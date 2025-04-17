https://ria.ru/20250417/biznes-2011903620.html

Цифровые платформы позволят вырастить национальных чемпионов бизнеса

Цифровые платформы позволят вырастить национальных чемпионов бизнеса - РИА Новости, 17.04.2025

Цифровые платформы позволят вырастить национальных чемпионов бизнеса

Конференция инновационных технологий электронной коммерции (КИТ), организованная для российских предпринимателей Объединенной компанией Wildberries и Russ,... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T19:42:00+03:00

2025-04-17T19:42:00+03:00

2025-04-17T19:42:00+03:00

wildberries

москва

татьяна ким (бакальчук)

максим решетников

максим орешкин

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Конференция инновационных технологий электронной коммерции (КИТ), организованная для российских предпринимателей Объединенной компанией Wildberries и Russ, завершилась в Центре международной торговли. Динамичное развитие Цифровые торговые платформы стали неотъемлемой частью современной экономики не только в России, но и во всем мире. А если смотреть по темпам роста, то и наиболее динамично развивающейся частью экономики. Участники КИТ, среди которых были представители власти, бизнеса, сферы рекламы, говорили о том, чем обусловлено столь быстрое развитие платформ, каковы их сильные и слабые стороны. "На конференцию было зарегистрировано более 3 тысяч человек, и все пришли. Было более 50 тысяч заявок на онлайн-трансляцию. Команда, которая готовила конференцию, все выполнила, они большие молодцы", – рассказала журналистам глава Объединенной компании Wildberries и Russ (ООО "РВБ") Татьяна Ким. По данным председателя Наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Андрея Шаронова, общий объем рынка интернет-торговли в 2023 году составил 6,36 триллиона рублей. По итогам 2024 года эта цифра выросла уже почти до 8,91 триллиона. Рост рынка за год составил 38%. При этом 60% этого рынка занимают маркетплейсы, где 80% продавцов – малые и средние компании. Количество покупателей составило 85 миллионов человек. Примерно 50% товарной номенклатуры на платформах – товары российского производства. Законодатели мод мирового уровня Пленарную сессию КИТ открыл заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. "Рынки сбыта стали ближе для производителей по всей стране вне зависимости от того, в каком городе они находятся. Раньше сложно себе было представить, чтобы кто-то, что-то производящий на Чукотке, имел бы доступ, по щелчку пальца, не только к российскому рынку, но и к целому набору международных рынков. Сейчас это очень просто", – констатировал он. Орешкин указал на значительную роль маркетплейсов в обеспечении такого доступа к покупателям. При этом эффективность платформ только растет. Учитывать лучшие практики Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что по поручению правительства министерство вместе с депутатами и сенаторами подготовили законопроект "О цифровой экономике", который уже согласован с органами власти и вводит понятие посреднических цифровых платформ. "Когда маленькие компании поставляют товары на платформы, то отношение маленькой компании и большой платформы должно быть в фокусе внимания государства. При этом мы идем по принципу: можешь не регулировать – не регулируй. Мы пришли к регуляторике только тогда, когда стало понятно, что не регулировать дальше нельзя. Мы исходим из того, что платформы дают лучшие условия по сравнению с оффлайном, быстрее отдают деньги, быстрее идет оборачиваемость товара", – пояснил Решетников. Министр отметил, что нуждающиеся в регулировании вопросы носят точечный характер, при этом учитывается лучшая практика бизнеса. "Там, где не возникает вопросов, мы ее очень аккуратно вписываем в законодательство, при этом оставляя достаточно широкое пространство гражданско-правовых отношений", – подчеркнул Решетников. Контуры будущего Глава Объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким рассказала, как, благодаря инновациям, частный опыт малого бизнеса используется в масштабах всей страны. "В прошлом году мы запустили совместно с Агентством стратегических инициатив проект "Платформа роста" и защитили его. "Платформа роста" призвана помогать "маленьким" предпринимателям находить своего потребителя, расти вместе с нами. Да, мы их действительно выращиваем, смотрим, какие они делают ошибки, на какие грабли наступают. Первое из преимуществ платформенной экономики как раз в том, что те процессы, которые уже сформировались, либо запустились, масштабируются, легко имплементируются в любой бизнес и применяются огромным количеством предпринимателей одновременно, и искусственный интеллект помогает нам", – сказала Ким. Она подчеркнула, что главная задачи "Платформы роста" – вырастить национальных чемпионов. "К нашей Платформе уже присоединилось 9 регионов. Всего в планах охватить 40 регионов. В этом году мы уже побывали в крайней западной точке – Калининграде – и в крайней восточной точке, на Чукотке. В Мурманске были недавно. География у нас большая, и мне нравится то, что это действительно полномасштабный эксперимент в рамках всей страны, со всеми предпринимателями, со всеми регионами", – сообщила Ким. По словам руководителя компании, закономерным развитием проекта стало более тесное общение с регионами, строительство логистических центров и промышленных парков. "Мы смотрим на то, что может регион. Допустим, есть регион, в котором развита химическая промышленность, и по большей части все, что они производят, в полуфабрикатном состоянии уходит на экспорт. Логичнее изучить и вместе с регионом создать промышленный комплекс непосредственно на месте и производить эти товары там", – рассказала Ким РИА Новости. Предпринимательница уверена, что за промышленными парками будущее, потому что это не только производство и не только центры обучения. "Сейчас это пока что маленький комочек, но по эффекту снежного кома, он будет становиться все больше и больше. Будущее за креативным предпринимательством, за людьми, которые умеют создавать что-то новое. Именно те, которые относятся к креативным индустриям, это будущие звезды", – отметила Ким. Важнейшей составляющей дальнейших успехов в бизнесе предпринимательница считает клиентоориентированность. "Платформенная экономика очень быстро и чутко реагирует на все запросы, которые есть у пользователя. Можно сказать, что в центре этой экономики стоит, в первую очередь, человек. Конечно, он нам интересен. Чем больше мы узнаем о человеке, тем больше мы можем предложить ему сервисов и услуг и построить вокруг него экосистему", – подчеркнула Ким. РИА Новости выступило информационным партнером КИТ.

https://ria.ru/20250417/kurery-2011886787.html

https://ria.ru/20250417/wildberries-2011878438.html

https://ria.ru/20250417/kim-2011760194.html

https://realty.ria.ru/20250401/wildberries-2008566261.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

wildberries, москва, татьяна ким (бакальчук), максим решетников, максим орешкин