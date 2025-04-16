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У нее часто исчезали мужья. "Черная вдова" из СССР Елена Некрасова - РИА Новости, 16.04.2025
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13:55 16.04.2025 (обновлено: 13:56 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/vdova-2011557800.html
У нее часто исчезали мужья. "Черная вдова" из СССР Елена Некрасова
У нее часто исчезали мужья. "Черная вдова" из СССР Елена Некрасова - РИА Новости, 16.04.2025
У нее часто исчезали мужья. "Черная вдова" из СССР Елена Некрасова
В мире насекомых иногда происходят случаи, когда самки пожирают своего самца — любят полакомиться своим партнером самки богомола или такие виды пауков, как... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:55:00+03:00
2025-04-16T13:56:00+03:00
ссср
москва
происшествия
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В мире насекомых иногда происходят случаи, когда самки пожирают своего самца — любят полакомиться своим партнером самки богомола или такие виды пауков, как многим известная черная вдова. К большому сожалению, подобные случаи могут происходить и в человеческом обществе.Как пример, ужасающая история, произошедшая в 1977 году в Москве, когда у одной молодой особы стали пропадать ее пожилые мужья, оперативники за глаза называли преступницу "Черной вдовой".Жестокое убийство и появившаяся "ниоткуда" молодая жена23 января молодой человек Алексей Чикин коротал вечерок, находясь у себя в квартире. Внезапно раздался телефонный звонок. На другом конце провода раздался голос отца, который прохрипел, что его хотят лишить жизни.Сын сразу помчался к нему, но добраться до квартиры отца только спустя два часа. По приезду его ожидала страшная картина, он увидел бездыханное тело и лужи крови повсюду.Вскоре на место прибыли оперативники. И вдруг в квартире появилась молодая привлекательная женщина и заявила, что она является женой погибшего.Сын был потрясен до глубины души: он не знал, что его 70-летний отец женился. Мужчина об этом не рассказывал. А сама молодая особа сообщила, что прописана в этой квартире и будет здесь жить.Обычная бытовуха?На кухне стояла недопитая бутылка водки и пара рюмок. Рядом с телом лежало орудие убийства — нож. Пока все походило на бытовой конфликт, закончившийся трагически. Но сыщиков настораживал звонок сыну.Первой под подозрением оказалась молодая жена Елена. Однако у нее оказалось алиби, девушка весь вечер была в парикмахерской, где ее видели несколько человек.Тогда милиционеры стали отрабатывать многочисленное окружение погибшего, и довольно быстро они вышли на некоего Андрея Смирнова, который был обычным работягой в котельной и любил иногда пригубить.Его задержали, и вскоре он сознался в преступлении под натиском силовиков. Его приговорили к 9 годам лишения свободы, и он умер во время заключения — у него оказалось больное сердце.Казалось бы, преступление раскрыто, но однажды сын решил заехать в квартиру к отцу, чтобы забрать личные и памятные вещи. Ему открыл неизвестный человек и сказал, что знать не знает никакую Елену.Сын понял — его отец стал жертвой мошенников. Но обратившись в милицию с требованием возобновить дело, получил отказ из-за необоснованности подозрений.Фальшивая невеста и пропавший ученыйПрошло совсем немного времени, и молодая женщина, представившаяся Еленой, заявила в милицию о пропаже супруга Анатолия.Начались поиски, но мужчина пропал, как оказалось, он был заслуженным ученым. Поиски прекратились, а мужчину признали пропавшим без вести. Через несколько месяцев сыщики вновь пришли в квартиру пропавшего по формальному вопросу, и дверь им открыл незнакомец, представившийся Иваном Чеканом, и заявил, что Елена — его супруга, которая прописала его в квартире.Оперативники быстро выяснили, что Елена заполучила фальшивую справку о смерти супруга, которая оказалась очень качественно сделанной. Тогда сыщики окончательно убедились — Елена была мошенницей.Надавили на "мужа", и он признался, что иногородний, в столице нашел посредника, который за большую сумму денег обещал прописку и квартиру.Состоялась фиктивная свадьба, после которой свою "жену" Елену и посредника Иван не видел.Дети нашли свежую могилку с очередным пропавшим мужемОднажды дети, игравшие на заброшенном кладбище в подмосковной Гжели, обнаружили свежую могилу. Ребята рассказали о находке участковому. Милиционер вооружился лопатой и раскопал захоронение, где обнаружил тело мужчины с признаками насильственной смерти.Убитый оказался Николай Сытин, о пропаже которого некоторое время назад сообщила его молодая жена Елена.Оперативники решили установить за вдовой наблюдение, и вскоре в поле зрения сотрудников попал ранее судимый Валерий Тамм, близкий друг Елены.Сыщики догадывались, что именно эта парочка была виновна в гибели Николая. Также появился еще один персонаж, заинтересовавший оперативников, Константин Леньков, бывший дельцом на черном рынке недвижимости.Тамма и Ленькова задержали, первый оказался "тертым калачом" и молчал на допросах, Ленькова же удалось расколоть. Вскоре задержали и Елену, оказалось, что её фамилия Некрасова, ей было 34 года, одно время она училась в МГУ.Штатный киллер и преступная схемаПосле задержания Елены, Тамм под давлением улик признался, что он был штатным ликвидатором, лишившим жизни Николая Сытина и Анатолия Ежова, Бориса Чикина. Троих мужей новоявленной "Черной вдовы".У преступников была одна схема: Некрасова находила пожилого мужчину, обольщала его и выходила замуж, Тамм избавлялся от него, а Леньков занимался реализацией недвижимости.Потом Некрасова теряла паспорт, и всё начиналось сначала. Было доказано три эпизода, но возможно их было больше.Суд приговорил Ленькова к 12 годам лишения свободы, Валерия Тамма — к высшей мере наказания, а Елена Некрасова получила 15 лет лишения свободы.Как дальше сложилась жизнь у "Черной вдовы" неизвестно.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ссср, москва, происшествия
СССР, Москва, Происшествия

У нее часто исчезали мужья. "Черная вдова" из СССР Елена Некрасова

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПМЭФ-2023. Турнир по шоу-конкуру Jump & Drive SPIEF Cup
ПМЭФ-2023. Турнир по шоу-конкуру Jump & Drive SPIEF Cup - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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В мире насекомых иногда происходят случаи, когда самки пожирают своего самца — любят полакомиться своим партнером самки богомола или такие виды пауков, как многим известная черная вдова. К большому сожалению, подобные случаи могут происходить и в человеческом обществе.
Как пример, ужасающая история, произошедшая в 1977 году в Москве, когда у одной молодой особы стали пропадать ее пожилые мужья, оперативники за глаза называли преступницу "Черной вдовой".
© РИА Новости / Лизунов | Перейти в медиабанкУлица Горького (ныне Тверская) в Москве
Улица Горького (ныне Тверская) в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Лизунов
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Улица Горького (ныне Тверская) в Москве

Жестокое убийство и появившаяся "ниоткуда" молодая жена

23 января молодой человек Алексей Чикин коротал вечерок, находясь у себя в квартире. Внезапно раздался телефонный звонок. На другом конце провода раздался голос отца, который прохрипел, что его хотят лишить жизни.
Сын сразу помчался к нему, но добраться до квартиры отца только спустя два часа. По приезду его ожидала страшная картина, он увидел бездыханное тело и лужи крови повсюду.
© РИА Новости / И. Бахтин | Перейти в медиабанкДежурная часть в Москве
Дежурная часть в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / И. Бахтин
Перейти в медиабанк
Дежурная часть в Москве
Вскоре на место прибыли оперативники. И вдруг в квартире появилась молодая привлекательная женщина и заявила, что она является женой погибшего.
Сын был потрясен до глубины души: он не знал, что его 70-летний отец женился. Мужчина об этом не рассказывал. А сама молодая особа сообщила, что прописана в этой квартире и будет здесь жить.

Обычная бытовуха?

На кухне стояла недопитая бутылка водки и пара рюмок. Рядом с телом лежало орудие убийства — нож. Пока все походило на бытовой конфликт, закончившийся трагически. Но сыщиков настораживал звонок сыну.
Первой под подозрением оказалась молодая жена Елена. Однако у нее оказалось алиби, девушка весь вечер была в парикмахерской, где ее видели несколько человек.
© РИА Новости / Евгений Коктыш | Перейти в медиабанкОперативно-следственная группа работает на месте преступления
Оперативно-следственная группа работает на месте преступления - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Евгений Коктыш
Перейти в медиабанк
Оперативно-следственная группа работает на месте преступления
Тогда милиционеры стали отрабатывать многочисленное окружение погибшего, и довольно быстро они вышли на некоего Андрея Смирнова, который был обычным работягой в котельной и любил иногда пригубить.
Его задержали, и вскоре он сознался в преступлении под натиском силовиков. Его приговорили к 9 годам лишения свободы, и он умер во время заключения — у него оказалось больное сердце.
© РИА Новости / Фред Гринберг | Перейти в медиабанкДопрос одного из подозреваемых
Допрос одного из подозреваемых - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Фред Гринберг
Перейти в медиабанк
Допрос одного из подозреваемых
Казалось бы, преступление раскрыто, но однажды сын решил заехать в квартиру к отцу, чтобы забрать личные и памятные вещи. Ему открыл неизвестный человек и сказал, что знать не знает никакую Елену.
Сын понял — его отец стал жертвой мошенников. Но обратившись в милицию с требованием возобновить дело, получил отказ из-за необоснованности подозрений.

Фальшивая невеста и пропавший ученый

Прошло совсем немного времени, и молодая женщина, представившаяся Еленой, заявила в милицию о пропаже супруга Анатолия.
Начались поиски, но мужчина пропал, как оказалось, он был заслуженным ученым. Поиски прекратились, а мужчину признали пропавшим без вести. Через несколько месяцев сыщики вновь пришли в квартиру пропавшего по формальному вопросу, и дверь им открыл незнакомец, представившийся Иваном Чеканом, и заявил, что Елена — его супруга, которая прописала его в квартире.
© РИА Новости / И. Зотин | Перейти в медиабанкБудущий офицер милиции работает с микроскопом в криминалистической лаборатории
Будущий офицер милиции работает с микроскопом в криминалистической лаборатории - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / И. Зотин
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Будущий офицер милиции работает с микроскопом в криминалистической лаборатории
Оперативники быстро выяснили, что Елена заполучила фальшивую справку о смерти супруга, которая оказалась очень качественно сделанной. Тогда сыщики окончательно убедились — Елена была мошенницей.
Надавили на "мужа", и он признался, что иногородний, в столице нашел посредника, который за большую сумму денег обещал прописку и квартиру.
Состоялась фиктивная свадьба, после которой свою "жену" Елену и посредника Иван не видел.
© РИА Новости / Алексей Бойцов | Перейти в медиабанкСотрудники одного из московских отделений милиции во время ночного дежурства
Сотрудники одного из московских отделений милиции во время ночного дежурства - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Алексей Бойцов
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Сотрудники одного из московских отделений милиции во время ночного дежурства

Дети нашли свежую могилку с очередным пропавшим мужем

Однажды дети, игравшие на заброшенном кладбище в подмосковной Гжели, обнаружили свежую могилу. Ребята рассказали о находке участковому. Милиционер вооружился лопатой и раскопал захоронение, где обнаружил тело мужчины с признаками насильственной смерти.
Убитый оказался Николай Сытин, о пропаже которого некоторое время назад сообщила его молодая жена Елена.
Оперативники решили установить за вдовой наблюдение, и вскоре в поле зрения сотрудников попал ранее судимый Валерий Тамм, близкий друг Елены.
Сыщики догадывались, что именно эта парочка была виновна в гибели Николая. Также появился еще один персонаж, заинтересовавший оперативников, Константин Леньков, бывший дельцом на черном рынке недвижимости.
Тамма и Ленькова задержали, первый оказался "тертым калачом" и молчал на допросах, Ленькова же удалось расколоть. Вскоре задержали и Елену, оказалось, что её фамилия Некрасова, ей было 34 года, одно время она училась в МГУ.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГлавное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и здание Фундаментальной библиотеки МГУ
Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и здание Фундаментальной библиотеки МГУ - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и здание Фундаментальной библиотеки МГУ

Штатный киллер и преступная схема

После задержания Елены, Тамм под давлением улик признался, что он был штатным ликвидатором, лишившим жизни Николая Сытина и Анатолия Ежова, Бориса Чикина. Троих мужей новоявленной "Черной вдовы".
У преступников была одна схема: Некрасова находила пожилого мужчину, обольщала его и выходила замуж, Тамм избавлялся от него, а Леньков занимался реализацией недвижимости.
Потом Некрасова теряла паспорт, и всё начиналось сначала. Было доказано три эпизода, но возможно их было больше.
Суд приговорил Ленькова к 12 годам лишения свободы, Валерия Тамма — к высшей мере наказания, а Елена Некрасова получила 15 лет лишения свободы.
Как дальше сложилась жизнь у "Черной вдовы" неизвестно.
 
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