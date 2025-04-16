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ЕС хочет договориться с Украиной о либерализации пошлин до 5 июня, пишет FT - РИА Новости, 16.04.2025
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11:36 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/ukraina-2011539803.html
ЕС хочет договориться с Украиной о либерализации пошлин до 5 июня, пишет FT
ЕС хочет договориться с Украиной о либерализации пошлин до 5 июня, пишет FT - РИА Новости, 16.04.2025
ЕС хочет договориться с Украиной о либерализации пошлин до 5 июня, пишет FT
Европейский союз хочет договориться с Украиной о либерализации пошлин до 5 июня вместо продления беспошлинного режима, сообщает газета Financial Times со... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T11:36:00+03:00
2025-04-16T11:36:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Европейский союз хочет договориться с Украиной о либерализации пошлин до 5 июня вместо продления беспошлинного режима, сообщает газета Financial Times со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Олофа Жилла. По данным издания, министр Польши по делам Европейского союза Адам Шлапка на прошлой неделе заявил, что Евросоюз не будет продлевать освобождение украинских товаров от пошлин в ЕС. Вместо этого, как пишет издание, интеграционное объединение хочет либерализовать торговлю с Украиной. "Переговоры по этому предложению (о либерализации пошлин - ред.) должны завершиться к 5 июня, чтобы обеспечить "плавный переход", - пишет газета. В то же время издание отмечает, что многие считают этот срок маловероятным, и в Евросоюзе уже готовят "юридический мостик" на случай, если согласие по этому вопросу не будет достигнуто к этой дате. Как заявили газете два европейских дипломата, Еврокомиссия отложила рассмотрение вопроса о либерализации пошлин до проведения президентских выборов в Польше 18 мая, чтобы не вызывать гнев польских фермеров. Евросоюз в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны интеграционного объединения товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта.
https://ria.ru/20250413/avstriya-2010963329.html
https://ria.ru/20250409/evropa-2010134054.html
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украина, польша, еврокомиссия, евросоюз, экономика
Украина, Польша, Еврокомиссия, Евросоюз, Экономика
ЕС хочет договориться с Украиной о либерализации пошлин до 5 июня, пишет FT

FT: переговоры ЕС с Украиной о либерализации пошлин должны завершиться до 5 июня

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Европейский союз хочет договориться с Украиной о либерализации пошлин до 5 июня вместо продления беспошлинного режима, сообщает газета Financial Times со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Олофа Жилла.
По данным издания, министр Польши по делам Европейского союза Адам Шлапка на прошлой неделе заявил, что Евросоюз не будет продлевать освобождение украинских товаров от пошлин в ЕС. Вместо этого, как пишет издание, интеграционное объединение хочет либерализовать торговлю с Украиной.
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"Переговоры по этому предложению (о либерализации пошлин - ред.) должны завершиться к 5 июня, чтобы обеспечить "плавный переход", - пишет газета.
В то же время издание отмечает, что многие считают этот срок маловероятным, и в Евросоюзе уже готовят "юридический мостик" на случай, если согласие по этому вопросу не будет достигнуто к этой дате.
Как заявили газете два европейских дипломата, Еврокомиссия отложила рассмотрение вопроса о либерализации пошлин до проведения президентских выборов в Польше 18 мая, чтобы не вызывать гнев польских фермеров.
Евросоюз в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны интеграционного объединения товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в приграничных с Украиной европейских странах, Еврокомиссия установила для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед) предельные объемы импорта.
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