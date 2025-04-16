ЕС хочет договориться с Украиной о либерализации пошлин до 5 июня, пишет FT
FT: переговоры ЕС с Украиной о либерализации пошлин должны завершиться до 5 июня
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Европейский союз хочет договориться с Украиной о либерализации пошлин до 5 июня вместо продления беспошлинного режима, сообщает газета Financial Times со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Олофа Жилла.
"Переговоры по этому предложению (о либерализации пошлин - ред.) должны завершиться к 5 июня, чтобы обеспечить "плавный переход", - пишет газета.
В то же время издание отмечает, что многие считают этот срок маловероятным, и в Евросоюзе уже готовят "юридический мостик" на случай, если согласие по этому вопросу не будет достигнуто к этой дате.
Как заявили газете два европейских дипломата, Еврокомиссия отложила рассмотрение вопроса о либерализации пошлин до проведения президентских выборов в Польше 18 мая, чтобы не вызывать гнев польских фермеров.
Евросоюз в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны интеграционного объединения товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта.
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