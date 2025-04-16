https://ria.ru/20250416/ukraina-2011537450.html

В Британии узнали, как Белый дом отреагировал на план ЕС по Украине

В Британии узнали, как Белый дом отреагировал на план ЕС по Украине - РИА Новости, 16.04.2025

В Британии узнали, как Белый дом отреагировал на план ЕС по Украине

В высших эшелонах американской власти устали от усилий Европы по усилению обороноспособности Украины, пишет Economist. "Дипломаты в Вашингтоне сообщают, что... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T11:26:00+03:00

2025-04-16T11:26:00+03:00

2025-04-16T11:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В высших эшелонах американской власти устали от усилий Европы по усилению обороноспособности Украины, пишет Economist. "Дипломаты в Вашингтоне сообщают, что некоторые помощники Трампа в частном порядке говорят, что они "сыты по горло" усилиями Европы по укреплению Украины", — говорится в публикации.Представители Пентагона также недавно задали одному из союзников вопрос о том, почему тот все еще поставляет оружие на Украину, и этот вопрос был проигнорирован, говорится в статье.Трамп в конце февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от него согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250416/tramp-2011519627.html

https://ria.ru/20250416/dizen-2011500267.html

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в мире, украина, вашингтон (штат), европа