https://ria.ru/20250417/aktsii-2011752218.html
Иностранный акционер оспорил передачу России акций ПНТ
Иностранный акционер оспорил передачу России акций ПНТ - РИА Новости, 17.04.2025
Иностранный акционер оспорил передачу России акций ПНТ
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал жалобу компании "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед" на свое решение, позволяющее передать в РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T10:21:00+03:00
2025-04-17T10:21:00+03:00
2025-04-17T10:21:00+03:00
санкт-петербург
ленинградская область
россия
тринадцатый арбитражный апелляционный суд
генеральная прокуратура рф
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал жалобу компании "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед" на свое решение, позволяющее передать в собственность Российской Федерации около 55% акций АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) и избавляющее эту компанию от иностранного контроля, следует из материалов дела. "Компания с ограниченной ответственностью Туджунга Энтерпрайзис Лимитед" – апелляционная жалоба на решение арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.04.2025", – сообщается в карточке дела. Это решение суда первой инстанции также оспорила председатель совета директоров ПНТ Елена Васильева. Дата слушаний в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде пока не назначена. Как сообщалось ранее, "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед" наряду с компаниями "Новомор Димитед", "Алмонт Холдингс Лимитед" и АО "Петербургский нефтяной терминал" выступали ответчиками по иску Генеральной прокуратуры РФ, который арбитражный суд удовлетворил в апреле. Согласно этому решению, признан ничтожным ряд сделок с акциями ПНТ. В результате, как уточняла компания, в собственность Российской Федерации переходит 5546 голосующих акций, в собственности российского акционера остается 4538 голосующих акций общества, а право собственности иностранного акционера на голосующие акции полностью прекращается. Таким образом, доля государства составит около 55%, следует из этих данных. В ПНТ отмечали, что удовлетворение иска Генпрокуратуры избавляет компанию от иностранного контроля. Как уточняется в решении суда в пользу надзорного ведомства, в результате спорных сделок "доля участия граждан ФРГ и Франции Скигиных (конечные бенефициары Tujunga Enterprises Ltd Михаил, Евгений и Полина Скигины - ред.) в стратегическом предприятии увеличилось до 4 538 акций (50% уставного капитала)", что позволяло им "прямо влиять" на деятельность ПНТ. В октябре 2024 года АО "Петербургский нефтяной терминал" заявило о попытке рейдерского захвата. Между тем обвиненные в этом компания Tujunga Enterprises (один из иностранных акционеров терминала) и один из ее бенефициаров Михаил Скигин заявили, что эта информация не соответствует действительности. Тогда ПНТ сообщал, что 50% акций ПНТ принадлежат Васильевой и она же осуществляет оперативное управление терминалом, а кипрской компании Tujunga Enterprises Ltd принадлежат остальные 50% акций.
https://ria.ru/20250119/genprokuratura-1994432716.html
https://ria.ru/20240816/minpromtorg-1966537781.html
https://ria.ru/20250402/aktivy-2008844386.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, ленинградская область, россия, тринадцатый арбитражный апелляционный суд, генеральная прокуратура рф, экономика
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, Генеральная прокуратура РФ, Экономика
Иностранный акционер оспорил передачу России акций ПНТ
"Туджунга Энтерпрайзис Лимитед" обжаловала решение о передаче РФ 55% акций ПНТ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал жалобу компании "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед" на свое решение, позволяющее передать в собственность Российской Федерации около 55% акций АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) и избавляющее эту компанию от иностранного контроля, следует из материалов дела.
"Компания с ограниченной ответственностью Туджунга Энтерпрайзис Лимитед" – апелляционная жалоба на решение арбитражного суда города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
от 10.04.2025", – сообщается в карточке дела.
Это решение суда первой инстанции также оспорила председатель совета директоров ПНТ Елена Васильева. Дата слушаний в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде
пока не назначена.
Как сообщалось ранее, "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед" наряду с компаниями "Новомор Димитед", "Алмонт Холдингс Лимитед" и АО "Петербургский нефтяной терминал" выступали ответчиками по иску Генеральной прокуратуры РФ
, который арбитражный суд удовлетворил в апреле.
Согласно этому решению, признан ничтожным ряд сделок с акциями ПНТ. В результате, как уточняла компания, в собственность Российской Федерации переходит 5546 голосующих акций, в собственности российского акционера остается 4538 голосующих акций общества, а право собственности иностранного акционера на голосующие акции полностью прекращается. Таким образом, доля государства составит около 55%, следует из этих данных.
В ПНТ отмечали, что удовлетворение иска Генпрокуратуры
избавляет компанию от иностранного контроля. Как уточняется в решении суда в пользу надзорного ведомства, в результате спорных сделок "доля участия граждан ФРГ
и Франции
Скигиных (конечные бенефициары Tujunga Enterprises Ltd Михаил, Евгений и Полина Скигины - ред.) в стратегическом предприятии увеличилось до 4 538 акций (50% уставного капитала)", что позволяло им "прямо влиять" на деятельность ПНТ.
В октябре 2024 года АО "Петербургский нефтяной терминал" заявило о попытке рейдерского захвата. Между тем обвиненные в этом компания Tujunga Enterprises (один из иностранных акционеров терминала) и один из ее бенефициаров Михаил Скигин заявили, что эта информация не соответствует действительности.
Тогда ПНТ сообщал, что 50% акций ПНТ принадлежат Васильевой и она же осуществляет оперативное управление терминалом, а кипрской компании Tujunga Enterprises Ltd принадлежат остальные 50% акций.