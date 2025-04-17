https://ria.ru/20250417/burya-2011746821.html

На Земле завершилась магнитная буря

На Земле завершилась магнитная буря - РИА Новости, 17.04.2025

На Земле завершилась магнитная буря

Магнитная буря, начавшаяся накануне и достигшая к вечеру среды предпоследнего по величине значения, закончилась, следует из данных на сайте Лаборатории... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T09:49:00+03:00

2025-04-17T09:49:00+03:00

2025-04-17T09:49:00+03:00

российская академия наук

земля

космос - риа наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597356017_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d137d8ffba6a8bcffb6aa383ba7c5302.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Магнитная буря, начавшаяся накануне и достигшая к вечеру среды предпоследнего по величине значения, закончилась, следует из данных на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. На графике, представленном учёными, видно, что буря почти достигла уровня G4 (очень сильная буря, предпоследнее по мощности значение) прошедшей ночью. В утренние часы буря закончилась, но сейчас состояние магнитосферы возмущенное. Согласно представленному там же прогнозу, вероятность бури в первой половине дня в четверг сохраняется на уровне 55%. Далее бури не ожидаются.

https://ria.ru/20250417/magnitnye_buri-2006691403.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

российская академия наук, земля, космос - риа наука