https://ria.ru/20250416/zelenskiy-2011489765.html

В Раде потребовали от Трампа жестких шагов против Зеленского

В Раде потребовали от Трампа жестких шагов против Зеленского - РИА Новости, 16.04.2025

В Раде потребовали от Трампа жестких шагов против Зеленского

Президент США Дональд Трамп должен ввести режим жестких санкций против карательного аппарата Владимира Зеленского, чтобы не дать ему сорвать попытки Штатов... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T04:42:00+03:00

2025-04-16T04:42:00+03:00

2025-04-16T04:47:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен ввести режим жестких санкций против карательного аппарата Владимира Зеленского, чтобы не дать ему сорвать попытки Штатов договориться о прекращении огня на Украине, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Повторюсь, американцы могут сколько угодно считать себя великими —имеют на это право. Но с нашим криворожским Талейраном — это не проходит. Пока администрация Белого дома не приступит к введению режима жестких санкций против “кошельков” и карательного аппарата Зеленского, на которых держится его диктатура — никакого толку не будет", — написал он.По словам Дубинского, за последнюю неделю Зеленский придумал сразу несколько шагов, чтобы затянуть процесс диалога с Соединенными Штатами, включая идею о размещении “миротворцев”, срыв сделки по редкоземельным металлам и хамское поведение в интервью телеканалу CBS."Абсолютно хамское интервью Зеленского в американской прессе с целью самотоксичности — создания предпосылок для того, чтобы из Белого дома отказались говорить <…> и попытаться ввести в диалог с США посредников для затягивания переговоров в мире", — написал парламентарий.В воскресенье Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS выступил с новым выпадом в адрес США, заявив, что Америка придерживается "теплой тональности диалога" с Россией в ущерб украинской стороне. По его мнению, в Штатах отсутствует консолидированная позиция в поддержке Киева.После выхода интервью Зеленского президент США Дональд Трамп раскритиковал программу 60 Minutes, выходящую на телеканале CBS, и снова потребовал лишить канал лицензии. Американский лидер напомнил, что CBS в прошлом уже был замечен в политическом скандале. В 2024 году Трамп утверждал, что интервью его соперницы на выборах Камалы Харрис выпустили в эфир со значительными корректировками, а телеканал в ответ на это обвинение отказался публиковать полную, неотредактированную версию.По мнению президента США, CBS политически предвзят и должен понести за это ответственность.

https://ria.ru/20250416/podpole-2011488299.html

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в мире, сша, украина, америка, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада украины