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На Земле завершилась магнитная буря - РИА Новости, 17.04.2025
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09:49 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/burya-2011746821.html
На Земле завершилась магнитная буря
На Земле завершилась магнитная буря - РИА Новости, 17.04.2025
На Земле завершилась магнитная буря
Магнитная буря, начавшаяся накануне и достигшая к вечеру среды предпоследнего по величине значения, закончилась, следует из данных на сайте Лаборатории... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T09:49:00+03:00
2025-04-17T09:49:00+03:00
российская академия наук
земля
космос - риа наука
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Магнитная буря, начавшаяся накануне и достигшая к вечеру среды предпоследнего по величине значения, закончилась, следует из данных на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. На графике, представленном учёными, видно, что буря почти достигла уровня G4 (очень сильная буря, предпоследнее по мощности значение) прошедшей ночью. В утренние часы буря закончилась, но сейчас состояние магнитосферы возмущенное. Согласно представленному там же прогнозу, вероятность бури в первой половине дня в четверг сохраняется на уровне 55%. Далее бури не ожидаются.
https://ria.ru/20250417/magnitnye_buri-2006691403.html
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российская академия наук, земля, космос - риа наука
Российская академия наук, Земля, Космос - РИА Наука
На Земле завершилась магнитная буря

На Земле завершилась начавшаяся накануне очень сильная магнитная буря

© Pixabay / PIRO4DСолнце и планета Земля
Солнце и планета Земля - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Pixabay / PIRO4D
Солнце и планета Земля. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Магнитная буря, начавшаяся накануне и достигшая к вечеру среды предпоследнего по величине значения, закончилась, следует из данных на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
На графике, представленном учёными, видно, что буря почти достигла уровня G4 (очень сильная буря, предпоследнее по мощности значение) прошедшей ночью.
В утренние часы буря закончилась, но сейчас состояние магнитосферы возмущенное.
Согласно представленному там же прогнозу, вероятность бури в первой половине дня в четверг сохраняется на уровне 55%. Далее бури не ожидаются.
Магнитосфера или магнитное поле вокруг Земли - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
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