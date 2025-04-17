https://ria.ru/20250417/bajden-2011757645.html

Байден встретился со студентами Гарвардского университета

Байден встретился со студентами Гарвардского университета - РИА Новости, 17.04.2025

Байден встретился со студентами Гарвардского университета

Экс-президент США Джо Байден провел встречу со студентами факультета Гарвардского университета, готовящего специалистов в области государственного управления,... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T10:46:00+03:00

2025-04-17T10:46:00+03:00

2025-04-17T10:46:00+03:00

в мире

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дональд трамп

барак обама

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден провел встречу со студентами факультета Гарвардского университета, готовящего специалистов в области государственного управления, экономического развития и политологии, на фоне разногласий вуза с нынешней администрацией американского лидера Дональда Трампа, сообщает газета Hill. "Бывший президент Байден поговорил со студентами Школы управления имени Джона Ф. Кеннеди... в среду по приглашению своего давнего советника Майка Донилона", - пишет издание. Как отмечает газета, встреча проходила в узком кругу студентов, подробности неизвестны. Предшественник Байдена Барак Обама, входящий в число самых знаменитых выпускников Гарвардского университета, ранее заступился за альма-матер, которую министерство образования лишило грантов на 2,2 миллиарда долларов. Ранее министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике. Президент США Дональд Трамп поинтересовался, не следует ли исключить Гарвард из налоговых послаблений для образовательных учреждений.

https://ria.ru/20250413/isk-2010987748.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, барак обама, гарвардский университет