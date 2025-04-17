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В Бурятии за организацию незаконной миграции будут судить преступную группу - РИА Новости, 17.04.2025
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06:43 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/burjatija-2011726010.html
В Бурятии за организацию незаконной миграции будут судить преступную группу
В Бурятии за организацию незаконной миграции будут судить преступную группу - РИА Новости, 17.04.2025
В Бурятии за организацию незаконной миграции будут судить преступную группу
Преступная группа пойдет под суд в Бурятии за организацию незаконной миграции, превышение должностных полномочий и дачу взятки, в числе обвиняемых полицейский,... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T06:43:00+03:00
2025-04-17T06:43:00+03:00
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УЛАН-УДЭ, 17 апр - РИА Новости. Преступная группа пойдет под суд в Бурятии за организацию незаконной миграции, превышение должностных полномочий и дачу взятки, в числе обвиняемых полицейский, адвокат, сотрудник ЗАГСа, сообщило региональное СУСК РФ. "В Улан-Удэ перед судом предстанут семь участников преступной группы, обвиняемые в организации незаконной миграции, превышении должностных полномочий и даче взятки", - говорится в сообщении. По данным следствия, в 2022-2023 годах обвиняемые в составе организованной группы, в которую в том числе входили адвокат и сотрудник полиции из управления по вопросам миграции, за вознаграждение способствовали незаконной выдаче разрешений на временное проживание в России и вида на жительство пяти иностранным гражданам. Их фиктивно ставили на учет по месту пребывания, оформляли фиктивные браки с местными жителями и изготавливали другие подложные документы, включая справки о беременности супругов. За это они получали от иностранцев от 600 до 700 тысяч рублей. Отмечается, что ранее судом вынесены обвинительные приговоры сотруднице городского отдела управления ЗАГС Бурятии и сотруднице полиции из подразделения по вопросам миграции, которые за вознаграждение помогали участникам организованной группы в их преступной деятельности. "В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фиктивные браки, заключенные с иностранцами, были признаны недействительными; также аннулированы выданные им разрешения на временное проживание в России", - подчеркнули в СК.
https://ria.ru/20250321/sk-2006403436.html
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происшествия, россия, улан-удэ, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Улан-Удэ, Следственный комитет России (СК РФ)
В Бурятии за организацию незаконной миграции будут судить преступную группу

В Бурятии семь человек пойдут под суд за организацию незаконной миграции

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 17 апр - РИА Новости. Преступная группа пойдет под суд в Бурятии за организацию незаконной миграции, превышение должностных полномочий и дачу взятки, в числе обвиняемых полицейский, адвокат, сотрудник ЗАГСа, сообщило региональное СУСК РФ.
Улан-Удэ перед судом предстанут семь участников преступной группы, обвиняемые в организации незаконной миграции, превышении должностных полномочий и даче взятки", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
В Приангарье сотрудницу полиции обвинили в организации незаконной миграции
21 марта, 11:11
По данным следствия, в 2022-2023 годах обвиняемые в составе организованной группы, в которую в том числе входили адвокат и сотрудник полиции из управления по вопросам миграции, за вознаграждение способствовали незаконной выдаче разрешений на временное проживание в России и вида на жительство пяти иностранным гражданам. Их фиктивно ставили на учет по месту пребывания, оформляли фиктивные браки с местными жителями и изготавливали другие подложные документы, включая справки о беременности супругов. За это они получали от иностранцев от 600 до 700 тысяч рублей.
Отмечается, что ранее судом вынесены обвинительные приговоры сотруднице городского отдела управления ЗАГС Бурятии и сотруднице полиции из подразделения по вопросам миграции, которые за вознаграждение помогали участникам организованной группы в их преступной деятельности.
"В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фиктивные браки, заключенные с иностранцами, были признаны недействительными; также аннулированы выданные им разрешения на временное проживание в России", - подчеркнули в СК.
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