https://ria.ru/20250416/ukraina-2011539803.html

ЕС хочет договориться с Украиной о либерализации пошлин до 5 июня, пишет FT

ЕС хочет договориться с Украиной о либерализации пошлин до 5 июня, пишет FT - РИА Новости, 16.04.2025

ЕС хочет договориться с Украиной о либерализации пошлин до 5 июня, пишет FT

Европейский союз хочет договориться с Украиной о либерализации пошлин до 5 июня вместо продления беспошлинного режима, сообщает газета Financial Times со... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T11:36:00+03:00

2025-04-16T11:36:00+03:00

2025-04-16T11:36:00+03:00

украина

польша

еврокомиссия

евросоюз

экономика

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Европейский союз хочет договориться с Украиной о либерализации пошлин до 5 июня вместо продления беспошлинного режима, сообщает газета Financial Times со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Олофа Жилла. По данным издания, министр Польши по делам Европейского союза Адам Шлапка на прошлой неделе заявил, что Евросоюз не будет продлевать освобождение украинских товаров от пошлин в ЕС. Вместо этого, как пишет издание, интеграционное объединение хочет либерализовать торговлю с Украиной. "Переговоры по этому предложению (о либерализации пошлин - ред.) должны завершиться к 5 июня, чтобы обеспечить "плавный переход", - пишет газета. В то же время издание отмечает, что многие считают этот срок маловероятным, и в Евросоюзе уже готовят "юридический мостик" на случай, если согласие по этому вопросу не будет достигнуто к этой дате. Как заявили газете два европейских дипломата, Еврокомиссия отложила рассмотрение вопроса о либерализации пошлин до проведения президентских выборов в Польше 18 мая, чтобы не вызывать гнев польских фермеров. Евросоюз в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны интеграционного объединения товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта.

https://ria.ru/20250413/avstriya-2010963329.html

https://ria.ru/20250409/evropa-2010134054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, польша, еврокомиссия, евросоюз, экономика