https://ria.ru/20250416/ukraina-2011584898.html

СМИ: переговоры Украины и США по минералам продвигаются довольно быстро

СМИ: переговоры Украины и США по минералам продвигаются довольно быстро - РИА Новости, 16.04.2025

СМИ: переговоры Украины и США по минералам продвигаются довольно быстро

Переговоры Украины и США по соглашению о минералах продвигаются "довольно быстро", сообщило агентство Франс Пресс, ссылаясь на слова неназванного... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T15:05:00+03:00

2025-04-16T15:05:00+03:00

2025-04-16T16:24:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Переговоры Украины и США по соглашению о минералах продвигаются "довольно быстро", сообщило агентство Франс Пресс, ссылаясь на слова неназванного высокопоставленного чиновника в Киеве. Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа после переговоров с представителями Киева в Вашингтоне снизила требования по возврату Украиной средств за выделенную ей помощь с 300 до 100 миллиардов долларов. "Переговоры продвигаются довольно быстро", - приводит Франс Пресс слова своего источника в своем материале. Также источник сообщил агентству, что в новой версии соглашения помощь США не признается долгом Украины. В субботу агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией, передавало, что переговоры в Вашингтоне относительно сделки по полезным ископаемым прошли между делегациями Украины и США в атмосфере "антагонизма", перспективы "прорыва" слабые. При этом вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила в понедельник, что Киев и Вашингтон достигли некоторых договоренностей по соглашению об использовании украинских ресурсов, однако для заключения сделки потребуются дополнительные раунды. Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по полезным ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250416/bloomberg-2011499234.html

https://ria.ru/20250416/ssha-2011512512.html

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