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Два рейса ушли на аэродром в Саратове из-за ограничений в Волгограде - РИА Новости, 17.04.2025
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18:00 17.04.2025
https://ria.ru/20250417/aeroport-2011886953.html
Два рейса ушли на аэродром в Саратове из-за ограничений в Волгограде
Два рейса ушли на аэродром в Саратове из-за ограничений в Волгограде - РИА Новости, 17.04.2025
Два рейса ушли на аэродром в Саратове из-за ограничений в Волгограде
Два самолёта, летавшие из Петербурга и Екатеринбурга в Волгоград, ушли на запасной аэродром в Саратове из-за ограничений полетов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T18:00:00+03:00
2025-04-17T18:00:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 17 апр - РИА Новости. Два самолёта, летавшие из Петербурга и Екатеринбурга в Волгоград, ушли на запасной аэродром в Саратове из-за ограничений полетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе волгоградского аэропорта. Ранее Росавиация сообщала, что аэропорт Волгограда временно не отправляет и не принимает рейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. "Рейсы из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга ушли на запасной аэродром в Саратов", - сообщили в аэропорту РИА Новости.
https://ria.ru/20250416/aeroporty-2011530265.html
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происшествия, саратов, волгоград, общество
Происшествия, Саратов, Волгоград, Общество
Два рейса ушли на аэродром в Саратове из-за ограничений в Волгограде

Два самолета ушли на запасной аэродром в Саратове из-за ограничений в Волгограде

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЗдание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда
Здание терминала C2 в международном аэропорту Волгограда - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ВОЛГОГРАД, 17 апр - РИА Новости. Два самолёта, летавшие из Петербурга и Екатеринбурга в Волгоград, ушли на запасной аэродром в Саратове из-за ограничений полетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе волгоградского аэропорта.
Ранее Росавиация сообщала, что аэропорт Волгограда временно не отправляет и не принимает рейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
«
"Рейсы из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга ушли на запасной аэродром в Саратов", - сообщили в аэропорту РИА Новости.
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16 апреля, 11:01
 
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