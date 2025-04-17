https://ria.ru/20250417/apostol-2011835491.html

Медиапремия "Апостол" представила состав жюри третьего сезона

Медиапремия "Апостол" представила состав жюри третьего сезона - РИА Новости, 17.04.2025

Медиапремия "Апостол" представила состав жюри третьего сезона

В новом сезоне медиапремии "Апостол" — первой российской премии для медиа и бренд-медиа — работы участников будут оценивать 36 экспертов. В состав вошли... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T15:53:00+03:00

2025-04-17T15:53:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - пресс-служба Ассоциации коммуникационных агентств России. В новом сезоне медиапремии "Апостол" — первой российской премии для медиа и бренд-медиа — работы участников будут оценивать 36 экспертов. В состав вошли представители медиагруппы "Россия сегодня", "Яндекса", РБК, T—Ж, Туту.ру, "Газеты.Ru", "Кинопоиска", FLOWWOW, а также эксперты из Independent Media, ТАСС, Skillbox Holding и других компаний. Состав жюри обновляется на 100% каждый сезон. Это помогает премии оставаться в контакте с реальной ситуацией на медиарынке — приглашать тех, кто понимает, как сейчас работают редакции, бренд-медиа, digital-команды и независимые проекты. "Из года в год индустрия трансформируется, появляются новые тенденции и направления. Все сложнее находить и реализовывать идеи, способные зацепить нужную аудиторию и предоставить пользователям что-то действительно полезное и интересное. Именно такие проекты заслуживают наибольшего внимания, и они должны задавать направление для развития эффективной коммуникации с аудиторией", – сказал Игорь Пасечник, член жюри премии "Апостол", заместитель начальника управления рекламы медиагруппы "Россия сегодня". Проекты, поданные на конкурс, оцениваются по двум направлениям — "медиа" и "бренд-медиа". Такой подход позволяет правильно учитывать специфику работы в каждом из этих сегментов, что помогает сделать оценку более точной. В каждом блоке назначены председатели жюри: в направлении "медиа" — Александр Березкин, главный редактор Московские новости, в направлении "бренд-медиа" — Дмитрий Протопопов, продюсер UGC-площадки Блоги компаний в Бизнес-секреты. "Премия Апостол — это идеальный питч для вашего бренд-медиа. Участие — это как попасть на VIP-вечеринку: новые знакомства, обмен опытом, возможность выделиться на фоне конкурентов. Если пройдете мимо, то рискуете остаться в тени. Так что хватайте свой шанс стать звездой в мире медиа!" – уточнил Дмитрий Протопопов. "Участие в профессиональных премиях — это не просто борьба за статус, а возможность заявить о своих стандартах, вдохновить коллег и задать вектор развития всей индустрии. Для медиа и бренд-медиа — это знак качества и признание экспертного сообщества, коллег. Победа или даже номинация усиливает репутацию, привлекает партнеров и таланты, а главное — мотивирует редакцию развиваться дальше", – отметил Александр Березкин. Ключевой акцент в оценке делается не на известности проекта, а на идее, ее воплощении и отклике, который она вызывает. Это делает "Апостол" открытой платформой и для медиа с громким именем, и для небольших команд, создающих содержательный и честный контент. "Для меня помимо качественных показателей, всегда важны эмоции, которые вызывает проект. Подача идеи, качественный визуал и смысловая нагрузка", — отмечает Алла Хечумова, коммерческий директор медиахолдинга Independent Media. Денис Давыдов, главный редактор Лид контента CDP Sendsay, добавляет: "Подавайте ту работу, которая нравится самим. Не клиенту, не заказчику, а самому. Обычно такие проекты и добиваются наград, как бы пафосно не выглядело — всегда видно, когда человек подходит с душой, а когда делает какой-то “проходнячок”". Прием заявок на участие в премии открыт до 20 июня 2025 года. Проекты можно подать в одной из девяти категорий, а также побороться за титулы "Лучшее медиа" и "Лучшее бренд-медиа". Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы