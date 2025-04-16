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Умер председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай - РИА Новости, 16.04.2025
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10:35 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/veteran-2011522887.html
Умер председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай
Умер председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай - РИА Новости, 16.04.2025
Умер председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай
Почетный гражданин Москвы, участник Великой Отечественной войны, председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай скончался на 101-м году жизни,... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:35:00+03:00
2025-04-16T10:35:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Почетный гражданин Москвы, участник Великой Отечественной войны, председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай скончался на 101-м году жизни, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. "Сегодня на 101-м году жизни не стало почетного гражданина Москвы, участника Великой Отечественной войны, руководителя Московского комитета ветеранов войны Ивана Андреевича Слухая", - сказал Шапошников на пленарном заседании Мосгордумы в среду. Память Слухая депутаты почтили минутой молчания. "Почти 30 лет Иван Андреевич возглавлял Московский комитет ветеранов войны, был рядом с теми, кто, как и он, ковал Великую Победу. Иван Андреевич вместе с нами создавал программу "Памяти Московского народного ополчения", вложил в нее душу, знания и огромный личный опыт. Он считал своим долгом сохранить память о подвиге москвичей, вставших на защиту Родины в самые тяжелые дни... Светлая память. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал этого великого человека. Память о нем – навсегда в наших сердцах", - написал позднее Шапошников в Telegram-канале. Слухай в 1942 году добровольцем ушел в народное ополчение. После окончания ускоренного курса пехотного училища в городе Уральске был направлен под Сталинград – на защиту Волжской твердыни в составе минометной роты отдельного учебного батальона 37-й стрелковой дивизии. В дальнейшем воевал под Белгородом, Харьковом и Полтавой, форсировал Днепр, Днестр, Дунай. При форсировании Днепра получил множественное осколочное ранение от разрыва вражеской гранаты, но покинул поле боя, лишь дождавшись подкрепления. Участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Югославии. За безупречную службу Родине Слухай награжден орденами и медалями, в том числе четырьмя орденами Красной Звезды, орденом Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" II, III, IV степени, орденами Александра Невского, Дружбы, Почета, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени. В 2016 году по представлению мэра Москвы Сергея Собянина решением Московской городской думы Слухаю было присвоено почетное звание "Почетный гражданин города Москвы".
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общество, справки, москва, днепр (город), сталинград, алексей шапошников, александр невский, сергей собянин, московская городская дума
Общество, Справки, Москва, Днепр (город), Сталинград, Алексей Шапошников, Александр Невский, Сергей Собянин, Московская городская дума
Умер председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай

Почетный гражданин Москвы, участник ВОВ Иван Слухай умер на 101-м году жизни

© РИА Новости / Денис Гришкин | Перейти в медиабанкИван Слухай
Иван Слухай - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Денис Гришкин
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Иван Слухай. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Почетный гражданин Москвы, участник Великой Отечественной войны, председатель Московского комитета ветеранов войны Иван Слухай скончался на 101-м году жизни, сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.
"Сегодня на 101-м году жизни не стало почетного гражданина Москвы, участника Великой Отечественной войны, руководителя Московского комитета ветеранов войны Ивана Андреевича Слухая", - сказал Шапошников на пленарном заседании Мосгордумы в среду.
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Память Слухая депутаты почтили минутой молчания.
"Почти 30 лет Иван Андреевич возглавлял Московский комитет ветеранов войны, был рядом с теми, кто, как и он, ковал Великую Победу. Иван Андреевич вместе с нами создавал программу "Памяти Московского народного ополчения", вложил в нее душу, знания и огромный личный опыт. Он считал своим долгом сохранить память о подвиге москвичей, вставших на защиту Родины в самые тяжелые дни... Светлая память. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал этого великого человека. Память о нем – навсегда в наших сердцах", - написал позднее Шапошников в Telegram-канале.
Слухай в 1942 году добровольцем ушел в народное ополчение. После окончания ускоренного курса пехотного училища в городе Уральске был направлен под Сталинград – на защиту Волжской твердыни в составе минометной роты отдельного учебного батальона 37-й стрелковой дивизии. В дальнейшем воевал под Белгородом, Харьковом и Полтавой, форсировал Днепр, Днестр, Дунай. При форсировании Днепра получил множественное осколочное ранение от разрыва вражеской гранаты, но покинул поле боя, лишь дождавшись подкрепления. Участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, Югославии.
За безупречную службу Родине Слухай награжден орденами и медалями, в том числе четырьмя орденами Красной Звезды, орденом Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" II, III, IV степени, орденами Александра Невского, Дружбы, Почета, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени.
В 2016 году по представлению мэра Москвы Сергея Собянина решением Московской городской думы Слухаю было присвоено почетное звание "Почетный гражданин города Москвы".
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ОбществоСправкиМоскваДнепр (город)СталинградАлексей ШапошниковАлександр НевскийСергей СобянинМосковская городская дума
 
 
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