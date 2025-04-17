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Guardian: в Британии усилили секретность в работе с торговыми документами - РИА Новости, 17.04.2025
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11:22 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/britaniya-2011765955.html
Guardian: в Британии усилили секретность в работе с торговыми документами
Guardian: в Британии усилили секретность в работе с торговыми документами - РИА Новости, 17.04.2025
Guardian: в Британии усилили секретность в работе с торговыми документами
Британские госслужащие повысили степень секретности торговых документов, чтобы скрыть их содержимое от Вашингтона на фоне таможенных пошлин США, сообщает газета РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T11:22:00+03:00
2025-04-17T11:22:00+03:00
сша
лондон
дональд трамп
экономика
введение трампом пошлин на импорт
великобритания
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Британские госслужащие повысили степень секретности торговых документов, чтобы скрыть их содержимое от Вашингтона на фоне таможенных пошлин США, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники. "Показывая, что "особые отношения" становятся все более напряженными, британские госслужащие изменили правила работы с документами, добавив более высокую степень секретности к некоторым документам по торговым переговорам, чтобы лучше скрыть их от американских глаз", - сказано в статье. Чиновникам сообщили, что изменения в протоколах были связаны с напряженностью между Вашингтоном и Лондоном по вопросам торговли и внешней политики, говорится в материале издания. Раньше торговые документы Великобритании, связанные с переговорами с США, обычно предназначались для служебного пользования и госслужащие могли обмениваться ими по корпоративной почте. Теперь, по информации Guardian, гораздо больше документов и корреспонденции с деталями о переговорных позициях, которые обсуждаются в канцелярии премьера, МИД Британии и в министерстве по делам бизнеса и торговли, сопровождаются дополнительными инструкциями, чтобы избежать их "перехвата" со стороны США. Некоторые из них проходят под грифом "секретно" или "совершенно секретно". Ряду компаний с коммерческими интересами в Великобритании также было сказано принять дополнительные меры предосторожности при обмене информацией с правительством, пишет газета со ссылкой на источники в деловых кругах. В частности, речь идет о крупных фармацевтических компаниях, работающих в Британии и Евросоюзе. По информации Guardian, изменения в работе с документами по вопросам, связанным с США, пока коснулись только торговых отношений. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что есть большая вероятность, что США придут к "отличному соглашению" с Британией, которое будет отвечать интересам обеих стран. Британский министр бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс заявлял, что Лондон хочет добиться договоренностей, которые не просто отменят пошлины, но и позволят углубить экономические связи между странами. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250221/lebovski-2000620397.html
https://ria.ru/20250409/tramp-2010026156.html
https://ria.ru/20250410/ssha-2010339826.html
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сша, лондон, дональд трамп, экономика, введение трампом пошлин на импорт, великобритания
США, Лондон, Дональд Трамп, Экономика, Введение Трампом пошлин на импорт, Великобритания
Guardian: в Британии усилили секретность в работе с торговыми документами

Guardian: в Британии повысили уровень секретности торговых документов из-за США

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Британские госслужащие повысили степень секретности торговых документов, чтобы скрыть их содержимое от Вашингтона на фоне таможенных пошлин США, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники.
"Показывая, что "особые отношения" становятся все более напряженными, британские госслужащие изменили правила работы с документами, добавив более высокую степень секретности к некоторым документам по торговым переговорам, чтобы лучше скрыть их от американских глаз", - сказано в статье.
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Чиновникам сообщили, что изменения в протоколах были связаны с напряженностью между Вашингтоном и Лондоном по вопросам торговли и внешней политики, говорится в материале издания.
Раньше торговые документы Великобритании, связанные с переговорами с США, обычно предназначались для служебного пользования и госслужащие могли обмениваться ими по корпоративной почте. Теперь, по информации Guardian, гораздо больше документов и корреспонденции с деталями о переговорных позициях, которые обсуждаются в канцелярии премьера, МИД Британии и в министерстве по делам бизнеса и торговли, сопровождаются дополнительными инструкциями, чтобы избежать их "перехвата" со стороны США. Некоторые из них проходят под грифом "секретно" или "совершенно секретно".
Ряду компаний с коммерческими интересами в Великобритании также было сказано принять дополнительные меры предосторожности при обмене информацией с правительством, пишет газета со ссылкой на источники в деловых кругах. В частности, речь идет о крупных фармацевтических компаниях, работающих в Британии и Евросоюзе.
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По информации Guardian, изменения в работе с документами по вопросам, связанным с США, пока коснулись только торговых отношений.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что есть большая вероятность, что США придут к "отличному соглашению" с Британией, которое будет отвечать интересам обеих стран. Британский министр бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс заявлял, что Лондон хочет добиться договоренностей, которые не просто отменят пошлины, но и позволят углубить экономические связи между странами.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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СШАЛондонДональд ТрампЭкономикаВведение Трампом пошлин на импортВеликобритания
 
 
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