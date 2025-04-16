https://ria.ru/20250416/uregulirovanie-2011669231.html

Уолтц обсудил с советником Орбана ситуацию на Украине

Уолтц обсудил с советником Орбана ситуацию на Украине - РИА Новости, 16.04.2025

Уолтц обсудил с советником Орбана ситуацию на Украине

Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майк Уолтц в среду заявил, что обсудил урегулирование конфликта на Украине с советником... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T19:29:00+03:00

2025-04-16T19:29:00+03:00

2025-04-16T19:49:00+03:00

украина

в мире

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киев

виктор орбан

дональд трамп

майк уолтц

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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майк Уолтц в среду заявил, что обсудил урегулирование конфликта на Украине с советником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Марселем Биро."Недавно я провел встречу в Белом доме с Марселем Биро, советником по национальной безопасности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Мы обсудили усилия президента Трампа по достижению мира на Украине, лидерство Венгрии в Европе и наше общее процветание!" - написал Уолтц в соцсети X.Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.

https://ria.ru/20250416/ssha-2011590662.html

украина

венгрия

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украина, в мире, венгрия, киев, виктор орбан, дональд трамп, майк уолтц