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Эксперт рассказала, как сделать майские праздники непрерывными - РИА Новости, 16.04.2025
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03:28 16.04.2025 (обновлено: 12:34 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/yurist-2011487518.html
Эксперт рассказала, как сделать майские праздники непрерывными
Эксперт рассказала, как сделать майские праздники непрерывными - РИА Новости, 16.04.2025
Эксперт рассказала, как сделать майские праздники непрерывными
Россияне смогут отдохнуть на майские праздники непрерывно с 1 по 11 мая, если возьмут отпуск на 5-7 мая, рассказала РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T03:28:00+03:00
2025-04-16T12:34:00+03:00
общество
headhunter
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россияне смогут отдохнуть на майские праздники непрерывно с 1 по 11 мая, если возьмут отпуск на 5-7 мая, рассказала РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова. "В мае 2025 года 31 календарный день, из которых 18 рабочих и 13 выходных. Для отпуска это не самое выгодное время, так как рабочих дней мало… Можно продлить майские праздники за счет 5-7 числа, но при этом потерять в деньгах", - сказала Владимирова. Она отметила, что отпускные выплаты будут более внушительными, если оформить отпуск на полную неделю с 5 по 11 мая включительно. Эксперт предложила альтернативу - если взять отпуск с 28 по 30 апреля, удастся отдохнуть девять дней, и это будет выгоднее с точки зрения отпускных выплат. "Выгоднее всего брать отпуск в том месяце, где большее количество рабочих дней. Отпускные рассчитываются, исходя из среднего дневного заработка, умноженного на количество дней отдыха. Ключевой момент заключается в том, что чем больше выходных и праздничных дней в месяце, тем меньше будут отпускные. Это связано с тем, что в такие месяцы меньше рабочих дней, что снижает средний дневной заработок", - объяснила Владимирова.
https://ria.ru/20250415/ator-2011305905.html
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общество, headhunter
Общество, HeadHunter
Эксперт рассказала, как сделать майские праздники непрерывными

Юрист Владимирова: если взять отпуск на 5-7 мая, то праздники будут непрерывными

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкУчастники первомайской демонстрации в Симферополе
Участники первомайской демонстрации в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Участники первомайской демонстрации в Симферополе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россияне смогут отдохнуть на майские праздники непрерывно с 1 по 11 мая, если возьмут отпуск на 5-7 мая, рассказала РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова.
"В мае 2025 года 31 календарный день, из которых 18 рабочих и 13 выходных. Для отпуска это не самое выгодное время, так как рабочих дней мало… Можно продлить майские праздники за счет 5-7 числа, но при этом потерять в деньгах", - сказала Владимирова.
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Она отметила, что отпускные выплаты будут более внушительными, если оформить отпуск на полную неделю с 5 по 11 мая включительно.
Эксперт предложила альтернативу - если взять отпуск с 28 по 30 апреля, удастся отдохнуть девять дней, и это будет выгоднее с точки зрения отпускных выплат.
"Выгоднее всего брать отпуск в том месяце, где большее количество рабочих дней. Отпускные рассчитываются, исходя из среднего дневного заработка, умноженного на количество дней отдыха. Ключевой момент заключается в том, что чем больше выходных и праздничных дней в месяце, тем меньше будут отпускные. Это связано с тем, что в такие месяцы меньше рабочих дней, что снижает средний дневной заработок", - объяснила Владимирова.
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