https://ria.ru/20250417/aeroport-2011886953.html

Два рейса ушли на аэродром в Саратове из-за ограничений в Волгограде

Два рейса ушли на аэродром в Саратове из-за ограничений в Волгограде - РИА Новости, 17.04.2025

Два рейса ушли на аэродром в Саратове из-за ограничений в Волгограде

Два самолёта, летавшие из Петербурга и Екатеринбурга в Волгоград, ушли на запасной аэродром в Саратове из-за ограничений полетов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T18:00:00+03:00

2025-04-17T18:00:00+03:00

2025-04-17T18:00:00+03:00

происшествия

саратов

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ВОЛГОГРАД, 17 апр - РИА Новости. Два самолёта, летавшие из Петербурга и Екатеринбурга в Волгоград, ушли на запасной аэродром в Саратове из-за ограничений полетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе волгоградского аэропорта. Ранее Росавиация сообщала, что аэропорт Волгограда временно не отправляет и не принимает рейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. "Рейсы из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга ушли на запасной аэродром в Саратов", - сообщили в аэропорту РИА Новости.

https://ria.ru/20250416/aeroporty-2011530265.html

саратов

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратов, волгоград, общество