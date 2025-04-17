https://ria.ru/20250417/afganistan--2011896695.html

МИД: Афганистан может стать связующим звеном в реализации энергопроектов

МИД: Афганистан может стать связующим звеном в реализации энергопроектов - РИА Новости, 17.04.2025

МИД: Афганистан может стать связующим звеном в реализации энергопроектов

Афганистан, обладая уникальным геостратегическим положением, способен в будущем стать связующим звеном в реализации крупных энергетических и инфраструктурных... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T18:55:00+03:00

2025-04-17T18:55:00+03:00

2025-04-17T18:55:00+03:00

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Афганистан, обладая уникальным геостратегическим положением, способен в будущем стать связующим звеном в реализации крупных энергетических и инфраструктурных проектов, заявили в МИД России, комментируя приостановку запрета движения "Талибан". "Очевидно, что Афганистан, обладая уникальным геостратегическим положением, способен в будущем стать связующим звеном в реализации крупных энергетических и инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении. Отмечается, что отдельный акцент в Москве намерены сделать на наращивании торговых, деловых и инвестиционных связей с Кабулом.

https://ria.ru/20250417/overchuk-2011894841.html

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талибан, афганистан, россия, москва, в мире