https://ria.ru/20250417/armija-2011751955.html

Армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 17.04.2025

Армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам инфраструктуры шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T10:18:00+03:00

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2025-04-17T10:18:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам инфраструктуры шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщили в четверг в пресс-службе израильской армии. "Ночью силы ЦАХАЛ нанесли удары по объектам инфраструктуры "Хезболлах" на юге Ливана", - говорится в сообщении Армии обороны Израиля. В феврале ЦАХАЛ завершил вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации, при этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно было обеспечить полный отвод сил "Хезболлах" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем, при этом в Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. Вопреки достигнутым договоренностям, израильская армия ежедневно продолжает наносить удары по объектам на территории Ливана, в результате чего продолжают гибнуть, в том числе, мирные граждане.

https://ria.ru/20250415/khezbolla-2011383901.html

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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году