https://ria.ru/20250417/aeroport-2011886953.html
Два рейса ушли на аэродром в Саратове из-за ограничений в Волгограде
Два рейса ушли на аэродром в Саратове из-за ограничений в Волгограде - РИА Новости, 17.04.2025
Два рейса ушли на аэродром в Саратове из-за ограничений в Волгограде
Два самолёта, летавшие из Петербурга и Екатеринбурга в Волгоград, ушли на запасной аэродром в Саратове из-за ограничений полетов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T18:00:00+03:00
2025-04-17T18:00:00+03:00
2025-04-17T18:00:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 17 апр - РИА Новости. Два самолёта, летавшие из Петербурга и Екатеринбурга в Волгоград, ушли на запасной аэродром в Саратове из-за ограничений полетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе волгоградского аэропорта. Ранее Росавиация сообщала, что аэропорт Волгограда временно не отправляет и не принимает рейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. "Рейсы из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга ушли на запасной аэродром в Саратов", - сообщили в аэропорту РИА Новости.
https://ria.ru/20250416/aeroporty-2011530265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, волгоград, общество
Происшествия, Саратов, Волгоград, Общество
Два рейса ушли на аэродром в Саратове из-за ограничений в Волгограде
Два самолета ушли на запасной аэродром в Саратове из-за ограничений в Волгограде