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СМИ: переговоры Украины и США по минералам продвигаются довольно быстро - РИА Новости, 16.04.2025
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15:05 16.04.2025 (обновлено: 16:24 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/ukraina-2011584898.html
СМИ: переговоры Украины и США по минералам продвигаются довольно быстро
СМИ: переговоры Украины и США по минералам продвигаются довольно быстро - РИА Новости, 16.04.2025
СМИ: переговоры Украины и США по минералам продвигаются довольно быстро
Переговоры Украины и США по соглашению о минералах продвигаются "довольно быстро", сообщило агентство Франс Пресс, ссылаясь на слова неназванного... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T15:05:00+03:00
2025-04-16T16:24:00+03:00
в мире
цены на нефть
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Переговоры Украины и США по соглашению о минералах продвигаются "довольно быстро", сообщило агентство Франс Пресс, ссылаясь на слова неназванного высокопоставленного чиновника в Киеве. Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа после переговоров с представителями Киева в Вашингтоне снизила требования по возврату Украиной средств за выделенную ей помощь с 300 до 100 миллиардов долларов. "Переговоры продвигаются довольно быстро", - приводит Франс Пресс слова своего источника в своем материале. Также источник сообщил агентству, что в новой версии соглашения помощь США не признается долгом Украины. В субботу агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией, передавало, что переговоры в Вашингтоне относительно сделки по полезным ископаемым прошли между делегациями Украины и США в атмосфере "антагонизма", перспективы "прорыва" слабые. При этом вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила в понедельник, что Киев и Вашингтон достигли некоторых договоренностей по соглашению об использовании украинских ресурсов, однако для заключения сделки потребуются дополнительные раунды. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по полезным ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250416/bloomberg-2011499234.html
https://ria.ru/20250416/ssha-2011512512.html
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в мире, цены на нефть, украина, киев, сша, дональд трамп, владимир зеленский, ольга стефанишина, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Цены на нефть, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Ольга Стефанишина, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт
СМИ: переговоры Украины и США по минералам продвигаются довольно быстро

AFP: переговоры Киева и Вашингтона по соглашению о минералах продвигаются быстро

© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщина держит флаг Украины рядом с посольством США в Киеве
Женщина держит флаг Украины рядом с посольством США в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Женщина держит флаг Украины рядом с посольством США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Переговоры Украины и США по соглашению о минералах продвигаются "довольно быстро", сообщило агентство Франс Пресс, ссылаясь на слова неназванного высокопоставленного чиновника в Киеве.
Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа после переговоров с представителями Киева в Вашингтоне снизила требования по возврату Украиной средств за выделенную ей помощь с 300 до 100 миллиардов долларов.
Украинские флаги у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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Вчера, 08:31
"Переговоры продвигаются довольно быстро", - приводит Франс Пресс слова своего источника в своем материале.
Также источник сообщил агентству, что в новой версии соглашения помощь США не признается долгом Украины.
В субботу агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией, передавало, что переговоры в Вашингтоне относительно сделки по полезным ископаемым прошли между делегациями Украины и США в атмосфере "антагонизма", перспективы "прорыва" слабые.
При этом вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила в понедельник, что Киев и Вашингтон достигли некоторых договоренностей по соглашению об использовании украинских ресурсов, однако для заключения сделки потребуются дополнительные раунды.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Bloomberg: США неохотно обсуждают помощь Украине
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Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по полезным ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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В миреЦены на нефтьУкраинаКиевСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийОльга СтефанишинаЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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