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МИД: Афганистан может стать связующим звеном в реализации энергопроектов - РИА Новости, 17.04.2025
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18:55 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/afganistan--2011896695.html
МИД: Афганистан может стать связующим звеном в реализации энергопроектов
МИД: Афганистан может стать связующим звеном в реализации энергопроектов - РИА Новости, 17.04.2025
МИД: Афганистан может стать связующим звеном в реализации энергопроектов
Афганистан, обладая уникальным геостратегическим положением, способен в будущем стать связующим звеном в реализации крупных энергетических и инфраструктурных... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T18:55:00+03:00
2025-04-17T18:55:00+03:00
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Афганистан, обладая уникальным геостратегическим положением, способен в будущем стать связующим звеном в реализации крупных энергетических и инфраструктурных проектов, заявили в МИД России, комментируя приостановку запрета движения "Талибан". "Очевидно, что Афганистан, обладая уникальным геостратегическим положением, способен в будущем стать связующим звеном в реализации крупных энергетических и инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении. Отмечается, что отдельный акцент в Москве намерены сделать на наращивании торговых, деловых и инвестиционных связей с Кабулом.
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талибан, афганистан, россия, москва, в мире
Талибан, Афганистан, Россия, Москва, В мире
МИД: Афганистан может стать связующим звеном в реализации энергопроектов

МИД: Афганистан может стать связующим звеном в реализации крупных энергопроектов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Афганистан, обладая уникальным геостратегическим положением, способен в будущем стать связующим звеном в реализации крупных энергетических и инфраструктурных проектов, заявили в МИД России, комментируя приостановку запрета движения "Талибан".
"Очевидно, что Афганистан, обладая уникальным геостратегическим положением, способен в будущем стать связующим звеном в реализации крупных энергетических и инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отдельный акцент в Москве намерены сделать на наращивании торговых, деловых и инвестиционных связей с Кабулом.
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Оверчук раскрыл, как решение по "Талибану" повлияет на связи с Афганистаном
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ТалибанАфганистанРоссияМоскваВ мире
 
 
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