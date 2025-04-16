В Киеве и десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве, Киевскобй области и еще 9 регионах Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Киеве, а также в Киевской области и еще девяти регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса на 13.38 мск, воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях страны. Кроме того, сигнал ранее объявленной тревоги продолжает звучать в Днепропетровской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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