В Британии узнали, как Белый дом отреагировал на план ЕС по Украине
Economist: Белому дому надоели усилия Европы по укреплению Украины
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В высших эшелонах американской власти устали от усилий Европы по усилению обороноспособности Украины, пишет Economist.
"Дипломаты в Вашингтоне сообщают, что некоторые помощники Трампа в частном порядке говорят, что они "сыты по горло" усилиями Европы по укреплению Украины", — говорится в публикации.
"Дипломаты в Вашингтоне сообщают, что некоторые помощники Трампа в частном порядке говорят, что они "сыты по горло" усилиями Европы по укреплению Украины", — говорится в публикации.
Представители Пентагона также недавно задали одному из союзников вопрос о том, почему тот все еще поставляет оружие на Украину, и этот вопрос был проигнорирован, говорится в статье.
Трамп в конце февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от него согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Трамп в конце февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от него согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.