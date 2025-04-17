Рейтинг@Mail.ru
Иностранный акционер оспорил передачу России акций ПНТ - РИА Новости, 17.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/aktsii-2011752218.html
Иностранный акционер оспорил передачу России акций ПНТ
Иностранный акционер оспорил передачу России акций ПНТ - РИА Новости, 17.04.2025
Иностранный акционер оспорил передачу России акций ПНТ
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал жалобу компании "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед" на свое решение, позволяющее передать в РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T10:21:00+03:00
2025-04-17T10:21:00+03:00
санкт-петербург
ленинградская область
россия
тринадцатый арбитражный апелляционный суд
генеральная прокуратура рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал жалобу компании "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед" на свое решение, позволяющее передать в собственность Российской Федерации около 55% акций АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) и избавляющее эту компанию от иностранного контроля, следует из материалов дела. "Компания с ограниченной ответственностью Туджунга Энтерпрайзис Лимитед" – апелляционная жалоба на решение арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.04.2025", – сообщается в карточке дела. Это решение суда первой инстанции также оспорила председатель совета директоров ПНТ Елена Васильева. Дата слушаний в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде пока не назначена. Как сообщалось ранее, "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед" наряду с компаниями "Новомор Димитед", "Алмонт Холдингс Лимитед" и АО "Петербургский нефтяной терминал" выступали ответчиками по иску Генеральной прокуратуры РФ, который арбитражный суд удовлетворил в апреле. Согласно этому решению, признан ничтожным ряд сделок с акциями ПНТ. В результате, как уточняла компания, в собственность Российской Федерации переходит 5546 голосующих акций, в собственности российского акционера остается 4538 голосующих акций общества, а право собственности иностранного акционера на голосующие акции полностью прекращается. Таким образом, доля государства составит около 55%, следует из этих данных. В ПНТ отмечали, что удовлетворение иска Генпрокуратуры избавляет компанию от иностранного контроля. Как уточняется в решении суда в пользу надзорного ведомства, в результате спорных сделок "доля участия граждан ФРГ и Франции Скигиных (конечные бенефициары Tujunga Enterprises Ltd Михаил, Евгений и Полина Скигины - ред.) в стратегическом предприятии увеличилось до 4 538 акций (50% уставного капитала)", что позволяло им "прямо влиять" на деятельность ПНТ. В октябре 2024 года АО "Петербургский нефтяной терминал" заявило о попытке рейдерского захвата. Между тем обвиненные в этом компания Tujunga Enterprises (один из иностранных акционеров терминала) и один из ее бенефициаров Михаил Скигин заявили, что эта информация не соответствует действительности. Тогда ПНТ сообщал, что 50% акций ПНТ принадлежат Васильевой и она же осуществляет оперативное управление терминалом, а кипрской компании Tujunga Enterprises Ltd принадлежат остальные 50% акций.
https://ria.ru/20250119/genprokuratura-1994432716.html
https://ria.ru/20240816/minpromtorg-1966537781.html
https://ria.ru/20250402/aktivy-2008844386.html
санкт-петербург
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0dbf5f8d6053c58704c40b7ad741a817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, ленинградская область, россия, тринадцатый арбитражный апелляционный суд, генеральная прокуратура рф, экономика
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Россия, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, Генеральная прокуратура РФ, Экономика
Иностранный акционер оспорил передачу России акций ПНТ

"Туджунга Энтерпрайзис Лимитед" обжаловала решение о передаче РФ 55% акций ПНТ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал жалобу компании "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед" на свое решение, позволяющее передать в собственность Российской Федерации около 55% акций АО "Петербургский нефтяной терминал" (ПНТ) и избавляющее эту компанию от иностранного контроля, следует из материалов дела.
"Компания с ограниченной ответственностью Туджунга Энтерпрайзис Лимитед" – апелляционная жалоба на решение арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.04.2025", – сообщается в карточке дела.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Генпрокуратура подала иск к владельцам Петербургского нефтяного терминала
19 января, 07:06
Это решение суда первой инстанции также оспорила председатель совета директоров ПНТ Елена Васильева. Дата слушаний в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде пока не назначена.
Как сообщалось ранее, "Туджунга Энтерпрайзис Лимитед" наряду с компаниями "Новомор Димитед", "Алмонт Холдингс Лимитед" и АО "Петербургский нефтяной терминал" выступали ответчиками по иску Генеральной прокуратуры РФ, который арбитражный суд удовлетворил в апреле.
Согласно этому решению, признан ничтожным ряд сделок с акциями ПНТ. В результате, как уточняла компания, в собственность Российской Федерации переходит 5546 голосующих акций, в собственности российского акционера остается 4538 голосующих акций общества, а право собственности иностранного акционера на голосующие акции полностью прекращается. Таким образом, доля государства составит около 55%, следует из этих данных.
Вид сверху на Средне-Невский судостроительный завод - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Минпромторг попросил приостановить права Arctech Helsinki Shipyard OY
16 августа 2024, 10:19
В ПНТ отмечали, что удовлетворение иска Генпрокуратуры избавляет компанию от иностранного контроля. Как уточняется в решении суда в пользу надзорного ведомства, в результате спорных сделок "доля участия граждан ФРГ и Франции Скигиных (конечные бенефициары Tujunga Enterprises Ltd Михаил, Евгений и Полина Скигины - ред.) в стратегическом предприятии увеличилось до 4 538 акций (50% уставного капитала)", что позволяло им "прямо влиять" на деятельность ПНТ.
В октябре 2024 года АО "Петербургский нефтяной терминал" заявило о попытке рейдерского захвата. Между тем обвиненные в этом компания Tujunga Enterprises (один из иностранных акционеров терминала) и один из ее бенефициаров Михаил Скигин заявили, что эта информация не соответствует действительности.
Тогда ПНТ сообщал, что 50% акций ПНТ принадлежат Васильевой и она же осуществляет оперативное управление терминалом, а кипрской компании Tujunga Enterprises Ltd принадлежат остальные 50% акций.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Краснов рассказал об изъятии активов резидентов недружественных стран
2 апреля, 11:25
 
Санкт-ПетербургЛенинградская областьРоссияТринадцатый арбитражный апелляционный судГенеральная прокуратура РФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала