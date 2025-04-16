https://ria.ru/20250416/yarmarka-2011599961.html

Ярмарка вакансий состоится в Липецкой области 18 апреля

Ярмарка вакансий состоится в Липецкой области 18 апреля - РИА Новости, 16.04.2025

Ярмарка вакансий состоится в Липецкой области 18 апреля

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства состоится 18 апреля в Липецкой области, мероприятия запланированы во всех муниципалитетах региона,... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T15:49:00+03:00

2025-04-16T15:49:00+03:00

2025-04-16T15:49:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

трудоустройство

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ЛИПЕЦК, 16 апр — РИА Новости. Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства состоится 18 апреля в Липецкой области, мероприятия запланированы во всех муниципалитетах региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов. С самого утра все желающие найти работу смогут ознакомиться с вакансиями в оффлайн-режиме на 20 площадках в Липецкой области, а также в онлайн-формате через платформу "Работа России", пояснил Артамонов. Он отметил, что на данный момент о своем участии в ярмарке заявили 150 компаний Липецкой области. Они представят свыше 10 тысяч вакансий с заработной платой от 50 тысяч до 250 тысяч рублей. Для школьников и студентов будет организована ярмарка учебных мест, где учащиеся смогут выбрать подходящую профессию для дальнейшего обучения, а работодатели с востребованными вакансиями проведут мастер-классы в рамках фестиваля специальностей. Ярмарка является частью реализации национального проекта "Кадры", направленного на подготовку качественных специалистов для рынка труда. "Трудовые кадры – ценнейший ресурс. И в условиях динамично развивающейся экономики, как в Липецкой области, он быстро становится дефицитным. Поэтому работодатели должны бороться за сотрудников – предлагать им привлекательные условия, хорошую оплату, профессиональный рост", – отметил Артамонов. Губернатор также добавил, что в прошлом году благодаря Всероссийской ярмарке трудоустройства работу нашли более 1,6 тысячи липчан, из которых более 130 человек успешно трудоустроились на предприятия оборонно-промышленного комплекса.

https://ria.ru/20250416/apk-2011589287.html

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липецкая область, игорь артамонов, трудоустройство