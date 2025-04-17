https://ria.ru/20250417/aviatsiya-2011898981.html
Петербург и Волгоград переименуют для авиации с 8 по 10 мая
Петербург и Волгоград переименуют для авиации с 8 по 10 мая - РИА Новости, 17.04.2025
Петербург и Волгоград переименуют для авиации с 8 по 10 мая
Санкт-Петербург и Волгоград в период с 8 по 10 мая будут именоваться Ленинградом и Сталинградом при общении диспетчеров с экипажами воздушных судов, сообщила... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T19:06:00+03:00
2025-04-17T19:06:00+03:00
2025-04-17T20:00:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
санкт-петербург
волгоград
ленинград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
пулково (аэропорт)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Санкт-Петербург и Волгоград в период с 8 по 10 мая будут именоваться Ленинградом и Сталинградом при общении диспетчеров с экипажами воздушных судов, сообщила Росавиация. "В радиообмене между диспетчерами и экипажами воздушных судов, выполняющими рейсы в аэропорты Санкт-Петербург (Пулково; код ИКАО: ULL/) и Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW) в период с 00:00 8 мая до 23:59 10 мая будут использоваться прежние названия этих городов-героев — Ленинград и Сталинград", — уточнили в ведомстве. Как уточняется, об этом ранее попросили Росавиацию ветераны отрасли.Руководитель ведомства Дмитрий Ядров также отметил, что командирам воздушных судов предлагается рассказывать пассажирам об особенностях праздничных полетов, чтобы все гости Санкт-Петербурга и Волгограда ощутили атмосферу Великой Победы.
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санкт-петербург, волгоград, ленинград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, пулково (аэропорт), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Санкт-Петербург, Волгоград, Ленинград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Пулково (аэропорт), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Петербург и Волгоград переименуют для авиации с 8 по 10 мая
Санкт-Петербург станет Ленинградом для пилотов в честь Дня Победы