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Ушаков назвал возобновление авиасообщения с США логичным - РИА Новости, 17.04.2025
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14:42 17.04.2025 (обновлено: 14:59 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/avia-2011821310.html
Ушаков назвал возобновление авиасообщения с США логичным
Ушаков назвал возобновление авиасообщения с США логичным - РИА Новости, 17.04.2025
Ушаков назвал возобновление авиасообщения с США логичным
Решение о возобновлении прямого авиасообщения между РФ и США было бы вполне логичным, считает помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T14:42:00+03:00
2025-04-17T14:59:00+03:00
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россия
юрий ушаков
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Решение о возобновлении прямого авиасообщения между РФ и США было бы вполне логичным, считает помощник президента России Юрий Ушаков.В интервью журналисту Павлу Зарубину Ушаков сообщил, что тема возобновления прямого авиасообщения между РФ и США поднималась в ходе контактов сторон, однако, по его словам, Вашингтон считает, что для начала нужно добиться каких-то сдвигов на украинском треке, а потом вести речь о возобновлении авиасообщения."Хотя, как мне представляется, это вполне было бы логичное решение", - отметил Ушаков.Видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.
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сша, россия, юрий ушаков, павел зарубин, вашингтон (штат), в мире
США, Россия, Юрий Ушаков, Павел Зарубин, Вашингтон (штат), В мире
Ушаков назвал возобновление авиасообщения с США логичным

Ушаков назвал возобновление авиасообщения РФ с США логичным

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Юрий Ушаков . Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Решение о возобновлении прямого авиасообщения между РФ и США было бы вполне логичным, считает помощник президента России Юрий Ушаков.
В интервью журналисту Павлу Зарубину Ушаков сообщил, что тема возобновления прямого авиасообщения между РФ и США поднималась в ходе контактов сторон, однако, по его словам, Вашингтон считает, что для начала нужно добиться каких-то сдвигов на украинском треке, а потом вести речь о возобновлении авиасообщения.
"Хотя, как мне представляется, это вполне было бы логичное решение", - отметил Ушаков.
Видео опубликовано в Telegram-канале Зарубина.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Россия и США обсуждали возобновление авиасообщения, заявил Ушаков
Вчера, 14:35
 
СШАРоссияЮрий УшаковПавел ЗарубинВашингтон (штат)В мире
 
 
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