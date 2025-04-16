https://ria.ru/20250416/zemletryasenie-2011486032.html

В Афганистане произошло землетрясение

В Афганистане произошло землетрясение - РИА Новости, 16.04.2025

В Афганистане произошло землетрясение

В районе горного хребта Гиндукуш на северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,6, заявил Европейско-Средиземноморский сейсмологический... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T02:41:00+03:00

2025-04-16T02:41:00+03:00

2025-04-16T11:30:00+03:00

в мире

афганистан

баглан

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876815833_0:223:2850:1826_1920x0_80_0_0_f779daa9150527a4f8cc2a08f0768a6e.jpg

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В районе горного хребта Гиндукуш на северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,6, заявил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Изначально сейсмологи сообщали о магнитуде 6,4, но позднее понизили ее до 5,6.Землетрясение зафиксировали в 3:44 по местному времени (2:14 мск) в 167 километрах к востоку от города Баглан, население которого составляет около 108 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 121 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20250416/zemletryasenie-2011483537.html

афганистан

баглан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, афганистан, баглан, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)