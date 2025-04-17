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В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности
В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности - РИА Новости, 17.04.2025
В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T20:55:00+03:00
2025-04-17T20:55:00+03:00
2025-04-17T20:55:00+03:00
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
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ПЯТИГОРСК, 17 апр - РИА Новости. Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. "В республике объявлен режим беспилотной опасности", – написал Меняйло в своем Telegram-канале. Глава республики также отметил, что оперативный штаб региона работает в круглосуточном режиме.
https://ria.ru/20250417/spetsoperatsiya-2011721558.html
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сергей меняйло, республика северная осетия - алания
Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности