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Группировка "Днепр" уничтожила более 80 военных ВСУ за сутки - РИА Новости, 16.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 16.04.2025 (обновлено: 14:40 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/voennye-2011562272.html
Группировка "Днепр" уничтожила более 80 военных ВСУ за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила более 80 военных ВСУ за сутки - РИА Новости, 16.04.2025
Группировка "Днепр" уничтожила более 80 военных ВСУ за сутки
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 80 военных Украины, три артиллерийских орудия, склад боеприпасов, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:34:00+03:00
2025-04-16T14:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
херсонская область
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 80 военных Украины, три артиллерийских орудия, склад боеприпасов, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Томарино, Понятовка, Антоновка, Никольское Херсонской области, Новоданиловка и Каменское Запорожской области. Уничтожены более 80 военнослужащих, 12 автомобилей, три артиллерийских орудия, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Уничтожен склад боеприпасов",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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украина, херсонская область , запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Херсонская область , Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Группировка "Днепр" уничтожила более 80 военных ВСУ за сутки

Минобороны: силы группировки Днепр уничтожили более 80 украинских военных

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета гаубицы "Гиацинт" вооруженных сил РФ
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Гиацинт вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы "Гиацинт" вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 80 военных Украины, три артиллерийских орудия, склад боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Томарино, Понятовка, Антоновка, Никольское Херсонской области, Новоданиловка и Каменское Запорожской области. Уничтожены более 80 военнослужащих, 12 автомобилей, три артиллерийских орудия, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства. Уничтожен склад боеприпасов",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХерсонская областьЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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