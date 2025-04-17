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Одессит, сбежавший от мобилизации на лодке рассказал о приеме в России - РИА Новости, 17.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:14 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/bezhentsy-2011714404.html
Одессит, сбежавший от мобилизации на лодке рассказал о приеме в России
Одессит, сбежавший от мобилизации на лодке рассказал о приеме в России - РИА Новости, 17.04.2025
Одессит, сбежавший от мобилизации на лодке рассказал о приеме в России
Житель Одессы Андрей Березовский, бежавший от мобилизации в ВСУ вместе с другом по Днепру на лодке, рассказал РИА Новости, что российские военные, увидев их,... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T02:14:00+03:00
2025-04-17T02:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
одесса
днепр (река)
общество
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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Житель Одессы Андрей Березовский, бежавший от мобилизации в ВСУ вместе с другом по Днепру на лодке, рассказал РИА Новости, что российские военные, увидев их, сделали предупредительные выстрелы, обыскали, а потом напоили чаем. Березовский и его друг Владислав Стоянов в июне 2024 года переправились на резиновой лодке через Днепр и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе. "Это 78 километров от точки нашего отбытия, часов в 6 утра мы приблизились к берегу, услышали выстрелы предупредительные, вышли с лодки, сдались российским военным, они нас досмотрели, обыскали, убедились, что мы не представляем никакой опасности, и угостили нас чаем", - вспоминает собеседник агентства. По словам беженцев, они прошли различные проверки и тесты, в том числе на полиграфе. Сейчас мужчины отбывают девять месяцев в колонии-поселении Адыгеи за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору.
https://ria.ru/20250416/ukraine-2011632816.html
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россия, одесса, днепр (река), общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Одесса, Днепр (река), Общество
Одессит, сбежавший от мобилизации на лодке рассказал о приеме в России

Беженцы из Одессы рассказали, что российские военные напоили их чаем

© РИА НовостиДва одессита переправились через Днепр на лодке и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе
Два одессита переправились через Днепр на лодке и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости
Два одессита переправились через Днепр на лодке и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе
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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Житель Одессы Андрей Березовский, бежавший от мобилизации в ВСУ вместе с другом по Днепру на лодке, рассказал РИА Новости, что российские военные, увидев их, сделали предупредительные выстрелы, обыскали, а потом напоили чаем.
Березовский и его друг Владислав Стоянов в июне 2024 года переправились на резиновой лодке через Днепр и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе.
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"Это 78 километров от точки нашего отбытия, часов в 6 утра мы приблизились к берегу, услышали выстрелы предупредительные, вышли с лодки, сдались российским военным, они нас досмотрели, обыскали, убедились, что мы не представляем никакой опасности, и угостили нас чаем", - вспоминает собеседник агентства.
По словам беженцев, они прошли различные проверки и тесты, в том числе на полиграфе.
Сейчас мужчины отбывают девять месяцев в колонии-поселении Адыгеи за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияОдессаДнепр (река)Общество
 
 
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