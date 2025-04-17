https://ria.ru/20250417/bpla-2011917588.html

В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности

В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности - РИА Новости, 17.04.2025

В Северной Осетии ввели режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T20:55:00+03:00

2025-04-17T20:55:00+03:00

2025-04-17T20:55:00+03:00

сергей меняйло

республика северная осетия - алания

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ПЯТИГОРСК, 17 апр - РИА Новости. Режим беспилотной опасности введен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. "В республике объявлен режим беспилотной опасности", – написал Меняйло в своем Telegram-канале. Глава республики также отметил, что оперативный штаб региона работает в круглосуточном режиме.

https://ria.ru/20250417/spetsoperatsiya-2011721558.html

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2025

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сергей меняйло, республика северная осетия - алания