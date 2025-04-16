https://ria.ru/20250416/veteran-2011522887.html

Умер председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай

Умер председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай - РИА Новости, 16.04.2025

Умер председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай

Почетный гражданин Москвы, участник Великой Отечественной войны, председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай скончался на 101-м году жизни,... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T10:35:00+03:00

2025-04-16T10:35:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Почетный гражданин Москвы, участник Великой Отечественной войны, председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай скончался на 101-м году жизни, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. "Сегодня на 101-м году жизни не стало почетного гражданина Москвы, участника Великой Отечественной войны, руководителя Московского комитета ветеранов войны Ивана Андреевича Слухая", - сказал Шапошников на пленарном заседании Мосгордумы в среду. Память Слухая депутаты почтили минутой молчания. "Почти 30 лет Иван Андреевич возглавлял Московский комитет ветеранов войны, был рядом с теми, кто, как и он, ковал Великую Победу. Иван Андреевич вместе с нами создавал программу "Памяти Московского народного ополчения", вложил в нее душу, знания и огромный личный опыт. Он считал своим долгом сохранить память о подвиге москвичей, вставших на защиту Родины в самые тяжелые дни... Светлая память. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал этого великого человека. Память о нем – навсегда в наших сердцах", - написал позднее Шапошников в Telegram-канале. Слухай в 1942 году добровольцем ушел в народное ополчение. После окончания ускоренного курса пехотного училища в городе Уральске был направлен под Сталинград – на защиту Волжской твердыни в составе минометной роты отдельного учебного батальона 37-й стрелковой дивизии. В дальнейшем воевал под Белгородом, Харьковом и Полтавой, форсировал Днепр, Днестр, Дунай. При форсировании Днепра получил множественное осколочное ранение от разрыва вражеской гранаты, но покинул поле боя, лишь дождавшись подкрепления. Участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Югославии. За безупречную службу Родине Слухай награжден орденами и медалями, в том числе четырьмя орденами Красной Звезды, орденом Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" II, III, IV степени, орденами Александра Невского, Дружбы, Почета, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени. В 2016 году по представлению мэра Москвы Сергея Собянина решением Московской городской думы Слухаю было присвоено почетное звание "Почетный гражданин города Москвы".

https://ria.ru/20250414/medarov-2011169733.html

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общество, справки, москва, днепр (город), сталинград, алексей шапошников, александр невский, сергей собянин, московская городская дума