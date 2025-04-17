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Армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" в Ливане
Армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 17.04.2025
Армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам инфраструктуры шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T10:18:00+03:00
2025-04-17T10:18:00+03:00
2025-04-17T10:18:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам инфраструктуры шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщили в четверг в пресс-службе израильской армии. "Ночью силы ЦАХАЛ нанесли удары по объектам инфраструктуры "Хезболлах" на юге Ливана", - говорится в сообщении Армии обороны Израиля. В феврале ЦАХАЛ завершил вывод войск из южного Ливана в соответствии с соглашением о перемирии, которое было достигнуто с властями Израиля в ноябре 2024 года после года непрерывной вооруженной эскалации, при этом израильская армия осталась на пяти стратегических позициях в южном Ливане, объяснив это интересами контроля безопасности. Руководство Ливана, в свою очередь, должно было обеспечить полный отвод сил "Хезболлах" к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем, при этом в Бейруте не смогли официально подтвердить, что это условие соглашения было полностью выполнено. Вопреки достигнутым договоренностям, израильская армия ежедневно продолжает наносить удары по объектам на территории Ливана, в результате чего продолжают гибнуть, в том числе, мирные граждане.
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в мире, ливан, израиль, бейрут, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы" в Ливане
ЦАХАЛ нанес удары по объектам инфраструктуры Хезболлы на юге Ливана