https://ria.ru/20250416/vostok-2011665606.html

Проект "Путь на Восток" откроется в Третьяковской галерее 17 апреля

Проект "Путь на Восток" откроется в Третьяковской галерее 17 апреля - РИА Новости, 16.04.2025

Проект "Путь на Восток" откроется в Третьяковской галерее 17 апреля

Проект "Путь на Восток", посвящен тенденции русской культуры XX века — движению художников на Восток, откроется в Третьяковской галерее 17 апреля, сообщили в... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T19:08:00+03:00

2025-04-16T19:08:00+03:00

2025-04-16T19:08:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Проект "Путь на Восток", посвящен тенденции русской культуры XX века — движению художников на Восток, откроется в Третьяковской галерее 17 апреля, сообщили в пресс-службе галереи. "Государственная Третьяковская галерея открывает весенний выставочный сезон проектом, который посвящен важнейшей тенденции русской культуры XX века — движению художников на Восток, в Туркестан. Впервые в столь полном объеме Галерея демонстрирует "восточную" коллекцию живописи, графики и скульптуры из музейных и частных собраний", - говорится в сообщении. Искусство "Мастеров Нового Востока", Ассоциации работников изобразительного искусства (АРИЗО), "Бригады Волкова" показано на выставке достаточно полно. Однако круг мастеров, создававших образы Центральной Азии, существенно расширен, отметили в пресс-службе. На выставке представлен период 1920–1940-х годов — от командировок агитсостава "Красный Восток" и исследовательских экспедиций Туркестанского комитета по делам музеев и охраны памятников старины, искусства и природы до завершения строительства Туркестано-Сибирской магистрали и первых советских пятилеток. Так, посетителям будут представлены бухарский цикл Павла Кузнецова, куклы красноармейского театра Николая Шалимова и Василия Хвостенко, картины, рисунки и скульптура, связанные с работой первых авангардистских Государственных свободных художественных мастерских, самаркандские шедевры Кузьмы Петрова-Водкина, Алексея Исупова, Александра Самохвалова; материалы организованных Ассоциацией художников революционной России творческих поездок. В особый раздел вошли работы московских художников, живших в эвакуации на Востоке во время Великой Отечественной войны, среди которых Владимир Фаворский, Роберт Фальк, Николай Чернышёв, Сергей Герасимов. Выставка будет открыта до 28 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20250416/bakhrushinskiy_muzey-2011554828.html

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третьяковская галерея, россия, культура, восток