https://ria.ru/20250417/bezhentsy-2011714404.html
Одессит, сбежавший от мобилизации на лодке рассказал о приеме в России
Одессит, сбежавший от мобилизации на лодке рассказал о приеме в России - РИА Новости, 17.04.2025
Одессит, сбежавший от мобилизации на лодке рассказал о приеме в России
Житель Одессы Андрей Березовский, бежавший от мобилизации в ВСУ вместе с другом по Днепру на лодке, рассказал РИА Новости, что российские военные, увидев их,... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T02:14:00+03:00
2025-04-17T02:14:00+03:00
2025-04-17T02:14:00+03:00
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КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Житель Одессы Андрей Березовский, бежавший от мобилизации в ВСУ вместе с другом по Днепру на лодке, рассказал РИА Новости, что российские военные, увидев их, сделали предупредительные выстрелы, обыскали, а потом напоили чаем. Березовский и его друг Владислав Стоянов в июне 2024 года переправились на резиновой лодке через Днепр и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе. "Это 78 километров от точки нашего отбытия, часов в 6 утра мы приблизились к берегу, услышали выстрелы предупредительные, вышли с лодки, сдались российским военным, они нас досмотрели, обыскали, убедились, что мы не представляем никакой опасности, и угостили нас чаем", - вспоминает собеседник агентства. По словам беженцев, они прошли различные проверки и тесты, в том числе на полиграфе. Сейчас мужчины отбывают девять месяцев в колонии-поселении Адыгеи за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору.
https://ria.ru/20250416/ukraine-2011632816.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, одесса, днепр (река), общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Одесса, Днепр (река), Общество
Одессит, сбежавший от мобилизации на лодке рассказал о приеме в России
Беженцы из Одессы рассказали, что российские военные напоили их чаем
КРАСНОДАР, 17 апр - РИА Новости. Житель Одессы Андрей Березовский, бежавший от мобилизации в ВСУ вместе с другом по Днепру на лодке, рассказал РИА Новости, что российские военные, увидев их, сделали предупредительные выстрелы, обыскали, а потом напоили чаем.
Березовский и его друг Владислав Стоянов в июне 2024 года переправились на резиновой лодке через Днепр и сдались российским десантникам на Кинбурнской косе.
"Это 78 километров от точки нашего отбытия, часов в 6 утра мы приблизились к берегу, услышали выстрелы предупредительные, вышли с лодки, сдались российским военным, они нас досмотрели, обыскали, убедились, что мы не представляем никакой опасности, и угостили нас чаем", - вспоминает собеседник агентства.
По словам беженцев, они прошли различные проверки и тесты, в том числе на полиграфе.
Сейчас мужчины отбывают девять месяцев в колонии-поселении Адыгеи за незаконное пересечение российской границы группой лиц по предварительному сговору.