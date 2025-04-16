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На Красноармейском направлении ВСУ остаются в обороне, сообщил офицер - РИА Новости, 16.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:37 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/vsu-2011697821.html
На Красноармейском направлении ВСУ остаются в обороне, сообщил офицер
На Красноармейском направлении ВСУ остаются в обороне, сообщил офицер - РИА Новости, 16.04.2025
На Красноармейском направлении ВСУ остаются в обороне, сообщил офицер
Противник на красноармейском направлении не ведет наступательных действий, оставаясь в обороне, рассказал РИА Новости заместитель комбата танкового батальона... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T22:37:00+03:00
2025-04-16T22:37:00+03:00
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Противник на красноармейском направлении не ведет наступательных действий, оставаясь в обороне, рассказал РИА Новости заместитель комбата танкового батальона 1-й гвардейской бригады 51-й армии с позывным "Богдан". "Противник выдвигается максимум до своих позиций. Дальше как бы прямо таких, чтобы наступательных действий противник не предпринимает. Больше оборонительные занимают, в обороне больше находятся", - сказал заместитель комбата. По его словам, действия противника больше похожи на отступление, однако каждую ночь ВСУ пытаются осуществить ротацию и подвоз боеприпасов, так как интенсивные боевые действия идут ежедневно. "Наши дежурные огневые средства и беспилотники находятся в постоянном дежурном, рабочем, боевом режиме. Мониторим обстановку и сразу же по факту выявления, либо техники, либо пеших групп, которые пытаются что-то поднести, либо заменить своих же. Сразу же просекаем на месте, наносим поражение огневыми средствами разными", - добавил офицер. Он так же пояснил что, штурмовые группы неоднократно были в прямом контакте с пехотой ВСУ. При ротации противник использует пикапы и легкобронированную колесную технику. Боевые контакты с тяжелой бронированной техникой такой как Bredly и танки отсутствуют, стараясь держать на удаление от линии боевого столкновения, из-за большого количества применения FPV-дронов обеими сторонами. Кроме FPV-дронов ВСУ активно применяет дроны по типу "Баба Яга". "Проводим наступательные действия, штурмовые. Противник, конечно, огрызается, сопротивляется, но потихонечку идет продвижение, двигаемся потихоньку", - сказал в завершение собеседник.
https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya-2006849856.html
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вооруженные силы украины, россия, украина, вооруженные силы рф
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На Красноармейском направлении ВСУ остаются в обороне, сообщил офицер

На красноармейском направлении ВСУ не предпринимают попыток наступления

© AP Photo / Roman ChopСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Roman Chop
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Противник на красноармейском направлении не ведет наступательных действий, оставаясь в обороне, рассказал РИА Новости заместитель комбата танкового батальона 1-й гвардейской бригады 51-й армии с позывным "Богдан".
"Противник выдвигается максимум до своих позиций. Дальше как бы прямо таких, чтобы наступательных действий противник не предпринимает. Больше оборонительные занимают, в обороне больше находятся", - сказал заместитель комбата.
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По его словам, действия противника больше похожи на отступление, однако каждую ночь ВСУ пытаются осуществить ротацию и подвоз боеприпасов, так как интенсивные боевые действия идут ежедневно.
"Наши дежурные огневые средства и беспилотники находятся в постоянном дежурном, рабочем, боевом режиме. Мониторим обстановку и сразу же по факту выявления, либо техники, либо пеших групп, которые пытаются что-то поднести, либо заменить своих же. Сразу же просекаем на месте, наносим поражение огневыми средствами разными", - добавил офицер.
Он так же пояснил что, штурмовые группы неоднократно были в прямом контакте с пехотой ВСУ. При ротации противник использует пикапы и легкобронированную колесную технику. Боевые контакты с тяжелой бронированной техникой такой как Bredly и танки отсутствуют, стараясь держать на удаление от линии боевого столкновения, из-за большого количества применения FPV-дронов обеими сторонами. Кроме FPV-дронов ВСУ активно применяет дроны по типу "Баба Яга".
"Проводим наступательные действия, штурмовые. Противник, конечно, огрызается, сопротивляется, но потихонечку идет продвижение, двигаемся потихоньку", - сказал в завершение собеседник.
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