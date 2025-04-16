Рейтинг@Mail.ru
В Афганистане произошло землетрясение - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:41 16.04.2025 (обновлено: 11:30 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/zemletryasenie-2011486032.html
В Афганистане произошло землетрясение
В Афганистане произошло землетрясение - РИА Новости, 16.04.2025
В Афганистане произошло землетрясение
В районе горного хребта Гиндукуш на северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,6, заявил Европейско-Средиземноморский сейсмологический... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T02:41:00+03:00
2025-04-16T11:30:00+03:00
в мире
афганистан
баглан
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876815833_0:223:2850:1826_1920x0_80_0_0_f779daa9150527a4f8cc2a08f0768a6e.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В районе горного хребта Гиндукуш на северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,6, заявил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Изначально сейсмологи сообщали о магнитуде 6,4, но позднее понизили ее до 5,6.Землетрясение зафиксировали в 3:44 по местному времени (2:14 мск) в 167 километрах к востоку от города Баглан, население которого составляет около 108 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 121 километра.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20250416/zemletryasenie-2011483537.html
афганистан
баглан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876815833_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_471e3f51512e9fd4c6299b66fa83b00a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, баглан, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Афганистан, Баглан, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Афганистане произошло землетрясение

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,6

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАфганистан
Афганистан - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Афганистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В районе горного хребта Гиндукуш на северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,6, заявил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Изначально сейсмологи сообщали о магнитуде 6,4, но позднее понизили ее до 5,6.
Землетрясение зафиксировали в 3:44 по местному времени (2:14 мск) в 167 километрах к востоку от города Баглан, население которого составляет около 108 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 121 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Филиппины - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
На юге Филиппин произошло землетрясение
01:27
 
В миреАфганистанБагланЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала