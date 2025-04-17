https://ria.ru/20250417/avia-2011821310.html
Ушаков назвал возобновление авиасообщения с США логичным
Ушаков назвал возобновление авиасообщения с США логичным - РИА Новости, 17.04.2025
Ушаков назвал возобновление авиасообщения с США логичным
Решение о возобновлении прямого авиасообщения между РФ и США было бы вполне логичным, считает помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:42:00+03:00
2025-04-17T14:42:00+03:00
2025-04-17T14:59:00+03:00
сша
россия
юрий ушаков
павел зарубин
вашингтон (штат)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979517546_513:0:2829:1303_1920x0_80_0_0_4cc711677a8956f62da51b469bf5831d.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Решение о возобновлении прямого авиасообщения между РФ и США было бы вполне логичным, считает помощник президента России Юрий Ушаков.В интервью журналисту Павлу Зарубину Ушаков сообщил, что тема возобновления прямого авиасообщения между РФ и США поднималась в ходе контактов сторон, однако, по его словам, Вашингтон считает, что для начала нужно добиться каких-то сдвигов на украинском треке, а потом вести речь о возобновлении авиасообщения."Хотя, как мне представляется, это вполне было бы логичное решение", - отметил Ушаков.Видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.
https://ria.ru/20250417/ushakov-2011818807.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979517546_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_211a833417c9fcce2327c0eff1d5a396.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, юрий ушаков, павел зарубин, вашингтон (штат), в мире
США, Россия, Юрий Ушаков, Павел Зарубин, Вашингтон (штат), В мире
Ушаков назвал возобновление авиасообщения с США логичным
Ушаков назвал возобновление авиасообщения РФ с США логичным