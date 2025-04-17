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Байден встретился со студентами Гарвардского университета - РИА Новости, 17.04.2025
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10:46 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/bajden-2011757645.html
Байден встретился со студентами Гарвардского университета
Байден встретился со студентами Гарвардского университета - РИА Новости, 17.04.2025
Байден встретился со студентами Гарвардского университета
Экс-президент США Джо Байден провел встречу со студентами факультета Гарвардского университета, готовящего специалистов в области государственного управления,... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T10:46:00+03:00
2025-04-17T10:46:00+03:00
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барак обама
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден провел встречу со студентами факультета Гарвардского университета, готовящего специалистов в области государственного управления, экономического развития и политологии, на фоне разногласий вуза с нынешней администрацией американского лидера Дональда Трампа, сообщает газета Hill. "Бывший президент Байден поговорил со студентами Школы управления имени Джона Ф. Кеннеди... в среду по приглашению своего давнего советника Майка Донилона", - пишет издание. Как отмечает газета, встреча проходила в узком кругу студентов, подробности неизвестны. Предшественник Байдена Барак Обама, входящий в число самых знаменитых выпускников Гарвардского университета, ранее заступился за альма-матер, которую министерство образования лишило грантов на 2,2 миллиарда долларов. Ранее министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, барак обама, гарвардский университет
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Барак Обама, Гарвардский университет
Байден встретился со студентами Гарвардского университета

Байден встретился со студентами Гарварда на фоне разногласий вуза с властями США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден провел встречу со студентами факультета Гарвардского университета, готовящего специалистов в области государственного управления, экономического развития и политологии, на фоне разногласий вуза с нынешней администрацией американского лидера Дональда Трампа, сообщает газета Hill.
"Бывший президент Байден поговорил со студентами Школы управления имени Джона Ф. Кеннеди... в среду по приглашению своего давнего советника Майка Донилона", - пишет издание.
Как отмечает газета, встреча проходила в узком кругу студентов, подробности неизвестны.
Предшественник Байдена Барак Обама, входящий в число самых знаменитых выпускников Гарвардского университета, ранее заступился за альма-матер, которую министерство образования лишило грантов на 2,2 миллиарда долларов.
Ранее министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
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В миреСШАДжо БайденДональд ТрампБарак ОбамаГарвардский университет
 
 
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