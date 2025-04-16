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Российские рабочие-золотодобытчики рады рекордной мировой цене на золото - РИА Новости, 16.04.2025
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17:43 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/zoloto-2011642349.html
Российские рабочие-золотодобытчики рады рекордной мировой цене на золото
Российские рабочие-золотодобытчики рады рекордной мировой цене на золото - РИА Новости, 16.04.2025
Российские рабочие-золотодобытчики рады рекордной мировой цене на золото
Российских рабочих-золотодобытчиков радует рекордная мировая цена на золото, сообщил РИА Новости технический директор магаданского золотодобывающего предприятия РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:43:00+03:00
2025-04-16T17:43:00+03:00
экономика
золото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российских рабочих-золотодобытчиков радует рекордная мировая цена на золото, сообщил РИА Новости технический директор магаданского золотодобывающего предприятия ГОК "Павлик" Андрей Маслов. Стоимость золота много месяцев бьет рекорды, а в среду утром обновила новый максимум, превысив 3300 долларов за тройскую унцию. "Наших рабочих радует рекордная цена на золото, поскольку для наших семей это означает надежную работу и стабильность жизни", - сказал Маслов. По данным Росстата, производство золота в России в 2024 году вернулось к росту, увеличившись на 5,3%. Согласно расчетам РИА Новости, Россия в 2024 году сохранила за собой второе место среди крупнейших производителей золота в мире с выпуском примерно в 330 тонн. Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Согласно оценке Минфина РФ, заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. При этом сейчас международные золотовалютные резервы РФ достигли нового исторического максимума в 658 миллиардов долларов, увеличившись на неделе с 28 марта по 4 апреля на 1,9%.
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экономика, золото
Экономика, Золото

Российские рабочие-золотодобытчики рады рекордной мировой цене на золото

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты на Красноярском заводе цветных металлов
Маркированные слитки золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты на Красноярском заводе цветных металлов - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российских рабочих-золотодобытчиков радует рекордная мировая цена на золото, сообщил РИА Новости технический директор магаданского золотодобывающего предприятия ГОК "Павлик" Андрей Маслов.
Стоимость золота много месяцев бьет рекорды, а в среду утром обновила новый максимум, превысив 3300 долларов за тройскую унцию.
«
"Наших рабочих радует рекордная цена на золото, поскольку для наших семей это означает надежную работу и стабильность жизни", - сказал Маслов.
По данным Росстата, производство золота в России в 2024 году вернулось к росту, увеличившись на 5,3%. Согласно расчетам РИА Новости, Россия в 2024 году сохранила за собой второе место среди крупнейших производителей золота в мире с выпуском примерно в 330 тонн.
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Согласно оценке Минфина РФ, заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. При этом сейчас международные золотовалютные резервы РФ достигли нового исторического максимума в 658 миллиардов долларов, увеличившись на неделе с 28 марта по 4 апреля на 1,9%.
 
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