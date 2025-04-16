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Группировка "Днепр" уничтожила более 80 военных ВСУ за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила более 80 военных ВСУ за сутки - РИА Новости, 16.04.2025
Группировка "Днепр" уничтожила более 80 военных ВСУ за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 80 военных Украины, три артиллерийских орудия, склад боеприпасов, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:34:00+03:00
2025-04-16T13:34:00+03:00
2025-04-16T14:40:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 80 военных Украины, три артиллерийских орудия, склад боеприпасов, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Томарино, Понятовка, Антоновка, Никольское Херсонской области, Новоданиловка и Каменское Запорожской области. Уничтожены более 80 военнослужащих, 12 автомобилей, три артиллерийских орудия, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Уничтожен склад боеприпасов",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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украина, херсонская область , запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Херсонская область , Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Группировка "Днепр" уничтожила более 80 военных ВСУ за сутки
Минобороны: силы группировки Днепр уничтожили более 80 украинских военных