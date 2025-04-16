https://ria.ru/20250416/zemletryasenie-2011486032.html
В Афганистане произошло землетрясение
В Афганистане произошло землетрясение - РИА Новости, 16.04.2025
В Афганистане произошло землетрясение
В районе горного хребта Гиндукуш на северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,6, заявил Европейско-Средиземноморский сейсмологический... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T02:41:00+03:00
2025-04-16T02:41:00+03:00
2025-04-16T11:30:00+03:00
в мире
афганистан
баглан
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В районе горного хребта Гиндукуш на северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,6, заявил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Изначально сейсмологи сообщали о магнитуде 6,4, но позднее понизили ее до 5,6.Землетрясение зафиксировали в 3:44 по местному времени (2:14 мск) в 167 километрах к востоку от города Баглан, население которого составляет около 108 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 121 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, афганистан, баглан, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Афганистан, Баглан, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Афганистане произошло землетрясение
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,6