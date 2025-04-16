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В Британии узнали, как Белый дом отреагировал на план ЕС по Украине - РИА Новости, 16.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:26 16.04.2025 (обновлено: 11:56 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/ukraina-2011537450.html
В Британии узнали, как Белый дом отреагировал на план ЕС по Украине
В Британии узнали, как Белый дом отреагировал на план ЕС по Украине - РИА Новости, 16.04.2025
В Британии узнали, как Белый дом отреагировал на план ЕС по Украине
В высших эшелонах американской власти устали от усилий Европы по усилению обороноспособности Украины, пишет Economist. "Дипломаты в Вашингтоне сообщают, что... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T11:26:00+03:00
2025-04-16T11:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вашингтон (штат)
европа
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В высших эшелонах американской власти устали от усилий Европы по усилению обороноспособности Украины, пишет Economist. "Дипломаты в Вашингтоне сообщают, что некоторые помощники Трампа в частном порядке говорят, что они "сыты по горло" усилиями Европы по укреплению Украины", — говорится в публикации.Представители Пентагона также недавно задали одному из союзников вопрос о том, почему тот все еще поставляет оружие на Украину, и этот вопрос был проигнорирован, говорится в статье.Трамп в конце февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от него согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://ria.ru/20250416/tramp-2011519627.html
https://ria.ru/20250416/dizen-2011500267.html
украина
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в мире, украина, вашингтон (штат), европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вашингтон (штат), Европа
В Британии узнали, как Белый дом отреагировал на план ЕС по Украине

Economist: Белому дому надоели усилия Европы по укреплению Украины

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В высших эшелонах американской власти устали от усилий Европы по усилению обороноспособности Украины, пишет Economist.

"Дипломаты в Вашингтоне сообщают, что некоторые помощники Трампа в частном порядке говорят, что они "сыты по горло" усилиями Европы по укреплению Украины", — говорится в публикации.
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10:25
Представители Пентагона также недавно задали одному из союзников вопрос о том, почему тот все еще поставляет оружие на Украину, и этот вопрос был проигнорирован, говорится в статье.

Трамп в конце февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от него согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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