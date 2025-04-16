Рейтинг@Mail.ru
Уолтц обсудил с советником Орбана ситуацию на Украине - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 16.04.2025 (обновлено: 19:49 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/uregulirovanie-2011669231.html
Уолтц обсудил с советником Орбана ситуацию на Украине
Уолтц обсудил с советником Орбана ситуацию на Украине - РИА Новости, 16.04.2025
Уолтц обсудил с советником Орбана ситуацию на Украине
Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майк Уолтц в среду заявил, что обсудил урегулирование конфликта на Украине с советником... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T19:29:00+03:00
2025-04-16T19:49:00+03:00
украина
в мире
венгрия
киев
виктор орбан
дональд трамп
майк уолтц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001209762_0:82:3064:1806_1920x0_80_0_0_e169b484ca386e31c0a25a768fbde46e.jpg
ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майк Уолтц в среду заявил, что обсудил урегулирование конфликта на Украине с советником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Марселем Биро."Недавно я провел встречу в Белом доме с Марселем Биро, советником по национальной безопасности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Мы обсудили усилия президента Трампа по достижению мира на Украине, лидерство Венгрии в Европе и наше общее процветание!" - написал Уолтц в соцсети X.Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
https://ria.ru/20250416/ssha-2011590662.html
украина
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001209762_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3fe89a03c1ac754a88470f7614184d82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, венгрия, киев, виктор орбан, дональд трамп, майк уолтц
Украина, В мире, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Майк Уолтц
Уолтц обсудил с советником Орбана ситуацию на Украине

Уолтц обсудил с советником Орбана урегулирование конфликта на Украине

© AP Photo / Alex BrandonМайк Уолтц
Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Майк Уолтц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майк Уолтц в среду заявил, что обсудил урегулирование конфликта на Украине с советником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Марселем Биро.
"Недавно я провел встречу в Белом доме с Марселем Биро, советником по национальной безопасности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Мы обсудили усилия президента Трампа по достижению мира на Украине, лидерство Венгрии в Европе и наше общее процветание!" - написал Уолтц в соцсети X.
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Флаги США и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
США обсудят с ЕС план по прекращению конфликта на Украине 16-18 апреля
Вчера, 15:16
 
УкраинаВ миреВенгрияКиевВиктор ОрбанДональд ТрампМайк Уолтц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала