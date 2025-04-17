https://ria.ru/20250417/bezhentsy-2011714404.html

Одессит, сбежавший от мобилизации на лодке рассказал о приеме в России

Одессит, сбежавший от мобилизации на лодке рассказал о приеме в России - РИА Новости, 17.04.2025

Одессит, сбежавший от мобилизации на лодке рассказал о приеме в России

Житель Одессы Андрей Березовский, бежавший от мобилизации в ВСУ вместе с другом по Днепру на лодке, рассказал РИА Новости, что российские военные, увидев их,... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T02:14:00+03:00

2025-04-17T02:14:00+03:00

2025-04-17T02:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

одесса

днепр (река)

общество

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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Житель Одессы Андрей Березовский, бежавший от мобилизации в ВСУ вместе с другом по Днепру на лодке, рассказал РИА Новости, что российские военные, увидев их, сделали предупредительные выстрелы, обыскали, а потом напоили чаем. Березовский и его друг Владислав Стоянов в июне 2024 года переправились на резиновой лодке через Днепр и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе. "Это 78 километров от точки нашего отбытия, часов в 6 утра мы приблизились к берегу, услышали выстрелы предупредительные, вышли с лодки, сдались российским военным, они нас досмотрели, обыскали, убедились, что мы не представляем никакой опасности, и угостили нас чаем", - вспоминает собеседник агентства. По словам беженцев, они прошли различные проверки и тесты, в том числе на полиграфе. Сейчас мужчины отбывают девять месяцев в колонии-поселении Адыгеи за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору.

https://ria.ru/20250416/ukraine-2011632816.html

https://ria.ru/20250409/dnr-2010151844.html

россия

одесса

днепр (река)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, одесса, днепр (река), общество