https://ria.ru/20250417/burjatija-2011726010.html

В Бурятии за организацию незаконной миграции будут судить преступную группу

В Бурятии за организацию незаконной миграции будут судить преступную группу - РИА Новости, 17.04.2025

В Бурятии за организацию незаконной миграции будут судить преступную группу

Преступная группа пойдет под суд в Бурятии за организацию незаконной миграции, превышение должностных полномочий и дачу взятки, в числе обвиняемых полицейский,... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T06:43:00+03:00

2025-04-17T06:43:00+03:00

2025-04-17T06:43:00+03:00

происшествия

россия

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следственный комитет россии (ск рф)

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УЛАН-УДЭ, 17 апр - РИА Новости. Преступная группа пойдет под суд в Бурятии за организацию незаконной миграции, превышение должностных полномочий и дачу взятки, в числе обвиняемых полицейский, адвокат, сотрудник ЗАГСа, сообщило региональное СУСК РФ. "В Улан-Удэ перед судом предстанут семь участников преступной группы, обвиняемые в организации незаконной миграции, превышении должностных полномочий и даче взятки", - говорится в сообщении. По данным следствия, в 2022-2023 годах обвиняемые в составе организованной группы, в которую в том числе входили адвокат и сотрудник полиции из управления по вопросам миграции, за вознаграждение способствовали незаконной выдаче разрешений на временное проживание в России и вида на жительство пяти иностранным гражданам. Их фиктивно ставили на учет по месту пребывания, оформляли фиктивные браки с местными жителями и изготавливали другие подложные документы, включая справки о беременности супругов. За это они получали от иностранцев от 600 до 700 тысяч рублей. Отмечается, что ранее судом вынесены обвинительные приговоры сотруднице городского отдела управления ЗАГС Бурятии и сотруднице полиции из подразделения по вопросам миграции, которые за вознаграждение помогали участникам организованной группы в их преступной деятельности. "В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фиктивные браки, заключенные с иностранцами, были признаны недействительными; также аннулированы выданные им разрешения на временное проживание в России", - подчеркнули в СК.

https://ria.ru/20250321/sk-2006403436.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, улан-удэ, следственный комитет россии (ск рф)