https://ria.ru/20250416/vizy-2011574157.html

Совфед одобрил закон об упрощении выдачи виз соотечественникам

Совфед одобрил закон об упрощении выдачи виз соотечественникам - РИА Новости, 16.04.2025

Совфед одобрил закон об упрощении выдачи виз соотечественникам

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, упрощающий выдачу виз участникам госпрограммы по переселению в РФ соотечественников и их семей, а также... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T14:26:00+03:00

2025-04-16T14:26:00+03:00

2025-04-16T14:26:00+03:00

россия

совет федерации рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149237/46/1492374644_0:0:2817:1586_1920x0_80_0_0_ba4163f5e266df250e133a4bbe2a3be2.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, упрощающий выдачу виз участникам госпрограммы по переселению в РФ соотечественников и их семей, а также иностранным работникам, выполняющим монтажные работы и обслуживание технического оборудования, ввезенного в РФ из-за рубежа. Закон предусматривает выдачу участникам госпрограммы соотечественников и членам их семей обыкновенной частной визы на срок до 1 года с последующим продлением срока ее действия на срок предоставления данного статуса. Иностранным гражданам-работникам иностранных юрлиц, осуществляющим обслуживание и ремонт ввезенного в РФ оборудования, выдаётся обыкновенная рабочая виза (однократная или двукратная) на срок до трех месяцев с последующим продлением срока ее действия на период не более 90 дней. В настоящее время такая виза выдается без права продления.

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, совет федерации рф, общество