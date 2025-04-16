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Совфед одобрил закон об упрощении выдачи виз соотечественникам
Совфед одобрил закон об упрощении выдачи виз соотечественникам - РИА Новости, 16.04.2025
Совфед одобрил закон об упрощении выдачи виз соотечественникам
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, упрощающий выдачу виз участникам госпрограммы по переселению в РФ соотечественников и их семей, а также... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T14:26:00+03:00
2025-04-16T14:26:00+03:00
2025-04-16T14:26:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, упрощающий выдачу виз участникам госпрограммы по переселению в РФ соотечественников и их семей, а также иностранным работникам, выполняющим монтажные работы и обслуживание технического оборудования, ввезенного в РФ из-за рубежа. Закон предусматривает выдачу участникам госпрограммы соотечественников и членам их семей обыкновенной частной визы на срок до 1 года с последующим продлением срока ее действия на срок предоставления данного статуса. Иностранным гражданам-работникам иностранных юрлиц, осуществляющим обслуживание и ремонт ввезенного в РФ оборудования, выдаётся обыкновенная рабочая виза (однократная или двукратная) на срок до трех месяцев с последующим продлением срока ее действия на период не более 90 дней. В настоящее время такая виза выдается без права продления.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации рф, общество
Россия, Совет Федерации РФ, Общество
Совфед одобрил закон об упрощении выдачи виз соотечественникам
Совфед одобрил упрощение выдачи виз участникам госпрограммы по переселению в РФ
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, упрощающий выдачу виз участникам госпрограммы по переселению в РФ соотечественников и их семей, а также иностранным работникам, выполняющим монтажные работы и обслуживание технического оборудования, ввезенного в РФ из-за рубежа.
Закон предусматривает выдачу участникам госпрограммы соотечественников и членам их семей обыкновенной частной визы на срок до 1 года с последующим продлением срока ее действия на срок предоставления данного статуса.
Иностранным гражданам-работникам иностранных юрлиц, осуществляющим обслуживание и ремонт ввезенного в РФ оборудования, выдаётся обыкновенная рабочая виза (однократная или двукратная) на срок до трех месяцев с последующим продлением срока ее действия на период не более 90 дней. В настоящее время такая виза выдается без права продления.