. АО "Челябинский электрометаллургический комбинат" – крупнейший производитель электроферросплавов в России, а также угольной и графитированной электродной продукции.

https://ria.ru/20250416/teksler-2011602137.html

https://ria.ru/20250409/chelyabinsk-2010239565.html

https://ria.ru/20250321/gubernator-2006427359.html

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алексей текслер, челябинская область, челябинский электрометаллургический комбинат