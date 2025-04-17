https://ria.ru/20250417/aviatsiya-2011898981.html

Петербург и Волгоград переименуют для авиации с 8 по 10 мая

Петербург и Волгоград переименуют для авиации с 8 по 10 мая - РИА Новости, 17.04.2025

Петербург и Волгоград переименуют для авиации с 8 по 10 мая

Санкт-Петербург и Волгоград в период с 8 по 10 мая будут именоваться Ленинградом и Сталинградом при общении диспетчеров с экипажами воздушных судов, сообщила... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T19:06:00+03:00

2025-04-17T19:06:00+03:00

2025-04-17T20:00:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

санкт-петербург

волгоград

ленинград

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

пулково (аэропорт)

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854791652_0:216:3050:1932_1920x0_80_0_0_702cc17fce742dfd85242c2df9c65245.jpg

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Санкт-Петербург и Волгоград в период с 8 по 10 мая будут именоваться Ленинградом и Сталинградом при общении диспетчеров с экипажами воздушных судов, сообщила Росавиация. "В радиообмене между диспетчерами и экипажами воздушных судов, выполняющими рейсы в аэропорты Санкт-Петербург (Пулково; код ИКАО: ULL/) и Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW) в период с 00:00 8 мая до 23:59 10 мая будут использоваться прежние названия этих городов-героев — Ленинград и Сталинград", — уточнили в ведомстве. Как уточняется, об этом ранее попросили Росавиацию ветераны отрасли.Руководитель ведомства Дмитрий Ядров также отметил, что командирам воздушных судов предлагается рассказывать пассажирам об особенностях праздничных полетов, чтобы все гости Санкт-Петербурга и Волгограда ощутили атмосферу Великой Победы.

https://ria.ru/20250131/peterburg-1996733770.html

санкт-петербург

волгоград

ленинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, волгоград, ленинград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, пулково (аэропорт), 80-летие победы в великой отечественной войне