https://ria.ru/20250417/avia-2011821310.html

Ушаков назвал возобновление авиасообщения с США логичным

Ушаков назвал возобновление авиасообщения с США логичным - РИА Новости, 17.04.2025

Ушаков назвал возобновление авиасообщения с США логичным

Решение о возобновлении прямого авиасообщения между РФ и США было бы вполне логичным, считает помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T14:42:00+03:00

2025-04-17T14:42:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Решение о возобновлении прямого авиасообщения между РФ и США было бы вполне логичным, считает помощник президента России Юрий Ушаков.В интервью журналисту Павлу Зарубину Ушаков сообщил, что тема возобновления прямого авиасообщения между РФ и США поднималась в ходе контактов сторон, однако, по его словам, Вашингтон считает, что для начала нужно добиться каких-то сдвигов на украинском треке, а потом вести речь о возобновлении авиасообщения."Хотя, как мне представляется, это вполне было бы логичное решение", - отметил Ушаков.Видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.

https://ria.ru/20250417/ushakov-2011818807.html

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сша, россия, юрий ушаков, павел зарубин, вашингтон (штат), в мире